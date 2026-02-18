Klien menempatkan IBM di antara Penyedia Perangkat Lunak Enterprise Teratas di Penghargaan Perangkat Lunak Terbaik G2 2026

Pengalaman pengguna nyata, penghargaan industri, dan riset analis memberi pembeli teknologi poin bukti tepercaya yang mereka butuhkan untuk mengatasi kebisingan vendor dan memilih solusi yang benar-benar berkinerja.
Ketika organisasi mempercepat investasi AI, infrastruktur hybrid, dan keamanan siber, pembeli semakin bergantung pada ulasan sejawat tepercaya di situs-situs seperti G2 untuk memandu keputusan perangkat lunak yang kompleks.
Dalam Penghargaan Perangkat Lunak Terbaik G2 2026, IBM memperoleh penghargaan Produk Perusahaan Terbaik Top 50, mempercepat dampaknya di AI, hybrid cloud, otomatisasi, keamanan siber, dan data dan analitik. IBM Guardium Data Protection menduduki peringkat no. 1 dalam "Produk Privasi Data Terbaik", dan 13 penawaran IBM juga diakui di 10 kategori.
Penghargaan Perangkat Lunak Terbaik G2 menyoroti perusahaan dan produk perangkat lunak terbaik di dunia, yang semata-mata didasarkan pada peringkat dan ulasan klien dari tahun kalender sebelumnya.
Metodologi ini menggunakan algoritma penilaian eksklusif yang memadukan kepuasan pelanggan dengan keberadaan pasar untuk menghasilkan peringkat setiap tahun. Agar memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar Perusahaan Perangkat Lunak Terbaik 2026 atau daftar Produk Perangkat Lunak Terbaik, perusahaan harus menerima setidaknya 50 ulasan yang disetujui di semua produk yang terdaftar di G2 selama tahun kalender 2025.
Hal ini memastikan bahwa setiap pengakuan didukung oleh masukan pelanggan yang bermakna dan transparan.
Berikut adalah daftar produk pemenang:
Pengakuan ini memperkuat komitmen IBM untuk menghadirkan inovasi tingkat perusahaan yang didasarkan pada arsitektur yang dapat diskalakan, kerangka kerja keamanan yang kuat, dan efisiensi operasional yang mendorong nilai terukur di seluruh lingkungan produksi global.
Jelajahi solusi Otomatisasi kami