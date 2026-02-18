Klien menempatkan IBM di antara Penyedia Perangkat Lunak Enterprise Teratas di Penghargaan Perangkat Lunak Terbaik G2 2026

Penghargaan Perangkat Lunak Terbaik G2 menyoroti perusahaan dan produk perangkat lunak terbaik di dunia, yang semata-mata didasarkan pada peringkat dan ulasan klien dari tahun kalender sebelumnya.

Metodologi ini menggunakan algoritma penilaian eksklusif yang memadukan kepuasan pelanggan dengan keberadaan pasar untuk menghasilkan peringkat setiap tahun. Agar memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar Perusahaan Perangkat Lunak Terbaik 2026 atau daftar Produk Perangkat Lunak Terbaik, perusahaan harus menerima setidaknya 50 ulasan yang disetujui di semua produk yang terdaftar di G2 selama tahun kalender 2025.

Hal ini memastikan bahwa setiap pengakuan didukung oleh masukan pelanggan yang bermakna dan transparan.

Berikut adalah daftar produk pemenang: