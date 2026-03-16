Organisasi yang ingin untuk menskalakan AI secara bertanggung jawab sekarang dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan peluang bernilai tinggi lebih cepat melalui pendekatan terstruktur berbasis konteks yang memberikan dampak bisnis yang terukur.
IBM bermitra dengan The Hackett Group® untuk mengintegrasikan Hackett AI XPLR™ ke dalam program transformasi, membantu klien mengidentifikasi peluang AI yang sesuai dengan lingkungan mereka dan memberikan dampak yang terukur. Pendekatan ini menyatukan kecerdasan proses dan konteks teknologi sehingga tim dapat menentukan di mana AI dapat meningkatkan kinerja, bagaimana solusi terhubung ke sistem yang ada dan nilai apa yang dapat mereka capai secara andal.
Perusahaan mempercepat agenda AI mereka, tetapi banyak yang masih berjuang dengan dari mana harus memulai dan bagaimana meningkatkan skala. Di IBM, kami percaya adopsi AI harus dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang bagaimana pekerjaan diselesaikan, proses demi proses, melewati tiap alur kerja, dan bagaimana peluang dipetakan ke sistem yang sudah menjalankan bisnis.
Upaya penemuan AI tradisional sering kali melibatkan lokakarya, wawancara, dan analisis manual selama berminggu-minggu. Dengan menerapkan Hackett AI XPLR serta metode transformasi IBM, organisasi dapat merampingkan proses ini secara drastis mengurangi siklus dari minggu ke hari tanpa mengorbankan ketekunan, tata kelola, atau kedalaman.
Untuk mengilustrasikan cara kerjanya, pendekatan ini menerapkan evaluasi terstruktur di awal proses. Ini dimulai dengan aset yang tersedia—seperti SOP digital, peta proses, metadata sistem, output penambangan proses, dan inventaris teknologi—mengurangi interpretasi manual dan pengerjaan ulang. Kemudian peluang dalam lingkungan sistem klien yang sebenarnya dinilai untuk memastikan rekomendasi praktis dan dapat diterapkan, alih-alih menduplikasi kemampuan yang sudah ada.
Untuk memprioritaskan secara efektif, peluang dievaluasi menggunakan kriteria yang konsisten termasuk kelayakan, nilai yang diharapkan, kesiapan data, pertimbangan kontrol dan dampak perubahan. Hal ini memungkinkan keputusan berbasis bukti yang lebih cepat dan menghasilkan serangkaian peluang yang jelas dan siap untuk implementasi.
Hasilnya adalah daftar peluang AI yang andal dan berperingkat dan kasus nilai terkuantifikasi yang disampaikan pada jangka waktu yang dipercepat.
Ketika digunakan bersama, Hackett AI XPLR dan metode transformasi IBM menyediakan aset yang membantu organisasi bertindak tegas. Itu termasuk:
Output ini membantu organisasi bergerak secara efisien dari penemuan ke perencanaan, dengan kejelasan yang diperlukan untuk membangun peta jalan yang selaras dengan tujuan bisnis.
Karya ini berakar pada dua prinsip utama:
Seperti yang dicatat oleh Ted A. Fernandez, Ketua dan CEO The Hackett Group, “AI berhasil ketika diterapkan menggunakan konteks bisnis spesifik klien”. Bersama-sama, IBM dan The Hackett Group membantu organisasi mengidentifikasi peluang AI yang praktis, relevan, dan didasarkan pada realitas bisnis.
Ketika organisasi ingin menskalakan AI, kejelasan tentang area fokus dan cara mendorong nilai terukur sangat penting. Pendekatan gabungan ini membantu tim mengatasi kebisingan, memprioritaskan inisiatif AI yang sesuai dengan lingkungan mereka dan mempercepat implementasi dalam beberapa hari, bukan minggu.
