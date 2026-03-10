Segera hadir di watsonx.data: ubah data tidak terstruktur menjadi konteks untuk AI dengan OpenRAG

IBM memperkenalkan OpenRAG, kerangka kerja terbuka dan agentik yang dirancang untuk mengubah pengetahuan perusahaan menjadi konteks yang andal untuk AI, dengan aman dan dalam skala besar. OpenRAG akan segera tersedia di watsonx.data, Platform data hybrid dan terbuka IBM untuk mengakses, menyiapkan, dan mengirimkan data Siap untuk AI.

Banyak solusi RAG menggabungkan pengambilan, orkestrasi, dan model ke dalam sistem tertutup. Dengan OpenRAG, tim mempertahankan kontrol atas bagaimana data mereka dicerna, diambil, dan dialasan, tanpa dikunci ke dalam satu tumpukan yang dikendalikan vendor.

OpenRAG menggabungkan tiga teknologi sumber terbuka terbaik ke dalam fondasi yang dapat dikomposisi. Secara kolektif, alat-alat ini telah mengumpulkan lebih dari 200 ribu bintang GitHub dan jutaan unduhan:

Docling untuk mengonversi file kompleks menjadi data yang siap untuk AI

untuk mengonversi file kompleks menjadi data yang siap untuk AI OpenSearch untuk pencarian dan pengambilan hybrid

dan pengambilan hybrid Langflow untuk orkestrasi alur kerja

OpenSearch juga akan segera hadir di watsonx.data sebagai mesin pencarian dan pengambilan bawaan, meningkatkan kualitas pengambilan sehingga AI mendapatkan konteks yang tepat pada waktu yang tepat. Baik OpenSearch dan OpenRAG di watsonx.data mempertahankan pengalaman sumber terbuka sambil memberikan penawaran SaaS yang dikelola sepenuhnya dengan keamanan dan pemantauan bawaan.