Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Menerapkan AI pada data mainframe

Kami dengan gembira mengumumkan IBM® SQL Data Insights Pro sebagai kemampuan baru berbasis AI yang mengungkap pola tersembunyi dalam data yang sangat penting langsung di dalam Db2 for z/OS.

diterbitkan 19 Maret 2026

IBM Z telah berfungsi sebagai sistem rekor tepercaya untuk pemrosesan transaksional bernilai tinggi selama beberapa dekade. Dalam data transaksional ini terdapat pola perilaku yang dapat mengungkapkan risiko penipuan, niat pelanggan, anomali operasional dan banyak lagi. Namun banyak organisasi masih menyalin data mainframe ke platform analitik eksternal, memunculkan biaya yang tidak perlu, kompleksitas operasional, latensi data, tata kelola, dan risiko kepatuhan.

Memperkenalkan IBM SQL Data Insights Pro

SQL Data Insights Pro menghilangkan tantangan ini dengan membawa AI langsung ke Db2 for z/OS. Insight tersedia secara instan dan aman, tanpa memindahkan data dari platform.

Misalnya, seorang analis penipuan dapat memulai dengan transaksi mencurigakan yang diketahui dan langsung menemukan lainnya yang menunjukkan pola serupa, termasuk sinyal yang tersembunyi dalam deskripsi pembayaran tanpa memindahkan data dari platform. Dan tim analisis pelanggan dapat memulai dengan pelanggan yang baru saja berubah dan mengidentifikasi orang lain yang menunjukkan perilaku serupa, memungkinkan intervensi lebih awal.

SQL Data Insights Pro menghadirkannya dengan memungkinkan organisasi menganalisis data terstruktur—angka, kategori, dan banyak lagi—dan teks tidak terstruktur bersama-sama di tempat data berada menggunakan satu model terpadu. Dengan SQL yang sudah dikenal, tim dapat menampilkan catatan yang memiliki makna, perilaku, atau konteks serupa—membuka insight yang tidak dapat dideteksi oleh kueri berbasis nilai tradisional saja.

Apa yang membuat SQL Data Insights Pro berbeda

SQL Data Insights Pro menonjol dengan menghadirkan:

  • Penemuan pola dan anomali: Deteksi sinyal, klaster, dan aktivitas yang tidak biasa di seluruh kumpulan data tanpa risiko atau biaya untuk memindahkan data atau memengaruhi SLA aplikasi.
  • Analisis terstruktur dan tidak terstruktur terpadu: Data relasional terpadu dengan catatan, deskripsi, atau log untuk mengungkap insight yang lebih kaya yang sebelumnya tersembunyi.
  • TIme to value yang cepat, tanpa memerlukan keahlian AI khusus: Ilmuwan data tidak diharuskan untuk membangun atau mengoperasikan pipeline AI. SQL Data Insights Pro mengintegrasikan kemampuan AI langsung ke Db2 for z/OS, memungkinkan para profesional dan analis database untuk menjalankan kueri yang didukung AI menggunakan keterampilan yang sudah mereka miliki.
  • Pelatihan model AI bebas risiko dan pelatihan ulang model inkremental: Pelatihan model berjalan pada IFL, melindungi beban kerja Db2 penting. Dukungan untuk pelatihan ulang tambahan memungkinkan model untuk menyegarkan secara efisien hanya menggunakan data baru atau yang diubah.

Dampak bisnis: Apa yang dapat dilakukan organisasi

SQL Data Insights Pro membuka kemungkinan baru di seluruh industri. Berikut adalah beberapa contoh tim dalam organisasi yang dapat mendaftar hari ini: 

Analitik dan personalisasi pelanggan

  • Retensi pelanggan: Identifikasi pelanggan yang menyerupai mereka yang baru saja membatalkan layanan, membantu tim melakukan intervensi lebih awal.
  • Rekomendasi produk: Temukan pelanggan yang perilaku pembeliannya menyerupai mereka yang membeli produk tertentu, memungkinkan peluang cross-sell dan upsell yang lebih ditargetkan.

Deteksi penipuan, risiko, dan anomali

  • Deteksi penipuan: Dimulai dengan transaksi mencurigakan yang diketahui dan langsung menemukan transaksi serupa, termasuk pola perilaku tersembunyi dalam deskripsi teks.
  • Deteksi anomali operasional: Mendeteksi sistem yang tidak biasa atau peristiwa operasional dengan menganalisis log terstruktur bersama dengan pesan tanpa teks.

Manajemen data

  • Resolusi entitas: Tangani profil pelanggan duplikat atau tidak lengkap untuk tampilan pelanggan terpadu.

Insight ini dihasilkan tanpa mengekspor data, tanpa tumpukan AI eksternal, dan tanpa memerlukan keahlian ilmu data.

Insight AI, tepat di mana data Anda berada

SQL Data Insights Pro memungkinkan analisis berbasis makna di semua jenis data tanpa memindahkan atau mengekspos data, mengurangi kompleksitas arsitektur, meminimalkan risiko operasional, mendukung persyaratan peraturan dan kepatuhan, serta mempercepat waktu pengambilan keputusan.

IBM SQL Data Insights Pro akan tersedia secara umum pada 20 Maret 2026.

Untuk membantu tim memulai dengan cepat, kami akan memperkenalkan starter kit khusus industri segera setelah GA. Kit ini mencakup kumpulan data yang dikurasi, model AI bawaan, dan kueri AI SQL siap pakai yang dapat disesuaikan oleh tim dengan data dan skenario bisnis mereka sendiri. 

Minaz Merali

Vice President, IBM Z Data & AI

Abhishek Yadav

Director, Db2 for z/OS and Tools

IBM Z Software