Mengumumkan DataPower Nano Gateway dan API Developer Studio: Dua langkah besar untuk masa depan AI agen yang mengutamakan pengembang

diterbitkan 10/06/2025

Madhu Kochar

Vice President, Automation

IBM Software

API Connect adalah platform manajemen API agen dan menyeluruh kami yang membantu tim membuat, mengelola, mengamankan, dan menyosialisasikan API di seluruh lingkungan hybrid, dengan bantuan AI di sepanjang siklus prosesnya.

Perusahaan berlomba untuk memodernisasi sekaligus membuktikan ROI yang jelas dari AI. API berada di pusat realitas itu: bagaimana aplikasi, data, dan agen terhubung, mengatur, dan menskalakan.

Hari ini, kami dengan bangga memperkenalkan dua kemampuan baru yang semakin mendekatkan visi itu bagi pengembang API, arsitek, dan pemimpin teknologi:

  1. DataPower Nano Gateway: Gateway tingkat aplikasi sangat ringan yang memulai dengan cepat, memaksimalkan efisiensi, dan memberikan pengembang kontrol yang tepat dan berdasarkan kebijakan, tepat di tempat layanan mereka berjalan.
  2. API Developer Studio: Alat pengembang didukung AI yang terintegrasi dengan pengembang API di lingkungan kerja mereka untuk membuat, mengelola, mengamankan, dan menyosialisasikan proyek API.

Kami memperkenalkan kemajuan ini di dalam API Connect—dan mereka menjadi lebih kuat ketika digunakan dalam konteks IBM webMethods Hybrid Integrationmemberikan tata kelola yang konsisten dan AI agen yang memperkuat pengalaman membangun dan menjalankan.

Mengapa sekarang: API, agen AI, dan keharusan penskalaan

Analis industri terus menekankan betapa cepat jejak perangkat lunak berkembang dan betapa penting platform API pada pertumbuhan itu. Forrester menyebut API Management sebagai kemampuan dasar dalam evaluasi Wave terbarunya, yang mencerminkan peran strategis kategori ini bagi perusahaan. IDC juga menyoroti peningkatan eksplosif dari pengembangan aplikasi modern (ditambah keberadaan gen AI), yang menunjukkan pertumbuhan luas aplikasi dan API secara masif selama beberapa tahun ke depan.

Laju pertumbuhan itu membawa peluang sekaligus risiko. Seiring dengan peningkatan dan pertumbuhan luas API, para pengembang menghadapi kompleksitas yang semakin meningkat dan perusahaan berjuang untuk menjaga inovasi tetap aman dan terkendali. Dengan latar belakang tersebut, para pemenangnya adalah mereka yang menyederhanakan alur kerja pengembang, menyematkan keamanan dan tata kelola secara default, dan meningkatkan skala dengan percaya diri di seluruh aset hybrid. Kedua pengumuman di bawah ini cocok untuk kondisi ini.

Perkenalkan DataPower Nano Gateway: Cepat, ringan, dan dimiliki pengembang di tingkat aplikasi

Apa itu DataPower Nano Gateway

DataPower Nano Gateway adalah gateway generasi berikutnya yang dirancang untuk beban kerja cloud native modern. Platform ini berjalan bersama aplikasi Anda, memberi pengembang kontrol langsung atas lalu lintas API, keamanan, dan kebijakan di batas layanan, sehingga mereka dapat beralih dengan cepat tanpa menunggu tim terpusat.

Mengapa ini penting

Kami telah melengkapi perusahaan dengan gateway yang tangguh: Federated API Gateway yang memberikan visibilitas lengkap dan tata kelola yang konsisten di seluruh API Anda, di mana pun API tersebut berjalan; sehingga organisasi dapat meningkatkan inovasi dengan percaya diri, serta AI Gateway yang memusatkan kontrol API AI untuk menyingkap keputusan yang lebih cerdas secara aman dan mempercepat hasil bisnis.

Sekarang, kami memperkenalkan DataPower Nano Gateway yang memberikan waktu proses individual ringan yang diterapkan di tingkat produk API untuk penskalaan yang tepat dan isolasi kesalahan—ditambah jejak kecil dan mulai cepat untuk mengaktifkan penskalaan otomatis dan toleransi kesalahan.

Fitur utama:

  • Pengembang konfigurasi deklaratif dapat mengelola melalui CI/CD (“semuanya sebagai kode”).
  • Keamanan inti & mediasi: Validasi JWT, redaksi, validasi, alur bersyarat, penanganan kesalahan.
  • Manajemen Lalu Lintas: perutean, pembatasan kecepatan, pembatasan lonjakan.
  • OpenTelemetry untuk log/metrik/jejak untuk menstandarkan observabilitas.
  • Lebih baik bersama-sama: DataPower Nano Gateway memberikan presisi tingkat aplikasi, sementara API Gateway memastikan ketangguhan terpusat untuk ingress dan egress di seluruh perusahaan.

Masukan dan hasil awal

Pelanggan pratinjau memberi tahu kami bahwa DataPower Nano Gateway "mudah digunakan, cepat, dan siap untuk cloud," tepat seperti yang diharapkan oleh para pengembang pengalaman ini.

Dalam validasi internal, DataPower Nano Gateway menunjukkan waktu mulai dalam hitungan milidetik, latensi satu digit milidetik, dan jejak yang diukur dalam puluhan MB, kombinasi yang Anda inginkan untuk layanan dengan throughput tinggi di tempat yang sama.

“Kami membutuhkan API management yang aman, dapat diskalakan, dan tidak memperlambat kami. Berikan kami kendali tanpa kekacauan," ungkap sebuah insight pengguna API utama, yang berulang kali diucapkan dalam percakapan kami di lapangan.

Peran

Gunakan DataPower Nano Gateway untuk melindungi monolit atau layanan mikro dan mengurangi efek "tetangga yang berisik" dengan mengisolasi lalu lintas di dekat beban kerja.

Perkenalkan API Developer Studio: Semuanya sebagai kode, dibantu AI, dan dibuat untuk alur

Apa itu API Developer Studio

API Developer Studio menyatukan pembuatan API, kebijakan, dan pengujian—semuanya dikelola sebagai kode—untuk mendapatkan kecepatan, konsistensi, dan kolaborasi. Dirancang untuk terintegrasi dengan para pengembang di lingkungan mana pun mereka berada (aplikasi web, desktop, atau plug-in IDE) sekaligus menjaga tata kelola tetap terpelihara.

Mengapa ini penting

Desain API, konfigurasi kebijakan, dan pengujian sering kali berada di alat yang terpisah. Itu berarti berganti konteks, penyerahan kepemilikan, dan penyimpangan. Dengan API Developer Studio, Anda mendapatkan kepemilikan menyeluruh dalam satu bentuk pengalaman—tampilan berbasis formulir atau kode—dengan kontrol versi dan CI/CD sejak awal.

Fitur utama:

  • Mempercepat pembuatan server MCP: Buat server MCP dengan mudah dan tingkatkan inisiatif AI dengan percaya diri.
  • Merampingkan pengembangan API dalam skala besar: Gunakan alat yang didukung AI untuk menulis API, mengonfigurasi kebijakan, dan menghasilkan kasus pengujian dengan proyek deklaratif sebagai kode dan kepatuhan bawaan.
  • Memberdayakan tim terdistribusi di mana saja: Terapkan dengan pengalaman pengguna yang kaya, pangkas beban kognitif pengembang, dan terapkan kualitas dengan tata kelola berbasis AI dan otomatisasi kebijakan.

Masukan dan hasil awal

Respons pratinjau pribadi memvalidasi arah kami dengan kuat, menyoroti kekuatan alur penulisan terpadu dan fleksibilitas dari memperlakukan semuanya sebagai kode.

Lebih baik bersama: AI agen, kontrol terpadu, dan kecepatan pengembang

Kombinasi DataPower Nano Gateway dari API Connect dan API Developer Studio mengubah model operasi untuk tim API:

  • Otonomi pengembang dengan tata kelola: Waktu proses sangat ringan yang dimulai dengan cepat di tingkat aplikasi, dipadukan dengan visibilitas terpusat dan kontrol kebijakan yang konsisten.
  • AI agen di seluruh pembuatan dan pengoperasian: Gunakan Agen API untuk mempercepat penulisan dan pengujian, lalu andalkan telemetri standar untuk menutup loop dalam operasi.
  • Solusi terpadu di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud: Saat kami menyatukan API Connect dengan IBM webMethods Hybrid Integration, Anda akan mendapatkan metadata, katalog, dan kontrol bersama yang membantu manusia dan agen AI bekerja dari sumber kebenaran yang sama yang diatur.

Mengaktifkan AI agen adalah fokus inti dari IBM webMethods Hybrid Integration, termasuk membangun gateway AI, mempercepat manajemen siklus proses MCP, dan memanfaatkan teknologi IBM seperti watsonx. Gali lebih dalam sejumlah kemajuan terbaru di sini.

Diakui secara konsisten sebagai pemimpin pasar

Kami dengan bangga mengumumkan bahwa API Connect telah dianugerahi penghargaan Innovator of the Year di 2025 API Awards, bagian dari API World; mengakui terobosan dalam industri API & layanan mikro.

Siap melihat DataPower Nano Gateway dan API Developer Studio di API Connect?

