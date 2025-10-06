Mengumumkan DataPower Nano Gateway dan API Developer Studio: Dua langkah besar untuk masa depan AI agen yang mengutamakan pengembang

API Connect adalah platform manajemen API agen dan menyeluruh kami yang membantu tim membuat, mengelola, mengamankan, dan menyosialisasikan API di seluruh lingkungan hybrid, dengan bantuan AI di sepanjang siklus prosesnya.
Perusahaan berlomba untuk memodernisasi sekaligus membuktikan ROI yang jelas dari AI. API berada di pusat realitas itu: bagaimana aplikasi, data, dan agen terhubung, mengatur, dan menskalakan.
Hari ini, kami dengan bangga memperkenalkan dua kemampuan baru yang semakin mendekatkan visi itu bagi pengembang API, arsitek, dan pemimpin teknologi:
Kami memperkenalkan kemajuan ini di dalam API Connect—dan mereka menjadi lebih kuat ketika digunakan dalam konteks IBM webMethods Hybrid Integration—memberikan tata kelola yang konsisten dan AI agen yang memperkuat pengalaman membangun dan menjalankan.
Analis industri terus menekankan betapa cepat jejak perangkat lunak berkembang dan betapa penting platform API pada pertumbuhan itu. Forrester menyebut API Management sebagai kemampuan dasar dalam evaluasi Wave terbarunya, yang mencerminkan peran strategis kategori ini bagi perusahaan. IDC juga menyoroti peningkatan eksplosif dari pengembangan aplikasi modern (ditambah keberadaan gen AI), yang menunjukkan pertumbuhan luas aplikasi dan API secara masif selama beberapa tahun ke depan.
Laju pertumbuhan itu membawa peluang sekaligus risiko. Seiring dengan peningkatan dan pertumbuhan luas API, para pengembang menghadapi kompleksitas yang semakin meningkat dan perusahaan berjuang untuk menjaga inovasi tetap aman dan terkendali. Dengan latar belakang tersebut, para pemenangnya adalah mereka yang menyederhanakan alur kerja pengembang, menyematkan keamanan dan tata kelola secara default, dan meningkatkan skala dengan percaya diri di seluruh aset hybrid. Kedua pengumuman di bawah ini cocok untuk kondisi ini.
DataPower Nano Gateway adalah gateway generasi berikutnya yang dirancang untuk beban kerja cloud native modern. Platform ini berjalan bersama aplikasi Anda, memberi pengembang kontrol langsung atas lalu lintas API, keamanan, dan kebijakan di batas layanan, sehingga mereka dapat beralih dengan cepat tanpa menunggu tim terpusat.
Kami telah melengkapi perusahaan dengan gateway yang tangguh: Federated API Gateway yang memberikan visibilitas lengkap dan tata kelola yang konsisten di seluruh API Anda, di mana pun API tersebut berjalan; sehingga organisasi dapat meningkatkan inovasi dengan percaya diri, serta AI Gateway yang memusatkan kontrol API AI untuk menyingkap keputusan yang lebih cerdas secara aman dan mempercepat hasil bisnis.
Sekarang, kami memperkenalkan DataPower Nano Gateway yang memberikan waktu proses individual ringan yang diterapkan di tingkat produk API untuk penskalaan yang tepat dan isolasi kesalahan—ditambah jejak kecil dan mulai cepat untuk mengaktifkan penskalaan otomatis dan toleransi kesalahan.
Pelanggan pratinjau memberi tahu kami bahwa DataPower Nano Gateway "mudah digunakan, cepat, dan siap untuk cloud," tepat seperti yang diharapkan oleh para pengembang pengalaman ini.
Dalam validasi internal, DataPower Nano Gateway menunjukkan waktu mulai dalam hitungan milidetik, latensi satu digit milidetik, dan jejak yang diukur dalam puluhan MB, kombinasi yang Anda inginkan untuk layanan dengan throughput tinggi di tempat yang sama.
“Kami membutuhkan API management yang aman, dapat diskalakan, dan tidak memperlambat kami. Berikan kami kendali tanpa kekacauan," ungkap sebuah insight pengguna API utama, yang berulang kali diucapkan dalam percakapan kami di lapangan.
Gunakan DataPower Nano Gateway untuk melindungi monolit atau layanan mikro dan mengurangi efek "tetangga yang berisik" dengan mengisolasi lalu lintas di dekat beban kerja.
API Developer Studio menyatukan pembuatan API, kebijakan, dan pengujian—semuanya dikelola sebagai kode—untuk mendapatkan kecepatan, konsistensi, dan kolaborasi. Dirancang untuk terintegrasi dengan para pengembang di lingkungan mana pun mereka berada (aplikasi web, desktop, atau plug-in IDE) sekaligus menjaga tata kelola tetap terpelihara.
Desain API, konfigurasi kebijakan, dan pengujian sering kali berada di alat yang terpisah. Itu berarti berganti konteks, penyerahan kepemilikan, dan penyimpangan. Dengan API Developer Studio, Anda mendapatkan kepemilikan menyeluruh dalam satu bentuk pengalaman—tampilan berbasis formulir atau kode—dengan kontrol versi dan CI/CD sejak awal.
Respons pratinjau pribadi memvalidasi arah kami dengan kuat, menyoroti kekuatan alur penulisan terpadu dan fleksibilitas dari memperlakukan semuanya sebagai kode.
Kombinasi DataPower Nano Gateway dari API Connect dan API Developer Studio mengubah model operasi untuk tim API:
Mengaktifkan AI agen adalah fokus inti dari IBM webMethods Hybrid Integration, termasuk membangun gateway AI, mempercepat manajemen siklus proses MCP, dan memanfaatkan teknologi IBM seperti watsonx. Gali lebih dalam sejumlah kemajuan terbaru di sini.
Kami dengan bangga mengumumkan bahwa API Connect telah dianugerahi penghargaan Innovator of the Year di 2025 API Awards, bagian dari API World; mengakui terobosan dalam industri API & layanan mikro.
Siap melihat DataPower Nano Gateway dan API Developer Studio di API Connect?