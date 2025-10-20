IBM meluncurkan Rapid AI Security Assessment, penawaran bersama dari Layanan Keamanan Siber IBM Consulting dan IBM Guardium AI Security.
Seiring dengan percepatan adopsi AI, organisasi menghadapi tantangan yang makin besar: bagaimana berinovasi secara bertanggung jawab sambil mengelola risiko. Dari AI bayangan ke model yang salah konfigurasi dan eksposur data sensitif, lanskap AI dipenuhi dengan titik buta yang dapat menyebabkan pelanggaran mahal dan kegagalan kepatuhan.
Rapid AI Security Assessment mempercepat keterlibatan untuk membantu organisasi mengungkap risiko tersembunyi, membangun kepercayaan dalam penerapan AI mereka, dan meletakkan dasar untuk tata kelola AI yang dapat diskalakan.
Rapid AI Security Assessment adalah keterlibatan yang dipimpin oleh pakar yang dirancang untuk membantu klien dengan cepat mendapatkan visibilitas terkait lingkungan AI mereka dan mengidentifikasi risiko keamanan penting, dalam beberapa minggu. Penawaran ini memberikan pendekatan terstruktur dan berdampak tinggi untuk transformasi keamanan AI perusahaan.
Rapid AI Security Assessment memberikan pendekatan komprehensif untuk mengamankan lingkungan AI Anda, memandu Anda dari penemuan awal hingga pengambilan keputusan dengan hasil yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, termasuk:
Apa yang akan Anda terima jika Anda berpartisipasi dalam AI Security Assessment:
IBM menawarkan pendekatan keamanan AI yang berbasis penelitian, dapat diskalakan, dan siap untuk masa depan—yang menggabungkan keahlian keamanan siber yang mendalam, alat AI canggih, dan kerangka kerja yang terbukti.
Bergabunglah dengan webinar kami yang akan datang untuk mempelajari bagaimana Rapid AI Security Assessment dapat membantu organisasi Anda mengamankan perjalanan AI-nya.