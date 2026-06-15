Docling untuk IBM watsonx: Ubah dokumen kompleks menjadi data siap AI

Inisiatif Enterprise AI sering berhasil atau gagal berdasarkan kualitas data yang menjadi dasarnya. Namun sebagian besar pengetahuan perusahaan terperangkap dalam dokumen kompleks yang tidak pernah dirancang untuk konsumsi AI, seperti PDF, gambar, dan slide deck. Ketika organisasi membangun sistem RAG, pengalaman Enterprise Search, dan agen AI, mengubah dokumen-dokumen tersebut menjadi data terstruktur dan dapat dipercaya adalah persyaratan untuk AI yang andal dalam skala besar.

Dengan lebih dari 40 juta unduhan, toolkit Docling sumber terbuka telah muncul sebagai solusi populer untuk masalah ini, membantu tim mengubah dokumen menjadi format terstruktur yang mempertahankan tata letak, tabel, urutan membaca, dan hubungan. Sekarang, IBM menghadirkan Docling sebagai layanan terkelola kelas Enterprise.

Dengan Docling untuk IBM watsonx, tim dapat pindah dari dokumen mentah ke data Siap untuk AI yang dapat digunakan kembali dan diatur dengan lebih cepat dan hemat biaya, tanpa harus menerapkan dan memeliharanya sendiri. Dengan harga tetap 4 USD per 1.000 halaman, Docling for IBM watsonx menawarkan Harga 20% lebih rendah untuk Document Conversion dibandingkan dengan vendor utama tertentu*, sambil membantu tim menyiapkan input berkualitas lebih tinggi untuk RAG, Enterprise Search, dan workflows.