Datavault AI memulai monetisasi data perusahaan melalui agen AI yang dibangun dengan IBM watsonx.ai

Menurut McKinsey & Company, gen AI diproyeksikan akan menambahkan antara USD 2,6 triliun dan USD 4,4 triliun per tahun di seluruh aplikasi bisnis utama, menjadikan otomatisasi berbasis AI salah satu investasi terdepan yang paling signifikan di teknologi perusahaan.

IBM bekerja dengan perusahaan perangkat lunak terkemuka, berkolaborasi untuk membantu mereka menanamkan teknologi IBM untuk menciptakan contoh penggunaan baru dalam keahlian mitra tertentu guna memecahkan masalah klien. IBM menyediakan talenta rekayasa AI dan keahlian teknis mendalam yang dapat membantu memperluas dan mempercepat dampak penawarannya bagi klien.

“Kami percaya ini adalah titik infleksi strategis untuk Datavault AI dan menandai tonggak penting dalam peta jalan komersialisasi skala perusahaan kami,” kata Nathaniel Bradley, CEO Datavault AI. “Dengan mengintegrasikan IBM watsonx pada tingkat teknis dan berkolaborasi dengan IBM, kami berada dalam posisi untuk menskalakan platform monetisasi data kami secara global.”