Bawa pengujian tingkat produksi ke pra-produksi: Instana menambahkan Pemantauan Sintetis ke CI/CD Anda

Tim pengiriman modern mengirimkan kode secara terus menerus, tetapi terlalu banyak yang menguji pengalaman pengguna “nyata” hanya setelah penerapan. Pada saat itu, regresi kinerja, sumber daya yang terbuang, dan risiko waktu henti sudah terjadi.

Pandangan kami sederhana: Menerapkan sejak awal (shift-left), dengan menanamkan otomatisasi dan kecerdasan sejak Hari 0, adalah penting. Pendekatan ini membantu tim tetap unggul, mengurangi biaya, dan memastikan kinerja sebelum masalah terjadi.

Dengan kemampuan ini, tim DevOps dan SRE dapat menggunakan kembali pengujian sintetis produksi yang sama persis di pipeline pra-produksi mereka, sehingga menegakkan standar kinerja, ketersediaan, dan fungsionalitas sebelum kode mencapai produksi. Pipeline dapat menjalankan pengujian yang dipilih sesuai permintaan dan membuat keputusan promosi secara otomatis berdasarkan sinyal lulus/gagal.