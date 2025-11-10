Bawa pengujian tingkat produksi ke pra-produksi: Instana menambahkan Pemantauan Sintetis ke CI/CD Anda
Mengumumkan Pemantauan Sintetis di CI/CD untuk IBM Instana Observability, tersedia sebagai pratinjau publik.
Tim pengiriman modern mengirimkan kode secara terus menerus, tetapi terlalu banyak yang menguji pengalaman pengguna “nyata” hanya setelah penerapan. Pada saat itu, regresi kinerja, sumber daya yang terbuang, dan risiko waktu henti sudah terjadi.
Pandangan kami sederhana: Menerapkan sejak awal (shift-left), dengan menanamkan otomatisasi dan kecerdasan sejak Hari 0, adalah penting. Pendekatan ini membantu tim tetap unggul, mengurangi biaya, dan memastikan kinerja sebelum masalah terjadi.
Dengan kemampuan ini, tim DevOps dan SRE dapat menggunakan kembali pengujian sintetis produksi yang sama persis di pipeline pra-produksi mereka, sehingga menegakkan standar kinerja, ketersediaan, dan fungsionalitas sebelum kode mencapai produksi. Pipeline dapat menjalankan pengujian yang dipilih sesuai permintaan dan membuat keputusan promosi secara otomatis berdasarkan sinyal lulus/gagal.
Pengamatan yang hanya dimulai pada saat produksi menciptakan titik buta antara lingkungan pengujian akhir (staging) dan lalu lintas langsung. Menerapkan pemantauan sintetis sejak awal akan menutup celah itu, dan akan melakukannya dengan ambang batas dan perjalanan pengguna yang sama yang Anda andalkan dalam produksi.
Kelima kemajuan ini menggambarkan bagaimana Instana memperluas observabilitas ke dalam pipeline CI/CD, memberdayakan tim untuk menguji lebih awal, menerapkan lebih cepat, dan merilis dengan percaya diri.
Tim yang mengadopsi Pemantauan Sintetis CI/CD Instana akan mendapatkan peningkatan nyata dalam keandalan, efisiensi, dan kecepatan. Dengan menerapkan pemeriksaan ketat yang sama di awal siklus hidup, Anda dapat mengurangi regresi dan mendapatkan keyakinan saat rilis; pipeline melakukan pengujian cepat dengan masukan terperinci yang dapat ditindaklanjuti, bukan data yang tidak jelas.
Ketika pengujian gagal, tim mendapatkan bukti sintetis terperinci yang berkorelasi dengan konteks observabilitas, memungkinkan mereka untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah sebelum mencoba lagi. Cara ini menurunkan biaya pengerjaan ulang dan meminimalkan perbaikan masalah setelah peluncuran.
Meskipun langkah kontrol (gating) mungkin memperpanjang waktu pembuatan build, efek keseluruhannya adalah throughput yang lebih cepat dengan mencegah rollback dan hotfix di kemudian hari.
Dengan API eksekusi pengujian sesuai permintaan, jalankan pengujian Instana sesuai permintaan dan dapatkan hasil real-time, yang membantu DevOps membangun penerapan otomatis dengan pengujian kontrol. Kemampuan ini membantu organisasi menerapkan pemantauan sintetis sejak awal ke dalam pipeline CI/CD mereka.
Pemantauan Sintetis Instana menyimulasikan tindakan pengguna di seluruh lokasi, perangkat, dan jaringan untuk melacak ketersediaan dan waktu respons. Fitur ini sangat terintegrasi dengan platform observabilitas Instana—sehingga sinyal sintetis tiba dengan konteks lengkap yang sama yang Anda gunakan untuk APM, infrastruktur, dan pemantauan pengguna akhir.
Coba fitur di IBM Instana Sandbox