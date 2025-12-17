Setiap organisasi merasakan tekanan dari lingkungan data: tim bisnis membutuhkan insight yang lebih cepat, tim data terbebani oleh sistem yang rapuh dan terfragmentasi, sementara pemimpin kepatuhan khawatir terhadap data sensitif yang berpotensi terlewat atau bocor. Tekanan ini semakin meningkat seiring munculnya AI agen, di mana keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan modelnya, tetapi juga oleh kuatnya fondasi data yang mendasarinya.

Inti dari fondasi tersebut adalah integrasi data: pipeline yang menghubungkan, mengubah, dan mengirimkan data sehingga dapat dipercaya dan digunakan. Ketika integrasi tersendat, AI pun gagal. Menurut MIT’s The GenAI Divide, 95% pilot AI generatif gagal bukan akibat kelemahan model, tetapi karena fondasi data yang belum matang. Pada saat yang sama, tim data diminta untuk membangun dan mengelola lebih banyak pipeline di lebih banyak jenis dan lingkungan data, bahkan ketika 77% organisasi melaporkan kekurangan keterampilan yang dibutuhkan.

Kesenjangan yang semakin besar antara permintaan dan kapasitas ini memperjelas bahwa pengembangan pipeline harus fleksibel, memenuhi pengguna di mana mereka berada. “Pendekatan penulisan tradisional tidak lagi memadai. Pengguna bisnis ingin mengekspresikan niat melalui bahasa alami. Para praktisi teknis menginginkan kode. Dan banyak tim mengandalkan kanvas visual untuk desain yang cepat.

IBM® berinvestasi secara mendalam dalam pendekatan multimodal ini sehingga watsonx.data integration dapat mendukung setiap pengguna dalam alur kerja pilihan mereka.