Tim basis data modern menghadapi kenyataan yang sulit: lebih banyak lingkungan, lebih banyak kompleksitas, dan lebih sedikit waktu untuk mengelola semuanya. Hampir dua pertiga administrator database (DBA) mengatakan pemecahan masalah adalah tugas yang paling memakan waktu mereka, dan 68% menyulap beberapa alat setiap hari—memperlambat diagnosis dan meningkatkan risiko operasional.*

Db2 Intelligence Center membawa alur kerja ini ke satu tempat. Sebagai konsol manajemen basis data terpadu yang didukung AI untuk Db2 di seluruh penerapan on-prem, cloud, PureScale, dan dikontainerisasi, Intelligence Center memberi tim visibilitas yang cepat dan konsisten, serta mengurangi upaya manual yang diperlukan untuk menjaga beban kerja tetap sehat.

Rilis ini memberikan peningkatan di seluruh kinerja pemantauan, fleksibilitas platform, dan kesederhanaan pemasangan.

Sorotan utama meliputi: