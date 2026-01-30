Membangun rantai pasokan yang tangguh dengan IBM® Sterling

Dengan rangkaian solusi rantai pasokan yang komprehensif, IBM® Sterling dirancang untuk membantu Anda beradaptasi, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang.
Dalam laporan IDC MarketScape baru-baru ini, IBM® diakui sebagai Pemimpin dalam bidang jaringan perdagangan rantai pasokan multi-perusahaan. Penghargaan ini menggarisbawahi komitmen IBM® untuk memberikan solusi yang kuat dan tahan masa depan yang memberdayakan perusahaan global untuk menavigasi kompleksitas rantai pasokan modern, yang tidak hanya diperlukan untuk terhubung, tetapi juga cerdas dan adaptif.
Dalam penilaian ini, IDC mencatat bahwa IBM® Sterling Supply Chain Suite dirancang untuk memungkinkan kolaborasi yang mulus, cerdas, dan tangguh di seluruh rantai pasokan global.
Dalam lingkungan gangguan terus-menerus saat ini, para pemimpin rantai pasokan berada di bawah tekanan yang meningkat untuk pindah lebih cepat, berkolaborasi lebih dalam, dan beroperasi dengan visibilitas yang lebih besar di luar empat dinding mereka. Seperti yang dicatat IDC, jaringan perdagangan rantai pasokan multi-perusahaan dengan cepat menjadi “harus dimiliki” bagi organisasi yang mencari ketahanan, visibilitas, dan orkestrasi di seluruh ekosistem yang kompleks.
Dengan IBM® Sterling, Anda tidak hanya berinvestasi dalam produk; Anda mendapatkan keuntungan strategis melalui inovasi berkelanjutan dan kesuksesan yang terbukti. Laporan ini menyoroti kekuatan IBM® Sterling, dalam kemampuannya untuk mengelola jaringan pemenuhan skala tinggi yang kompleks dengan kecepatan, kecerdasan, dan fleksibilitas melalui kombinasi yang kuat dari teknologi canggih, kemampuan integrasi mendalam, dan kecerdasan operasional yang tak tertandingi. Fitur-fitur ini diterjemahkan ke dalam manfaat bisnis yang nyata, seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan visibilitas, dan peningkatan kolaborasi pemasok.
Opsi penerapan fleksibel IBM® Sterling memenuhi beragam kebutuhan industri, baik Anda beroperasi di cloud, on premises atau di lingkungan hybrid. IDC juga mengakui skala perusahaan IBM® yang telah terbukti mendukung lebih dari 3 miliar transaksi pesanan setiap tahun di seluruh merek global, dengan waktu aktif 99,99% dan kinerja yang disesuaikan untuk acara puncak seperti Black Friday dan penjualan flash.
Sama pentingnya, IDC menunjuk pada integrasi AI IBM yang mendalam di seluruh platform yang memungkinkan analisis prediktif, onboarding mitra otomatis, dan peringatan kognitif untuk membantu organisasi bertindak lebih cepat dan lebih strategis. Kemampuan ini membantu organisasi meningkatkan kelincahan dan memperkuat kolaborasi di seluruh rantai pasokan yang semakin dialihdayakan dan didistribusikan.
Saat Anda mempertimbangkan strategi rantai pasokan Anda, ingatlah bahwa IBM® Sterling lebih dari sekadar alat, ini adalah mitra dalam perjalanan Anda menuju ketahanan rantai pasokan. Dengan rangkaian solusi yang komprehensif, mulai dari pertukaran data B2B hingga order management, IBM® Sterling dirancang untuk membantu Anda beradaptasi, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang.
Jelajahi bagaimana IBM® Sterling dapat membantu Anda membuka tingkat efisiensi, kolaborasi, dan ketahanan baru, dan untuk memahami kriteria evaluasi, analisis vendor terperinci, dan mengapa IBM® diposisikan sebagai Pemimpin di pasar yang penting ini, baca laporan lengkapnya.
