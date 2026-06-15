Docling untuk IBM watsonx: Ubah dokumen kompleks menjadi data siap AI

Hari ini, IBM mengumumkan ketersediaan umum Docling untuk IBM watsonx, membawa toolkit Docling sumber terbuka yang diadopsi secara luas ke dalam layanan terkelola untuk mengubah dokumen yang kompleks dan berantakan menjadi data terstruktur dan Siap untuk AI.
Inisiatif Enterprise AI sering berhasil atau gagal berdasarkan kualitas data yang menjadi dasarnya. Namun sebagian besar pengetahuan perusahaan terperangkap dalam dokumen kompleks yang tidak pernah dirancang untuk konsumsi AI, seperti PDF, gambar, dan slide deck. Ketika organisasi membangun sistem RAG, pengalaman Enterprise Search, dan agen AI, mengubah dokumen-dokumen tersebut menjadi data terstruktur dan dapat dipercaya adalah persyaratan untuk AI yang andal dalam skala besar.
Dengan lebih dari 40 juta unduhan, toolkit Docling sumber terbuka telah muncul sebagai solusi populer untuk masalah ini, membantu tim mengubah dokumen menjadi format terstruktur yang mempertahankan tata letak, tabel, urutan membaca, dan hubungan. Sekarang, IBM menghadirkan Docling sebagai layanan terkelola kelas Enterprise.
Dengan Docling untuk IBM watsonx, tim dapat pindah dari dokumen mentah ke data Siap untuk AI yang dapat digunakan kembali dan diatur dengan lebih cepat dan hemat biaya, tanpa harus menerapkan dan memeliharanya sendiri. Dengan harga tetap 4 USD per 1.000 halaman, Docling for IBM watsonx menawarkan Harga 20% lebih rendah untuk Document Conversion dibandingkan dengan vendor utama tertentu*, sambil membantu tim menyiapkan input berkualitas lebih tinggi untuk RAG, Enterprise Search, dan workflows.
Proyek AI biasanya dimulai dengan tujuan sederhana untuk membuat pengetahuan lebih mudah ditemukan, dipahami, dan digunakan. Tetapi sebagian besar pengetahuan itu hidup dalam format tidak terstruktur atau semi-terstruktur yang dirancang untuk dibaca orang, bukan untuk sistem AI.
PDF mungkin berisi paragraf, tabel, bagan, header halaman, catatan kaki, rumus, dan gambar. Dokumen yang dipindai mungkin memerlukan pengenalan karakter optik (OCR). Dek slide mungkin mencakup hubungan visual berlapis yang jelas bagi seseorang tetapi sulit untuk ditafsirkan oleh model AI. Ketika dokumen-dokumen tersebut diratakan menjadi teks biasa, konteks penting dapat hilang.
Tetapi konteks itu sangat penting untuk AI yang efektif. Tata letak, hierarki, tabel, urutan membaca dan hubungan antara elemen dokumen membantu menentukan makna. Jika tabel diubah menjadi blok teks yang tidak berurutan, atau gambar dipisahkan dari keterangannya, sistem AI hilir dapat mengambil informasi yang salah atau menghasilkan respons yang tidak dapat diandalkan. Konversi dokumen yang buruk dapat melemahkan alur kerja pencarian, RAG, dan agen, bahkan ketika model dasar yang mendasarinya kuat.
Beberapa tim mencoba mengatasi masalah ini dengan mengirimkan dokumen mentah secara langsung ke model frontier berskala besar. Meskipun ini dapat berhasil, dengan cepat menjadi mahal dalam skala besar dan tidak membuat output terstruktur yang dapat digunakan kembali. Tim lain mungkin menggabungkan alat OCR, parser file, chunker, dan infrastruktur khusus. Pendekatan itu berarti mengelola beberapa alat, menyetel pipeline untuk jenis file yang berbeda dan memelihara infrastruktur, dan bahkan mungkin masih gagal untuk mempertahankan struktur yang dibutuhkan aplikasi AI.
Docling for IBM watsonx membantu tim mengubah dokumen multi-format yang kompleks menjadi output terstruktur yang lebih mudah bagi aplikasi AI untuk mengambil, memproses, menganalisis, dan menggunakan kembali di seluruh alur kerja.
Alih-alih memperlakukan pemrosesan dokumen sebagai ekstraksi teks dasar, Docling untuk IBM watsonx menerapkan kemampuan pemahaman dokumen - seperti model khusus untuk analisis tata letak dan pengenalan tabel - untuk mempertahankan lebih banyak makna dalam konten asli.
OCR sering dioptimalkan untuk mengenali teks, tidak memahami bagaimana teks itu diatur pada halaman. Jika memungkinkan, Docling menghindari OCR demi pendekatan yang mengenali dan mengkategorikan elemen visual secara langsung, membantu mempertahankan konteks penting seperti tata letak, tabel, urutan membaca, dan hubungan dokumen. Ketika OCR diperlukan untuk PDF atau gambar yang dipindai, Docling masih dapat menggunakannya sebagai bagian dari pipeline pemrosesan.
Pendekatan sadar struktur ini memberikan jalur yang lebih kuat dari konten mentah ke data Siap untuk AI, membantu tim mengurangi persiapan manual, meningkatkan kualitas pengambilan hilir, dan menurunkan biaya operasional.
Dibangun di atas toolkit sumber terbuka, yang dikembangkan IBM riset dan disumbangkan ke Linux Foundation, Docling for IBM watsonx menawarkan kekuatan Docling sebagai layanan IBM yang dikelola sepenuhnya. Proyek sumber terbuka telah mengalami adopsi komunitas yang signifikan, baru-baru ini mencapai 500 ribu unduhan harian, karena persiapan dokumen menjadi langkah penting dalam membuat konten dapat digunakan untuk RAG, Enterprise Search, dan agen AI.
Sekarang, IBM mempermudah tim untuk menempatkan Docling ke dalam produksi tanpa harus menyebarkan, mengkonfigurasi, dan memelihara infrastruktur yang mendasarinya sendiri.
“Kami telah menggunakan Docling sumber terbuka dalam produksi. Kami baru-baru ini menguji [Dokling untuk IBM watsonx] dan menemukan bahwa itu telah meningkatkan akurasi. Kecepatan parsing juga berlipat ganda,” kata seorang pengguna dari Lembaga Keuangan Singapura. “Layanan Docling yang dikelola akan membuat adopsi lebih mudah dengan mengabstraksi operasi infrastruktur, termasuk penskalaan kapasitas, sehingga tim dapat fokus pada integrasi daripada pemeliharaan platform.”
Layanan ini dirancang untuk memberikan jalur yang lebih cepat menuju nilai dengan konfigurasi out-of-the-box, penskalaan otomatis berdasarkan permintaan beban kerja, dan pemrosesan throughput tinggi tanpa mengharuskan tim untuk merencanakan dan mengelola kapasitas khusus.
Tim dapat menggunakan Docling untuk IBM watsonx melalui antarmuka pengguna sederhana untuk eksperimen, inspeksi, dan pemrosesan dokumen cepat. Dalam skala besar, kemampuan dapat disematkan langsung ke aplikasi produksi, otomatisasi pipelines dan alur kerja AI perusahaan VIA API yang mudah digunakan.
Dengan mengubah file kompleks menjadi input yang lebih bersih, Docling for IBM watsonx membantu mendukung serangkaian AI dan alur kerja data yang luas:
Docling untuk IBM watsonx umumnya tersedia sekarang sebagai penawaran SaaS yang dihosting di AWS. Anda dapat mencobanya secara gratis dan mulai memproses dokumen melalui antarmuka yang mudah digunakan, lalu pindah ke integrasi berbasis API ketika Anda siap untuk menyematkan kecerdasan dokumen ke dalam alur kerja produksi.
Layanan ini tersedia melalui IBM Marketplace atau AWS Marketplace dengan harga pay-as-you-go yang sederhana dan dapat diprediksi dengan harga $4 per 1.000 halaman. Dalam skala besar, itu berarti Anda dapat menghemat $1.000 per juta halaman yang dikonversi dibandingkan dengan penawaran sebanding dengan harga terendah dengan Docling for IBM watsonx*. Langganan tahunan juga tersedia mulai dari 1 juta halaman per tahun dan termasuk dukungan dan throughput pemrosesan premium.
Docling for IBM watsonx menawarkan cara praktis dan hemat biaya untuk mengubah dokumen kompleks menjadi data siap AI yang dapat digunakan kembali dan membantu mengurangi upaya manual, biaya, dan kompleksitas operasional yang dapat memperlambat inisiatif AI.
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*Berdasarkan perbandingan harga daftar pay‑as-you‑go yang diterbitkan AS per 9 Juni 2026 per 1.000 halaman untuk beban kerja pemrosesan dokumen yang melampaui OCR dasar dan mengembalikan output terstruktur seperti tata letak, tabel, atau formulir, dibandingkan dengan penawaran tertentu dari beberapa vendor besar. Tidak termasuk paket gratis, layanan khusus OCR, diskon komitmen atau volume, harga yang dinegosiasikan, dan perbedaan wilayah atau mata uang. Penghematan dolar dihitung dengan membandingkan harga daftar Docling untuk IBM watsonx sebesar 4 USD per 1.000 halaman dengan penawaran sebanding yang memenuhi syarat dengan harga terendah. Penghematan aktual dapat bervariasi.