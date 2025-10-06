Mengumumkan DataPower Nano Gateway dan API Developer Studio: Dua langkah besar untuk masa depan AI agen yang mengutamakan pengembang

Perusahaan berlomba untuk memodernisasi sekaligus membuktikan ROI yang jelas dari AI. API berada di pusat realitas itu: bagaimana aplikasi, data, dan agen terhubung, mengatur, dan menskalakan.

Hari ini, kami dengan bangga memperkenalkan dua kemampuan baru yang semakin mendekatkan visi itu bagi pengembang API, arsitek, dan pemimpin teknologi:

DataPower Nano Gateway: Gateway tingkat aplikasi sangat ringan yang memulai dengan cepat, memaksimalkan efisiensi, dan memberikan pengembang kontrol yang tepat dan berdasarkan kebijakan, tepat di tempat layanan mereka berjalan. API Developer Studio: Alat pengembang didukung AI yang terintegrasi dengan pengembang API di lingkungan kerja mereka untuk membuat, mengelola, mengamankan, dan menyosialisasikan proyek API.

Kami memperkenalkan kemajuan ini di dalam API Connect—dan mereka menjadi lebih kuat ketika digunakan dalam konteks IBM webMethods Hybrid Integration—memberikan tata kelola yang konsisten dan AI agen yang memperkuat pengalaman membangun dan menjalankan.