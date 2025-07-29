Datavault AI memulai monetisasi data perusahaan melalui agen AI yang dibangun dengan IBM watsonx.ai

29 Juli 2025
Kini, Datavault AI, mitra Platinum di IBM Partner Plus, mengumumkan perluasan komersialisasi mereka, yang menyematkan IBM watsonx.ai untuk agen AI andalan mereka—DataScore dan DataValue—menjadi yang terdepan dalam pengalaman, penilaian, dan monetisasi data AI. Ekspansi ini dirancang untuk membantu pelanggan merampingkan pemodelan keuangan perusahaan, penilaian risiko, dan strategi harga mereka di seluruh lingkungan on premises, cloud, dan hybrid.
Menurut McKinsey & Company, gen AI diproyeksikan akan menambahkan antara USD 2,6 triliun dan USD 4,4 triliun per tahun di seluruh aplikasi bisnis utama, menjadikan otomatisasi berbasis AI salah satu investasi terdepan yang paling signifikan di teknologi perusahaan.
IBM bekerja dengan perusahaan perangkat lunak terkemuka, berkolaborasi untuk membantu mereka menanamkan teknologi IBM untuk menciptakan contoh penggunaan baru dalam keahlian mitra tertentu guna memecahkan masalah klien. IBM menyediakan talenta rekayasa AI dan keahlian teknis mendalam yang dapat membantu memperluas dan mempercepat dampak penawarannya bagi klien.
“Kami percaya ini adalah titik infleksi strategis untuk Datavault AI dan menandai tonggak penting dalam peta jalan komersialisasi skala perusahaan kami,” kata Nathaniel Bradley, CEO Datavault AI. “Dengan mengintegrasikan IBM watsonx pada tingkat teknis dan berkolaborasi dengan IBM, kami berada dalam posisi untuk menskalakan platform monetisasi data kami secara global.”
Ekosistem IBM bekerja dengan mitra dalam upaya go-to-market (GTM) mereka, mendukung berbagai perusahaan seperti Datavault AI untuk membantu menerapkan, menguji, dan mengembangkan solusi yang dapat membantu mempercepat adopsi AI di industri utama seperti keuangan, perawatan kesehatan, olahraga, hiburan, dan pemerintah.
Misalnya, sebagai IBM Partner+ Platinum, Datavault AI akan berkolaborasi dengan tenaga penjualan dan jaringan mitra IBM untuk mempercepat interaksi dan komitmen pelanggan Datavault.
IBM sangat ingin mewujudkan ekosistem didukung AI Datavault AI yang sepenuhnya terintegrasi, yang dirancang untuk membantu organisasi memonetisasi aset data mereka melalui 3 agen AI andalannya:
Selain itu, platform Data Vault Web 3.0 yang dipatenkan Datavault AI ditingkatkan dengan integrasinya yang lengkap, memungkinkan monetisasi data yang aman, sesuai, dan dapat diskalakan di seluruh industri.
Platform ini terus berkembang dengan kemajuan dalam pengindeksan data, persepsi, dan kemampuan monetisasi. Melihat teknologi inovatif dengan watsonx tertanam beraksi adalah alasan kami bermitra dengan perusahaan seperti Datavault AI.
