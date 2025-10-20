Seiring dengan percepatan adopsi AI, organisasi menghadapi tantangan yang makin besar: bagaimana berinovasi secara bertanggung jawab sambil mengelola risiko. Dari AI bayangan ke model yang salah konfigurasi dan eksposur data sensitif, lanskap AI dipenuhi dengan titik buta yang dapat menyebabkan pelanggaran mahal dan kegagalan kepatuhan.

Rapid AI Security Assessment mempercepat keterlibatan untuk membantu organisasi mengungkap risiko tersembunyi, membangun kepercayaan dalam penerapan AI mereka, dan meletakkan dasar untuk tata kelola AI yang dapat diskalakan.