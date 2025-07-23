Bangun sistem yang tangguh dan siap audit sesuai peruntukan dengan IBM Concert

Ketahanan aplikasi yang lemah tidak hanya mengancam waktu aktif, tetapi juga merusak kemampuan Anda untuk memenuhi standar kepatuhan.

Pembuat peraturan meningkatkan risiko: menurut kerangka kerja seperti GDPR, organisasi dapat menghadapi denda hingga €20 juta atau 4% dari pendapatan tahunan. Namun, 84% perusahaan masih beroperasi secara reaktif, hanya menangani kepatuhan selama siklus audit, membuat diri mereka rentan sepanjang waktu.

Kepatuhan semakin kompleks seiring waktu. Mengelola kerangka kerja seperti DORA, SOC 2, FedRAMP, dan PCI di seluruh sistem cloud native dan sistem lama bersifat manual, terbagi-bagi, dan rentan terhadap kesalahan. Kelemahan sistemis yang sama yang menyebabkan waktu henti, seperti konfigurasi sistem yang salah, kontrol yang hilang, atau sertifikat yang sudah kedaluwarsa, juga menyebabkan kegagalan audit.

IBM Concert memecahkan kedua masalah sekaligus, menjadikan kepatuhan sebagai hasil alami dari membangun sistem yang lebih tahan.