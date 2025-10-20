Kecerdasan Buatan Keamanan

Temukan risiko AI yang tersembunyi dengan Rapid AI Security Assessment IBM

diterbitkan 10/20/2025
Ilustrasi digital garis dalam bola dengan awan, ikon, dan kunci yang mengarah ke panah dengan dokumen

Penyusun

Albert Puah

WW Sales Leader, Data Security & Quantum-Safe

IBM

IBM meluncurkan Rapid AI Security Assessment, penawaran bersama dari Layanan Keamanan Siber IBM Consulting dan IBM Guardium AI Security.

Seiring dengan percepatan adopsi AI, organisasi menghadapi tantangan yang makin besar: bagaimana berinovasi secara bertanggung jawab sambil mengelola risiko. Dari AI bayangan ke model yang salah konfigurasi dan eksposur data sensitif, lanskap AI dipenuhi dengan titik buta yang dapat menyebabkan pelanggaran mahal dan kegagalan kepatuhan.

Rapid AI Security Assessment mempercepat keterlibatan untuk membantu organisasi mengungkap risiko tersembunyi, membangun kepercayaan dalam penerapan AI mereka, dan meletakkan dasar untuk tata kelola AI yang dapat diskalakan.

Apa itu Rapid AI Security Assessment?

Rapid AI Security Assessment adalah keterlibatan yang dipimpin oleh pakar yang dirancang untuk membantu klien dengan cepat mendapatkan visibilitas terkait lingkungan AI mereka dan mengidentifikasi risiko keamanan penting, dalam beberapa minggu. Penawaran ini memberikan pendekatan terstruktur dan berdampak tinggi untuk transformasi keamanan AI perusahaan.

Dari penemuan hingga keputusan:

Hasil keamanan AI Anda dari Penilaian

Rapid AI Security Assessment memberikan pendekatan komprehensif untuk mengamankan lingkungan AI Anda, memandu Anda dari penemuan awal hingga pengambilan keputusan dengan hasil yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, termasuk:

  • Menemukan aset AI dan AI bayangan: Pindai lingkungan cloud dan pengembangan Anda untuk mengidentifikasi komponen AI yang dikenal dan tidak dikenal, termasuk model, kumpulan data, titik akhir, dan plug-in.
  • Menginventarisasi dan menentukan konteks: Bangun Bill of Materials AI (AI-BOM) terstruktur yang selaras dengan contoh penggunaan bisnis dan kerangka kerja seperti UU AI Uni Eropa dan ISO/IEC 42001.
  • Mengevaluasi dan memprioritaskan risiko: Lakukan penilaian kerentanan, kesalahan konfigurasi, dan kesenjangan kepatuhan. Dapatkan laporan peringkat risiko dengan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

3 hasil utama:

Apa yang akan Anda terima jika Anda berpartisipasi dalam AI Security Assessment:

  1. Laporan Inventaris Aset AI: Penemuan otomatis komponen AI dan komponen AI bayangan di seluruh lingkungan cloud, menghasilkan Bill of Material AI (AI-BOM) terstruktur.
  2. Laporan Rekomendasi Prioritas: Evaluasi risiko keamanan, termasuk kesalahan konfigurasi, kerentanan, dan kesenjangan kepatuhan, dengan panduan remediasi yang dapat ditindaklanjuti.
  3. Laporan Eksekutif: Rangkuman umum dari temuan dan rekomendasi strategis yang disesuaikan untuk pengambilan keputusan pimpinan.

Mengapa klien memilih IBM untuk keamanan mereka

IBM menawarkan pendekatan keamanan AI yang berbasis penelitian, dapat diskalakan, dan siap untuk masa depan—yang menggabungkan keahlian keamanan siber yang mendalam, alat AI canggih, dan kerangka kerja yang terbukti.

  • Batasan yang berbasis penelitian: Terus diperbarui oleh IBM Research untuk mengantisipasi ancaman yang muncul.
  • Tata kelola terintegrasi: Menyelaraskan keamanan AI dengan tata kelola AI di seluruh perusahaan untuk manajemen risiko yang matang dan terpadu.
  • Kerangka kerja yang siap untuk masa depan: Dirancang untuk mengamankan sistem GenAI dan agen otonom yang berkembang.
  • Model operasi yang dapat diskalakan: Mengotomatiskan dan menyederhanakan mitigasi risiko di seluruh lingkungan yang kompleks.
  • Respons risiko yang tangkas: Memungkinkan deteksi dini risiko dan peralihan cepat ke alternatif yang aman.
  • Keamanan AI Hibrida: Menerapkan keamanan yang konsisten di seluruh platform hyperscalers, SaaS, on-prem, dan perusahaan.

Kendalikan Keamanan AI perusahaan Anda

Bergabunglah dengan webinar kami yang akan datang untuk mempelajari bagaimana Rapid AI Security Assessment dapat membantu organisasi Anda mengamankan perjalanan AI-nya.

Daftar di sini

Pelajari lebih lanjut Daftar di sini