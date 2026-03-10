Segera hadir di watsonx.data: ubah data tidak terstruktur menjadi konteks untuk AI dengan OpenRAG

Ubah pengetahuan yang terperangkap dalam data tidak terstruktur menjadi konteks untuk AI. OpenRAG memberikan pengambilan agen yang aman untuk AI yang lebih akurat dan andal.
IBM memperkenalkan OpenRAG, kerangka kerja terbuka dan agentik yang dirancang untuk mengubah pengetahuan perusahaan menjadi konteks yang andal untuk AI, dengan aman dan dalam skala besar. OpenRAG akan segera tersedia di watsonx.data, Platform data hybrid dan terbuka IBM untuk mengakses, menyiapkan, dan mengirimkan data Siap untuk AI.
Banyak solusi RAG menggabungkan pengambilan, orkestrasi, dan model ke dalam sistem tertutup. Dengan OpenRAG, tim mempertahankan kontrol atas bagaimana data mereka dicerna, diambil, dan dialasan, tanpa dikunci ke dalam satu tumpukan yang dikendalikan vendor.
OpenRAG menggabungkan tiga teknologi sumber terbuka terbaik ke dalam fondasi yang dapat dikomposisi. Secara kolektif, alat-alat ini telah mengumpulkan lebih dari 200 ribu bintang GitHub dan jutaan unduhan:
OpenSearch juga akan segera hadir di watsonx.data sebagai mesin pencarian dan pengambilan bawaan, meningkatkan kualitas pengambilan sehingga AI mendapatkan konteks yang tepat pada waktu yang tepat. Baik OpenSearch dan OpenRAG di watsonx.data mempertahankan pengalaman sumber terbuka sambil memberikan penawaran SaaS yang dikelola sepenuhnya dengan keamanan dan pemantauan bawaan.
Ketika AI pindah dari eksperimen ke penerapan yang luas, semakin jelas bahwa nilai AI tergantung pada konteks. Untuk membantu membuat keputusan tepercaya, AI harus memahami tidak hanya data yang menjadi dasarnya, tetapi apa yang diwakilinya dan bagaimana seharusnya digunakan.
Untungnya, setiap organisasi duduk di repositori pengetahuan besar yang menunggu untuk dioperasikan oleh AI. Satu-satunya masalah adalah bahwa itu terperangkap dalam format seperti email, tiket dukungan, transkrip panggilan, dan PDF. Menghitung sekitar 90% data perusahaan, data tidak terstruktur mewakili sumber daya yang signifikan dan sebagian besar belum dimanfaatkan untuk AI. Tantangannya adalah mengubah sumber daya itu menjadi sesuatu yang dapat dicari dan memanfaatkan AI dengan andal di jutaan file dan sistem.
Banyak tim beralih ke retrieval-augmented generation (RAG) untuk menanamkan AI dalam data perusahaan. Tetapi RAG konvensional sering gagal dalam produksi. Ini bergantung pada pengambilan satu tembakan, logika pipeline tetap, berjuang dengan pertanyaan kompleks dan pada akhirnya sulit untuk dioperasionalkan, terutama karena beban kerja meningkat dan penggunaan tumbuh.
OpenRAG di watsonx.data mengambil pendekatan agentik ke RAG. Ini memahami maksud pengguna dan memanfaatkan penalaran multi-langkah dan panggilan alat untuk menghasilkan output yang akurat, andal, dan dapat dipercaya secara konsisten.
OpenRAG memudahkan untuk menghubungkan alur kerja AI ke basis pengetahuan, baik di watsonx.data atau di sistem penyimpanan cloud seperti Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint, dan AWS S3. Dan karena pilihan model penting, Anda dapat menggunakan model perbatasan dari OpenAI dan Anthropic atau terhubung ke watsonx.ai untuk memilih dari ribuan model, termasuk model khusus Anda sendiri.
Setelah terhubung dengan data, model, dan alat, pengambilan informasi menjadi bagian dari proses penalaran. Agen dapat memutuskan kapan harus mencari, memanggil alat yang tepat, mengambil konteks tambahan dan menyempurnakan responsnya secara berulang sampai memiliki informasi yang cukup untuk memberikan jawaban yang berdasar.
Pendekatan ini memungkinkan berbagai alur kerja. Asisten dukungan pelanggan dapat mengambil tiket dan dokumentasi yang relevan dan memanggil API internal untuk memeriksa status pesanan. Asisten penjualan dapat menarik insight dari CRM yang terhubung dan transkrip panggilan untuk menyusun ringkasan akun yang disesuaikan. Dan asisten kepatuhan dapat mencari dan bernalar di seluruh kebijakan, mengekstrak klausul yang relevan, dan memvalidasi rekomendasi terhadap panduan peraturan.
Karena OpenRAG berjalan di atas watsonx.data, aplikasi ini tidak terbatas pada satu repositori. Mereka dapat mengakses data terstruktur dan tidak terstruktur dengan aman di mana pun berada. OpenRAG mendukung lebih dari 20 jenis file termasuk PDF, gambar, PowerPoints, dan file Excel, memberikan alur kerja AI akses ke pengetahuan yang diandalkan karyawan setiap hari, bukan hanya data yang paling mudah untuk ditanyakan.
Tersembunyi, OpenSearch menyediakan kemampuan pencarian inti OpenRAG — pengindeksan, kata kunci hybrid dan pencarian vektor, pipeline kueri dan pengambilan — dan dengan sendirinya merupakan Enterprise Search sumber terbuka yang kuat.
OpenSearch di watsonx.data dibuat untuk beban kerja produksi throughput tinggi yang berjalan lama. Tim dapat mengaktifkan pencarian dan pengambilan tingkat perusahaan tanpa harus menggabungkan beberapa alat.
Pada dasarnya, OpenSearch menggabungkan pencarian teks lengkap tingkat lanjut dengan pengambilan semantik modern. Pencarian kata kunci tradisional memastikan pencocokan yang tepat dan penyetelan relevansi yang halus, sementara pencarian vektor asli memungkinkan pengambilan berbasis kesamaan di seluruh penyematan untuk menangkap makna dan konteks. Pencarian hybrid menyatukan pendekatan-pendekatan ini dalam sebuah model penilaian terpadu, yang meningkatkan kualitas pencarian dengan menyeimbangkan kecocokan yang tepat dengan pemahaman semantik.
Hasilnya adalah hasil yang lebih akurat, relevan, dan dapat dijelaskan untuk pipeline RAG, agen AI, dan aplikasi pencarian semantik yang beroperasi pada data perusahaan saat ini.
Dengan OpenRAG dan OpenSearch di watsonx.data, IBM memungkinkan organisasi untuk menerapkan beban kerja dengan percaya diri dengan keamanan, identitas, dan kontrol akses bawaan. Tata kelola di seluruh pengambilan data, input, dan Output AI memastikan visibilitas, manajemen risiko, kepatuhan, dan auditabilitas dalam skala besar.
Dengan OpenSearch sebagai mesin pengambilan intinya, OpenRAG memungkinkan alur kerja AI yang dapat mengambil, menularkan, dan bertindak di seluruh cakupan data organisasi. Kemampuan ini akan segera hadir di watsonx.data, memungkinkan pengetahuan yang saat ini terkubur dalam dokumen menjadi operasional, dapat dicari, dan siap untuk memberi daya Power® pada agen AI siap produksi.
