Bangun sistem yang tangguh dan siap audit sesuai peruntukan dengan IBM Concert

23 Juli 2025

Trent Shupe

Kami dengan senang mengumumkan kemajuan besar pada IBM Concert, termasuk dua agen AI baru—Agen CISO dan Agen Ketahanan—bersama dengan fitur kepatuhan baru yang tangguh yang dirancang untuk lingkungan hybrid dan diatur saat ini.

Dengan IBM Concert, organisasi memperoleh pusat ketahanan dan kepatuhan yang berpusat pada aplikasi yang secara proaktif mengidentifikasi risiko, mengotomatiskan remediasi, dan menghasilkan bukti siap audit—sebelum insiden terjadi atau pembuat peraturan melakukan pemeriksaan.

Mengapa ini penting: Ketahanan adalah kepatuhan

Ketahanan aplikasi yang lemah tidak hanya mengancam waktu aktif, tetapi juga merusak kemampuan Anda untuk memenuhi standar kepatuhan.

Pembuat peraturan meningkatkan risiko: menurut kerangka kerja seperti GDPR, organisasi dapat menghadapi denda hingga €20 juta atau 4% dari pendapatan tahunan. Namun, 84% perusahaan masih beroperasi secara reaktif, hanya menangani kepatuhan selama siklus audit, membuat diri mereka rentan sepanjang waktu.

Kepatuhan semakin kompleks seiring waktu. Mengelola kerangka kerja seperti DORA, SOC 2, FedRAMP, dan PCI di seluruh sistem cloud native dan sistem lama bersifat manual, terbagi-bagi, dan rentan terhadap kesalahan. Kelemahan sistemis yang sama yang menyebabkan waktu henti, seperti konfigurasi sistem yang salah, kontrol yang hilang, atau sertifikat yang sudah kedaluwarsa, juga menyebabkan kegagalan audit.

IBM Concert memecahkan kedua masalah sekaligus, menjadikan kepatuhan sebagai hasil alami dari membangun sistem yang lebih tahan.

IBM Concert: Solusi terpadu untuk ketahanan dan kepatuhan

IBM Concert memberi organisasi solusi bersama yang didukung AI untuk mendeteksi risiko secara dini, menegakkan kepatuhan secara terus-menerus, dan mengotomatiskan remediasi di seluruh lingkungan aplikasi. Baik Anda sedang mempersiapkan audit, memulihkan pemadaman, atau memperkuat layanan penting, Concert membantu Anda beralih dari pemadaman kebakaran reaktif ke tata kelola proaktif.

5 hasil bisnis:

  1. Kesiapan audit berkelanjutan melalui penegakan kepatuhan yang selalu aktif
  2. Respons insiden lebih cepat dengan remediasi bawaan dan konteks
  3. Biaya kepatuhan lebih rendah dengan mengotomatiskan pengumpulan dan pelaporan bukti
  4. Peningkatan kolaborasi di seluruh tim risiko, kepatuhan, SRE, dan pengembangan
  5. Ketahanan aplikasi yang lebih kuat, selaras dengan ekspektasi peraturan

Agen CISO (dalam pratinjau teknologi)

Kini berada dalam tahap pratinjau teknologi, Agen CISO adalah sistem AI cerdas dan mandiri yang mengotomatiskan seluruh siklus kepatuhan. Agen ini mengubah kebijakan menjadi kontrol yang dapat ditegakkan mesin, dan kontrol menjadi penilaian langsung dan rencana tindakan.

Kemampuan utama:

  • Membaca dan menafsirkan standar kepatuhan (NIST, ISO, CIS, kebijakan internal)
  • Menghasilkan kepatuhan sebagai kode menggunakan Ansible, OPA, Kyverno, dan Python
  • Menjadwalkan dan menjalankan penilaian dengan penilaian postur dan saran remediasi
  • Membuat artefak siap audit yang dimasukkan langsung ke dasbor Concert dan penyimpanan bukti

Ucapkan selamat tinggal pada kerepotan audit menit-menit terakhir. Agen CISO menghasilkan kepatuhan proaktif dan berkelanjutan yang ditingkatkan sesuai lingkungan Anda dan membebaskan tim Anda.

Agen Ketahanan (dalam pratinjau teknologi)

Mendefinisikan dan melacak ketahanan telah lama menjadi tugas manual dan padat sumber daya. Agen Ketahanan menggunakan AI Agen untuk menganalisis artefak aplikasi Anda—diagram arsitektur, manifes, runbook—dan secara otomatis menghasilkan profil ketahanan dan strategi pemantauan.

Cara kerjanya

  • Mengurai dokumentasi untuk mengekstrak ketergantungan utama dan persyaratan nonfungsional
  • Merangkum tujuan ketahanan seperti waktu aktif, kesiapan failover, dan skalabilitas
  • Merekomendasikan metrik dan ambang batas yang relevan
  • Menghasilkan profil yang dapat digunakan kembali untuk dasbor, peringatan, dan tata kelola

Memotong waktu analisis dari hitungan hari menjadi menit. Memastikan setiap aplikasi dimonitor atas risiko yang tepat—berdasarkan arsitektur dan tingkat kepentingan bisnisnya.

Kepatuhan 2.0: Kemampuan baru untuk persyaratan modern

Selain dua agen AI ini, IBM Concert sekarang menyertakan serangkaian alat kepatuhan yang ditingkatkan untuk menyederhanakan pelaporan dan mempercepat remediasi:

Fitur baru:

  • Rencana remediasi kepatuhan: Membuat skrip dan tindakan secara otomatis untuk mengatasi kontrol yang gagal
  • Integrasi Trivy: Menyerap hasil pemindaian Kubernetes untuk keamanan kontainer dan kepatuhan CIS
  • Agregasi hasil: Menggabungkan skor di seluruh lingkungan menjadi satu tampilan
  • Integrasi IBM zSCC: Mengimpor data kepatuhan dari Pusat Kepatuhan Keamanan IBM Z (PCI, NIST)

Hilangkan jejak bukti yang terbagi-bagi dan kurangi waktu yang dihabiskan untuk mengejar data kepatuhan. Berdayakan tim dengan sumber kebenaran bersama yang mendukung risiko dan proses audit secara merata.

Dibangun untuk dunia nyata: Hybrid, multicloud, dan diatur

IBM Concert dibuat khusus untuk lingkungan perusahaan yang kompleks saat ini, termasuk:

  • Arsitektur cloud native, hybrid, dan mainframe
  • Dukungan untuk berbagai kerangka kerja (FedRAMP, DORA, GDPR, SOC 2, PCI-DSS, dan banyak lagi)
  • Integrasi dengan alat observabilitas, CI/CD, keamanan, dan alat ITSM yang ada

Baik Anda menjalankan aplikasi sangat penting di AWS, kontainer di EKS, atau sistem inti di z/OS, Concert beradaptasi dengan lingkungan dan realitas peraturan Anda.

Generasi kepatuhan berikutnya

Ketahanan bukan lagi pilihan. Kepatuhan tidak bisa bersifat reaktif.

Dengan IBM Concert, Anda tidak perlu memilih antara ketangkasan dan tata kelola. Dengan memadukan rekayasa ketahanan dan otomatisasi kepatuhan, Anda mendapatkan visibilitas, kontrol, dan kecepatan untuk memenuhi permintaan bisnis, peraturan, dan operasional—tanpa kompromi.

Dengan peluncuran Agen CISO, Agen Ketahanan, dan fitur kepatuhan generasi berikutnya, IBM Concert memberdayakan Anda untuk:

  • Mengurangi risiko
  • Meningkatkan waktu aktif
  • Lulus audit dengan percaya diri
  • Membebaskan tim untuk berfokus pada inovasi—bukan dokumentasi

Dari risiko menjadi kesiapan. Dari kekacauan menjadi kontrol. Ini adalah masa depan kepatuhan dan ketahanan—didukung oleh IBM Concert.

