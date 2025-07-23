Bangun sistem yang tangguh dan siap audit sesuai peruntukan dengan IBM Concert

23 Juli 2025
Kami dengan senang mengumumkan kemajuan besar pada IBM Concert, termasuk dua agen AI baru—Agen CISO dan Agen Ketahanan—bersama dengan fitur kepatuhan baru yang tangguh yang dirancang untuk lingkungan hybrid dan diatur saat ini.
Dengan IBM Concert, organisasi memperoleh pusat ketahanan dan kepatuhan yang berpusat pada aplikasi yang secara proaktif mengidentifikasi risiko, mengotomatiskan remediasi, dan menghasilkan bukti siap audit—sebelum insiden terjadi atau pembuat peraturan melakukan pemeriksaan.
Ketahanan aplikasi yang lemah tidak hanya mengancam waktu aktif, tetapi juga merusak kemampuan Anda untuk memenuhi standar kepatuhan.
Pembuat peraturan meningkatkan risiko: menurut kerangka kerja seperti GDPR, organisasi dapat menghadapi denda hingga €20 juta atau 4% dari pendapatan tahunan. Namun, 84% perusahaan masih beroperasi secara reaktif, hanya menangani kepatuhan selama siklus audit, membuat diri mereka rentan sepanjang waktu.
Kepatuhan semakin kompleks seiring waktu. Mengelola kerangka kerja seperti DORA, SOC 2, FedRAMP, dan PCI di seluruh sistem cloud native dan sistem lama bersifat manual, terbagi-bagi, dan rentan terhadap kesalahan. Kelemahan sistemis yang sama yang menyebabkan waktu henti, seperti konfigurasi sistem yang salah, kontrol yang hilang, atau sertifikat yang sudah kedaluwarsa, juga menyebabkan kegagalan audit.
IBM Concert memecahkan kedua masalah sekaligus, menjadikan kepatuhan sebagai hasil alami dari membangun sistem yang lebih tahan.
IBM Concert memberi organisasi solusi bersama yang didukung AI untuk mendeteksi risiko secara dini, menegakkan kepatuhan secara terus-menerus, dan mengotomatiskan remediasi di seluruh lingkungan aplikasi. Baik Anda sedang mempersiapkan audit, memulihkan pemadaman, atau memperkuat layanan penting, Concert membantu Anda beralih dari pemadaman kebakaran reaktif ke tata kelola proaktif.
5 hasil bisnis:
Kini berada dalam tahap pratinjau teknologi, Agen CISO adalah sistem AI cerdas dan mandiri yang mengotomatiskan seluruh siklus kepatuhan. Agen ini mengubah kebijakan menjadi kontrol yang dapat ditegakkan mesin, dan kontrol menjadi penilaian langsung dan rencana tindakan.
Kemampuan utama:
Ucapkan selamat tinggal pada kerepotan audit menit-menit terakhir. Agen CISO menghasilkan kepatuhan proaktif dan berkelanjutan yang ditingkatkan sesuai lingkungan Anda dan membebaskan tim Anda.
Mendefinisikan dan melacak ketahanan telah lama menjadi tugas manual dan padat sumber daya. Agen Ketahanan menggunakan AI Agen untuk menganalisis artefak aplikasi Anda—diagram arsitektur, manifes, runbook—dan secara otomatis menghasilkan profil ketahanan dan strategi pemantauan.
Cara kerjanya
Memotong waktu analisis dari hitungan hari menjadi menit. Memastikan setiap aplikasi dimonitor atas risiko yang tepat—berdasarkan arsitektur dan tingkat kepentingan bisnisnya.
Selain dua agen AI ini, IBM Concert sekarang menyertakan serangkaian alat kepatuhan yang ditingkatkan untuk menyederhanakan pelaporan dan mempercepat remediasi:
Fitur baru:
Hilangkan jejak bukti yang terbagi-bagi dan kurangi waktu yang dihabiskan untuk mengejar data kepatuhan. Berdayakan tim dengan sumber kebenaran bersama yang mendukung risiko dan proses audit secara merata.
IBM Concert dibuat khusus untuk lingkungan perusahaan yang kompleks saat ini, termasuk:
Baik Anda menjalankan aplikasi sangat penting di AWS, kontainer di EKS, atau sistem inti di z/OS, Concert beradaptasi dengan lingkungan dan realitas peraturan Anda.
Ketahanan bukan lagi pilihan. Kepatuhan tidak bisa bersifat reaktif.
Dengan IBM Concert, Anda tidak perlu memilih antara ketangkasan dan tata kelola. Dengan memadukan rekayasa ketahanan dan otomatisasi kepatuhan, Anda mendapatkan visibilitas, kontrol, dan kecepatan untuk memenuhi permintaan bisnis, peraturan, dan operasional—tanpa kompromi.
Dengan peluncuran Agen CISO, Agen Ketahanan, dan fitur kepatuhan generasi berikutnya, IBM Concert memberdayakan Anda untuk:
Dari risiko menjadi kesiapan. Dari kekacauan menjadi kontrol. Ini adalah masa depan kepatuhan dan ketahanan—didukung oleh IBM Concert.
