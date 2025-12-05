Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Db2 Intelligence Center 1.1.3: Lebih banyak visibilitas, lebih banyak fleksibilitas, lebih banyak kecepatan

Pembaruan Intelligence Center terbaru memperluas kompatibilitas, memperkuat kedalaman pemantauan, dan menyederhanakan penerapan untuk membantu tim menjalankan Db2 dengan kecepatan, kepercayaan diri, dan keamanan yang lebih tinggi.

diterbitkan 5 Desember 2025
Tim basis data modern menghadapi kenyataan yang sulit: lebih banyak lingkungan, lebih banyak kompleksitas, dan lebih sedikit waktu untuk mengelola semuanya. Hampir dua pertiga administrator database (DBA) mengatakan pemecahan masalah adalah tugas yang paling memakan waktu mereka, dan 68% menyulap beberapa alat setiap hari—memperlambat diagnosis dan meningkatkan risiko operasional.*

Db2 Intelligence Center membawa alur kerja ini ke satu tempat. Sebagai konsol manajemen basis data terpadu yang didukung AI untuk Db2 di seluruh penerapan on-prem, cloud, PureScale, dan dikontainerisasi, Intelligence Center memberi tim visibilitas yang cepat dan konsisten, serta mengurangi upaya manual yang diperlukan untuk menjaga beban kerja tetap sehat.

Rilis ini memberikan peningkatan di seluruh kinerja pemantauan, fleksibilitas platform, dan kesederhanaan pemasangan.

Sorotan utama meliputi:

  • Penyegaran lebih cepat di seluruh halaman pemantauan volume tinggi
  • Pengurangan waktu instalasi dengan penerapan yang dikontainerisasi
  • Insight klaster yang disempurnakan untuk pelanggan PureScale yang menjalankan beban kerja sangat penting

4 peningkatan baru pada Intelligence Center

Berdasarkan momentum rilis sebelumnya, pembaruan ini memberikan peningkatan yang ditargetkan yang meningkatkan kedalaman pemantauan, memperluas kompatibilitas platform, dan menyederhanakan penerapan—memastikan Intelligence Center lebih cepat dan lebih mudah dioperasikan di seluruh lingkungan Db2 yang kompleks.

1. Pemantauan PureScale yang Ditingkatkan

Pelanggan PureScale dapat mendiagnosis masalah dengan lebih cepat dan mempertahankan ketersediaan berkelanjutan di seluruh beban kerja volume tertinggi, sangat penting. 

Rilis ini memperkenalkan visibilitas yang lebih dalam dan lebih efisien ke dalam lingkungan PureScale, termasuk tampilan status per anggota dan CF yang lebih kaya, metrik tingkat node yang lebih cepat, dan insight yang lebih baik ke dalam penguncian, perilaku bufferpool, dan pemanfaatan sumber daya.

2. Dukungan macOS

Tim dapat bekerja di tempat yang mereka inginkan, mempercepat pengujian, iterasi, dan kolaborasi lintas fungsi. 

Db2 Intelligence Center kini didukung penuh di macOS, memungkinkan pengembang, analis, dan arsitek untuk menjalankan IC secara langsung di perangkat utama mereka, mempercepat pengembangan lokal dan alur kerja.

3. Instalasi Kontainer

Penerapan yang lebih cepat dan lebih berulang mengurangi gesekan untuk tim I&O dan membuat Intelligence Center lebih mudah diadopsi di seluruh organisasi. 

Opsi instalasi terkontainerisasi baru secara signifikan menyederhanakan pengaturan dan memastikan penerapan yang lebih konsisten di seluruh lingkungan. Dengan instalasi berbasis kontainer, tim dapat memunculkan Intelligence Center dalam hitungan menit dengan konfigurasi versi yang dapat diprediksi dan cocok untuk pengembangan, pengujian, on-prem, dan pengaturan air-gapped.

4. Peningkatan Kinerja dan Keamanan

Rilis ini mencakup beberapa pembaruan platform inti yang dirancang untuk meningkatkan kinerja, memperkuat postur keamanan, dan memperkuat ketahanan sistem secara keseluruhan.

Membuka efisiensi untuk tim data modern

Bersama-sama, peningkatan ini membangun Intelligence Center yang lebih mudah diakses dan lebih tangguh untuk mendukung tim Db2 modern:

  • DBAs mendapatkan kecerdasan klaster yang lebih dalam dan akses lebih cepat ke metrik yang paling penting untuk menjaga ketersediaan berkelanjutan.
  • Pengembang dan arsitek mendapatkan lebih banyak fleksibilitas, dengan dukungan macOS asli dan pengaturan lingkungan lokal yang lebih lancar.
  • Tim infrastruktur dan operasi mendapatkan manfaat dari penerapan yang terstandardisasi dan terkontainerisasi, sehingga penginstalan menjadi lebih mudah dikelola di seluruh lingkungan hybrid atau lingkungan yang diatur.
  • Pemimpin TI mendapatkan kesiapan tata kelola dan platform yang lebih kuat, dengan kinerja dan keamanan yang diperkuat di setiap pembaruan.

Ketika lingkungan Db2 berkembang di seluruh lanskap on-prem, cloud, dan kontainer, pembaruan ini membantu tim tetap berada di depan kompleksitas dengan platform yang dibangun untuk ketelitian operasional dan efisiensi berbasis AI.

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

Catatan kaki

* Berdasarkan survei dari 30+ administrator basis data Db2 pakar.