Kami dengan gembira mengumumkan IBM® SQL Data Insights Pro sebagai kemampuan baru berbasis AI yang mengungkap pola tersembunyi dalam data yang sangat penting langsung di dalam Db2 for z/OS.
IBM Z telah berfungsi sebagai sistem rekor tepercaya untuk pemrosesan transaksional bernilai tinggi selama beberapa dekade. Dalam data transaksional ini terdapat pola perilaku yang dapat mengungkapkan risiko penipuan, niat pelanggan, anomali operasional dan banyak lagi. Namun banyak organisasi masih menyalin data mainframe ke platform analitik eksternal, memunculkan biaya yang tidak perlu, kompleksitas operasional, latensi data, tata kelola, dan risiko kepatuhan.
SQL Data Insights Pro menghilangkan tantangan ini dengan membawa AI langsung ke Db2 for z/OS. Insight tersedia secara instan dan aman, tanpa memindahkan data dari platform.
Misalnya, seorang analis penipuan dapat memulai dengan transaksi mencurigakan yang diketahui dan langsung menemukan lainnya yang menunjukkan pola serupa, termasuk sinyal yang tersembunyi dalam deskripsi pembayaran tanpa memindahkan data dari platform. Dan tim analisis pelanggan dapat memulai dengan pelanggan yang baru saja berubah dan mengidentifikasi orang lain yang menunjukkan perilaku serupa, memungkinkan intervensi lebih awal.
SQL Data Insights Pro menghadirkannya dengan memungkinkan organisasi menganalisis data terstruktur—angka, kategori, dan banyak lagi—dan teks tidak terstruktur bersama-sama di tempat data berada menggunakan satu model terpadu. Dengan SQL yang sudah dikenal, tim dapat menampilkan catatan yang memiliki makna, perilaku, atau konteks serupa—membuka insight yang tidak dapat dideteksi oleh kueri berbasis nilai tradisional saja.
SQL Data Insights Pro menonjol dengan menghadirkan:
SQL Data Insights Pro membuka kemungkinan baru di seluruh industri. Berikut adalah beberapa contoh tim dalam organisasi yang dapat mendaftar hari ini:
Insight ini dihasilkan tanpa mengekspor data, tanpa tumpukan AI eksternal, dan tanpa memerlukan keahlian ilmu data.
SQL Data Insights Pro memungkinkan analisis berbasis makna di semua jenis data tanpa memindahkan atau mengekspos data, mengurangi kompleksitas arsitektur, meminimalkan risiko operasional, mendukung persyaratan peraturan dan kepatuhan, serta mempercepat waktu pengambilan keputusan.
IBM SQL Data Insights Pro akan tersedia secara umum pada 20 Maret 2026.
Untuk membantu tim memulai dengan cepat, kami akan memperkenalkan starter kit khusus industri segera setelah GA. Kit ini mencakup kumpulan data yang dikurasi, model AI bawaan, dan kueri AI SQL siap pakai yang dapat disesuaikan oleh tim dengan data dan skenario bisnis mereka sendiri.
