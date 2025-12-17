SDK Python IBM® watsonx.data integration menjadi lompatan penting dalam mewujudkan visi ini, karena memungkinkan pengembang dan insinyur data membangun serta mengelola pipeline secara programatis melalui pendekatan code-first, sekaligus mengurangi pekerjaan manual dan mempercepat time to value.
Insinyur data dan pengembang ETL telah lama menghargai pilihan cara membangun pipeline data, termasuk menggunakan antarmuka visual no-code/low-code atau pengodean secara langsung. Terlepas dari gaya penulisan, pipeline dapat didefinisikan satu kali, diberi versi di Git, dan diterapkan secara konsisten melalui alur kerja CI/CD. Setiap pendekatan melayani kebutuhan dan keahlian yang berbeda dalam tim data.
Sekarang, dengan Python SDK, tim dapat membuat dan mengelola pipeline integrasi data menggunakan salah satu bahasa yang paling banyak diadopsi dalam rekayasa data. Karena insinyur data nyaman membaca, menulis, dan meninjau kode Python, mereka menerapkan keterampilan yang sama ke IBM® watsonx.data integration. Pipeline sebagai kode akan membuka jalur baru untuk penggunaan kembali kode. Dengan menyediakan Python SDK ini, tim data dapat memilih dari beberapa opsi penulisan yang selaras dengan keterampilan dan preferensi mereka.
Dengan SDK, tim dapat: