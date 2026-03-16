Perusahaan mempercepat agenda AI mereka, tetapi banyak yang masih berjuang dengan dari mana harus memulai dan bagaimana meningkatkan skala. Di IBM, kami percaya adopsi AI harus dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang bagaimana pekerjaan diselesaikan, proses demi proses, melewati tiap alur kerja, dan bagaimana peluang dipetakan ke sistem yang sudah menjalankan bisnis.

Upaya penemuan AI tradisional sering kali melibatkan lokakarya, wawancara, dan analisis manual selama berminggu-minggu. Dengan menerapkan Hackett AI XPLR serta metode transformasi IBM, organisasi dapat merampingkan proses ini secara drastis mengurangi siklus dari minggu ke hari tanpa mengorbankan ketekunan, tata kelola, atau kedalaman.

Untuk mengilustrasikan cara kerjanya, pendekatan ini menerapkan evaluasi terstruktur di awal proses. Ini dimulai dengan aset yang tersedia—seperti SOP digital, peta proses, metadata sistem, output penambangan proses, dan inventaris teknologi—mengurangi interpretasi manual dan pengerjaan ulang. Kemudian peluang dalam lingkungan sistem klien yang sebenarnya dinilai untuk memastikan rekomendasi praktis dan dapat diterapkan, alih-alih menduplikasi kemampuan yang sudah ada.

Untuk memprioritaskan secara efektif, peluang dievaluasi menggunakan kriteria yang konsisten termasuk kelayakan, nilai yang diharapkan, kesiapan data, pertimbangan kontrol dan dampak perubahan. Hal ini memungkinkan keputusan berbasis bukti yang lebih cepat dan menghasilkan serangkaian peluang yang jelas dan siap untuk implementasi.

Hasilnya adalah daftar peluang AI yang andal dan berperingkat dan kasus nilai terkuantifikasi yang disampaikan pada jangka waktu yang dipercepat.