Membangun rantai pasokan yang tangguh dengan IBM® Sterling

Dalam lingkungan gangguan terus-menerus saat ini, para pemimpin rantai pasokan berada di bawah tekanan yang meningkat untuk pindah lebih cepat, berkolaborasi lebih dalam, dan beroperasi dengan visibilitas yang lebih besar di luar empat dinding mereka. Seperti yang dicatat IDC, jaringan perdagangan rantai pasokan multi-perusahaan dengan cepat menjadi “harus dimiliki” bagi organisasi yang mencari ketahanan, visibilitas, dan orkestrasi di seluruh ekosistem yang kompleks.

Dengan IBM® Sterling, Anda tidak hanya berinvestasi dalam produk; Anda mendapatkan keuntungan strategis melalui inovasi berkelanjutan dan kesuksesan yang terbukti. Laporan ini menyoroti kekuatan IBM® Sterling, dalam kemampuannya untuk mengelola jaringan pemenuhan skala tinggi yang kompleks dengan kecepatan, kecerdasan, dan fleksibilitas melalui kombinasi yang kuat dari teknologi canggih, kemampuan integrasi mendalam, dan kecerdasan operasional yang tak tertandingi. Fitur-fitur ini diterjemahkan ke dalam manfaat bisnis yang nyata, seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan visibilitas, dan peningkatan kolaborasi pemasok.