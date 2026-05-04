Db2 Genius Hub: Dipercaya pada inferensi AI prem dengan Intel Gaudi 3

IBM Db2 Genius Hub adalah pengalaman didukung AI yang dirancang untuk membawa kecerdasan dan otonomi langsung ke dalam operasi database. Ini terus mengkorelasikan sinyal kinerja dan konteks operasional di seluruh wilayah Db2, membantu tim dengan cepat memahami apa yang berubah, mengapa itu terjadi, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya melalui rekomendasi optimal yang didukung oleh pakar.



Inti dari pengalaman ini adalah inferensi AI. Setiap rekomendasi, penjelasan, dan wawasan yang dihasilkan oleh Db2 Genius Hub bergantung pada kemampuan untuk menjalankan model AI secara efisien terhadap data operasional langsung seringkali di lingkungan skala produksi yang kompleks.



Memberikan kemampuan ini secara on-prem menempatkan persyaratan yang menuntut pada kinerja, daya tanggap, dan skalabilitas. AI harus beroperasi cukup cepat agar dapat ditindaklanjuti, cukup konsisten untuk dipercaya dan cukup efisien untuk diintegrasikan dengan lancar ke dalam infrastruktur perusahaan yang ada.

Di sinilah inferensi Intel Gaudi memainkan peran kunci sebagai server inferensi. Dengan memanfaatkan Gaudi untuk mempercepat beban kerja inferensi AI, Db2 Genius Hub memperkuat cara AI beroperasi di seluruh lingkungan Db2 yang memiliki celah udara on-prem. Arsitektur multicard Gaudi dan mesin vLLM RedHat, dikombinasikan dengan dukungan untuk menjalankan instance LLM bersamaan, memungkinkan distribusi beban kerja inferensi yang efisien dan penanganan yang mulus dari konkurensi permintaan tinggi. Desain ini membantu mempertahankan latensi optimal untuk setiap permintaan, memberikan pengalaman pengguna yang lebih responsif, konsisten, dan ditingkatkan untuk Db2 Genius Hub dalam penerapan on-prem.



Peningkatan ini secara langsung mendukung misi Db2 Genius Hub untuk mengurangi overhead manual dan mengalihkan tim dari pemadam kebakaran reaktif ke manajemen database proaktif sambil mempertahankan transparansi, keterjelasan, dan kontrol di lingkungan produksi.