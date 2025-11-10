Melindungi data yang digunakan: Mengintegrasikan komputasi rahasia ke Red Hat OpenShift dan Kubernetes di IBM Cloud

Ketika adopsi hybrid dan multi-cloud makin cepat, perlindungan terhadap data yang sedang tidak aktif dan data dalam transit sudah mapan. Namun, batas berikutnya adalah mengamankan data yang digunakan. Kontainer rahasia mengisolasi beban kerja di dalam lingkungan eksekusi tepercaya (TEE), memastikan bahwa bahkan administrator infrastruktur atau platform yang memiliki hak istimewa tidak dapat melihat atau merusak beban kerja kontainer yang sedang berjalan.

Untuk perusahaan besar dan insinyur infrastruktur cloud, ini berarti Anda dapat:

Beban kerja sensitif : Menjalankan beban kerja sensitif—seperti inferensi model AI/ML, pemrosesan keuangan, penanganan data teratur—dengan jaminan isolasi yang lebih kuat.

: Menjalankan beban kerja sensitif—seperti inferensi model AI/ML, pemrosesan keuangan, penanganan data teratur—dengan jaminan isolasi yang lebih kuat. Pemisahan tugas : Pertahankan prinsip zero-trust dan pemisahan tugas, di mana platform atau operator cloud tidak dapat “mengintip” kontainer Anda saat waktu proses.

: Pertahankan prinsip zero-trust dan pemisahan tugas, di mana platform atau operator cloud tidak dapat “mengintip” kontainer Anda saat waktu proses. Menambahkan keamanan: Memanfaatkan alat kontainer (Kubernetes) yang ada dengan gangguan minimal, sambil menambahkan batasan keamanan berbasis perangkat keras.

Selain itu, melalui kemampuan kontainer sandbox Red Hat OpenShift, Anda dapat: