Db2 Genius Hub: Dipercaya pada inferensi AI prem dengan Intel Gaudi 3

Ketika perusahaan pindah dari bereksperimen dengan AI ke mengoperasionalkan AI dalam skala besar, satu kenyataan menjadi jelas: AI harus bekerja dengan andal di mana data perusahaan berada. Bagi banyak organisasi, itu berarti menjalankan model AI secara lokal lebih dekat dengan sistem produksi, diatur secara ketat dan dibangun untuk konsistensi daripada kompromi.
Dalam konteks ini, inferensi AI memainkan peran penting. Inferensi adalah tempat AI memberikan nilai nyata yang menafsirkan sinyal, menghasilkan insight, dan memandu tindakan secara real-time. Untuk sistem sangat penting seperti database perusahaan, kinerja inferensi secara langsung berdampak pada kepercayaan operasional dan pengalaman pengguna.
Ini adalah fondasi di mana IBM Db2 Genius Hub memberikan otonomi berbasis AI dan di mana inferensi Intel Gaudi telah membantu meningkatkan pengalaman AI on-prem.
IBM Db2 Genius Hub adalah pengalaman didukung AI yang dirancang untuk membawa kecerdasan dan otonomi langsung ke dalam operasi database. Ini terus mengkorelasikan sinyal kinerja dan konteks operasional di seluruh wilayah Db2, membantu tim dengan cepat memahami apa yang berubah, mengapa itu terjadi, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya melalui rekomendasi optimal yang didukung oleh pakar.
Inti dari pengalaman ini adalah inferensi AI. Setiap rekomendasi, penjelasan, dan wawasan yang dihasilkan oleh Db2 Genius Hub bergantung pada kemampuan untuk menjalankan model AI secara efisien terhadap data operasional langsung seringkali di lingkungan skala produksi yang kompleks.
Memberikan kemampuan ini secara on-prem menempatkan persyaratan yang menuntut pada kinerja, daya tanggap, dan skalabilitas. AI harus beroperasi cukup cepat agar dapat ditindaklanjuti, cukup konsisten untuk dipercaya dan cukup efisien untuk diintegrasikan dengan lancar ke dalam infrastruktur perusahaan yang ada.
Di sinilah inferensi Intel Gaudi memainkan peran kunci sebagai server inferensi. Dengan memanfaatkan Gaudi untuk mempercepat beban kerja inferensi AI, Db2 Genius Hub memperkuat cara AI beroperasi di seluruh lingkungan Db2 yang memiliki celah udara on-prem. Arsitektur multicard Gaudi dan mesin vLLM RedHat, dikombinasikan dengan dukungan untuk menjalankan instance LLM bersamaan, memungkinkan distribusi beban kerja inferensi yang efisien dan penanganan yang mulus dari konkurensi permintaan tinggi. Desain ini membantu mempertahankan latensi optimal untuk setiap permintaan, memberikan pengalaman pengguna yang lebih responsif, konsisten, dan ditingkatkan untuk Db2 Genius Hub dalam penerapan on-prem.
Peningkatan ini secara langsung mendukung misi Db2 Genius Hub untuk mengurangi overhead manual dan mengalihkan tim dari pemadam kebakaran reaktif ke manajemen database proaktif sambil mempertahankan transparansi, keterjelasan, dan kontrol di lingkungan produksi.
Memberikan pengalaman AI yang tepercaya dan berkualitas tinggi di lingkungan lokal membutuhkan kolaborasi yang erat di seluruh lapisan teknologi dan tim. Ini membutuhkan validasi berkelanjutan terhadap beban kerja nyata, konkurensi nyata, dan pengalaman pengguna nyata.
Sebagai bagian dari kolaborasi antara IBM dan intel, Db2 Genius Hub berfungsi sebagai tempat validasi praktis di dunia nyata untuk inferensi Intel Gaudi. Fokusnya tidak hanya pada kinerja mentah, tetapi pada bagaimana inferensi berperilaku di bawah skenario perusahaan yang realistis di mana banyak permintaan tiba secara bersamaan, pemahaman kontekstual penting dan kualitas respons harus tetap konsisten.
Bagian penting dari upaya ini melibatkan evaluasi agen AI Db2 Genius Hub menggunakan Gaudi sebagai server inferensi. Ini termasuk menjalankan tes stres lengkap dan evaluasi khusus domain di seluruh skenario seperti pencarian kontekstual dan alur kerja panggilan alat yang mencerminkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dalam produksi. Pengujian ini dilakukan pada berbagai tingkat konkurensi untuk memahami bagaimana kinerja inferensi dan kualitas respons bertahan di bawah beban.
Untuk setiap evaluasi, data respons terperinci dan penilaian ditangkap dan dibagikan dengan tim intel. Lingkaran masukan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah halus mulai dari konsistensi respons hingga penurunan kualitas di bawah konkurensi yang lebih tinggi dan mengatasi masalahnya secara berulang. Perbaikan kemudian diuji ulang, diukur lagi dan disempurnakan lebih lanjut.
Kolaborasi ini menggarisbawahi nilai pendekatan yang dipimpin ekosistem terhadap inovasi AI. Dengan menyelaraskan kemampuan perangkat keras dengan contoh penggunaan nyata, IBM dan Intel mampu memajukan kesiapan Gaudi untuk produksi AI yang pada akhirnya memberikan pengalaman AI on-prem yang lebih responsif, dapat diandalkan, dan kelas enterprise.