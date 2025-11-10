Melindungi data yang digunakan: Mengintegrasikan komputasi rahasia ke Red Hat OpenShift dan Kubernetes di IBM Cloud

Kontainer sandbox Red Hat OpenShift di IBM Cloud hanyalah permulaan. Dengan bereksperimen dengan pratinjau teknologi ini, Anda dapat membantu membentuk masa depan komputasi rahasia untuk beban kerja terkontainerisasi, sehingga memengaruhi kemampuan, integrasi, dan pengoptimalan kinerja yang paling penting bagi perusahaan seperti milik Anda.
Mulai hari ini dengan 3 langkah sederhana:
- Terapkan contoh beban kerja rahasia di lingkungan Red Hat OpenShift Anda di IBM Cloud pada operator kontainer sandbox di Red Hat OperatorHub.
- Jelajahi alur kerja penerapan, pengesahan, dan isolasi untuk memverifikasi integritas waktu proses yang didukung dengan dokumen IBM Confidential Containers.
- Bagikan masukan dan ide Anda kepada tim IBM Cloud untuk memandu tahap pengembangan berikutnya.
Pratinjau ini tidak hanya menggambarkan fitur baru; ini adalah langkah menuju masa depan di mana kepercayaan pada cloud bersifat intrinsik, menyeluruh, dan tidak bergantung pada batasan infrastruktur.
Dengan memperluas perlindungan komputasi rahasia ke waktu proses, kami membuka jalan menuju kelas aplikasi, model kolaboratif, dan inovasi yang sama sekali baru di lingkungan yang sebelumnya dianggap terlalu sensitif untuk cloud. Di masa mendatang, setiap beban kerja, seberapa pun pentingnya, dapat beroperasi dengan aman di lokasi mana pun dan pratinjau teknologi ini adalah gambaran awal dari masa depan itu.
Bersama-sama, kita dapat membangun cloud di mana setiap beban kerja berjalan dengan kepercayaan tanpa kompromi—di mana pun beban kerja diterapkan.
Mulai gunakan kontainer sandbox Red Hat OpenShift di IBM Cloud