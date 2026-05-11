Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Box MCP Server sekarang tersedia di Agent Catalog dari watsonx Orchestrate

Hari ini, kami mengumumkan ketersediaan server Box MCP (Model Context Protocol) di Agent Catalog dari watsonx Orchestrate, memungkinkan organisasi untuk menghubungkan agen AI langsung ke konten perusahaan menggunakan standar terbuka.

diterbitkan 11 Mei 2026

Peluncuran ini hadir pada saat yang penting. Meskipun menjadi relatif mudah untuk membangun agen AI, sebagian besar inisiatif berjuang untuk pindah melampaui pilot karena Integrasi gesekan, akses data hambatan, dan keamanan masalah.

Hasilnya adalah ketegangan arsitektur yang berkembang: agen mudah dibuat, tetapi sulit untuk dioperasionalkan dalam skala besar ketika mereka tidak dapat terhubung dengan aman ke data perusahaan. Sebagai hasil, pekerjaan nomor satu yang harus dilakukan untuk organisasi yang mengadopsi AI agen adalah jelas: menghubungkan agen ke konten dan data perusahaan nyata dengan cepat, aman, dan tanpa mengganti sistem yang ada.

Server Box MCP di watsonx Orchestrate dirancang untuk mengatasi tantangan ini—memungkinkan agen untuk mengakses, mempertimbangkan, dan bertindak dengan aman pada konten Box, tanpa integrasi kustom yang rumit. Dengan membawa kemampuan konten Box ke dalam ekosistem watsonx Orchestrate melalui MCP, pelanggan mendapatkan keuntungan produktivitas baru: agen yang didasarkan pada pengetahuan perusahaan dan siap mendukung pekerjaan nyata sejak hari pertama.

Membangun di atas fondasi agen terbuka, hybrid, dan aman

Ketersediaan server Box MCP di Watsonx Orchestrate Agent Catalog mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam cara perusahaan mendekati AI agen, karena mereka bergerak menuju cara yang lebih standar, fleksibel, dan aman untuk menghubungkan agen ke sistem perusahaan.

Pada intinya, integrasi ini menyoroti pendekatan yang lebih terbuka untuk konektivitas agen. Server Box MCP menyediakan cara standar dan non-eksklusif bagi agen untuk terhubung dengan aman ke konten perusahaan—menghilangkan kebutuhan akan integrasi khusus dan memungkinkan arsitektur yang lebih dapat diperluas dan siap untuk masa depan.

Pendekatan ini juga secara inheren bersifat hybrid. Sementara Box adalah titik awal yang kuat, pola berbasis MCP yang sama dapat meluas ke seluruh sistem perusahaan lain, mencakup platform konten, aplikasi SaaS, dan alat internal di seluruh lingkungan terdistribusi. watsonx Orchestrate berfungsi sebagai pesawat kontrol, memungkinkan organisasi untuk merancang, mengelola, dan menskalakan ekosistem agen yang beroperasi dengan lancar di seluruh sistem—tidak hanya dalam satu Integrasi.

Sama pentingnya, konektivitas ini dibangun untuk dipercaya. Dengan server Box MCP, agen mewarisi model izin Box yang ada, kontrol akses, dan auditabilitas, memastikan bahwa interaksi dengan konten perusahaan tetap aman, sesuai, dan selaras dengan kebijakan organisasi.

Bersama-sama, prinsip-prinsip ini memberikan landasan yang konsisten dan dapat diskalakan untuk beralih dari eksperimen AI yang terisolasi ke penerapan agen di seluruh perusahaan yang siap produksi.

Manfaat utama Box MCP di watsonx Orchestrate

Dengan server Box MCP yang sekarang tersedia di Agent Catalog dari watsonx Orchestrate, organisasi dapat mewujudkan nilai langsung—sambil juga membangun fondasi yang lebih dapat diskalakan dan standar untuk menghubungkan agen ke data perusahaan:

  • Orientasi agen yang lebih cepat: Akses server Box MCP langsung dari Agent Catalog untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghubungkan agen ke konten perusahaan dari berbulan-bulan kerja Integrasi kustom menjadi berhari-hari.
  • Output yang sadar konteks dan berkualitas lebih tinggi: Memungkinkan agen untuk menemukan, mengambil, dan menuliskan konten Kotak dalam konteks, meningkatkan akurasi, relevansi, dan kegunaan tanggapan dan tindakan.
  • Kepercayaan dan tata kelola perusahaan yang terintegrasi: Memastikan agen beroperasi dalam model izin Box yang ada, menjaga keamanan, kepatuhan, dan kemampuan audit tanpa konfigurasi tambahan.
  • Mengurangi kompleksitas dan biaya integrasi: Menghilangkan kebutuhan akan konektor satu kali dan pemeliharaan berkelanjutan dengan mengadopsi pendekatan standar untuk konektivitas agen ke data.
  • Fleksibilitas melalui standar terbuka: Menggunakan MCP untuk memperluas pola ini di luar Box, mendukung ekosistem hybrid yang lebih luas dari sistem perusahaan tanpa vendor lock-in.

Bersama-sama, manfaat ini membantu organisasi pindah dari eksperimen AI terisolasi ke penerapan agen yang mendukung produktivitas sehari-hari.

Di mana pelanggan melihat nilai langsung

Kemampuan ini tidak terbatas pada contoh penggunaan; ini memungkinkan pola perusahaan berulang yang dapat diterapkan organisasi di seluruh tim, alur kerja, dan industri.

Dari pengambilan informasi hingga eksekusi cerdas

Secara tradisional, tim menghabiskan banyak waktu mencari dokumen yang tepat, memvalidasi versi dan menyatukan konteks. Dengan agen yang terhubung dengan MCP, ini bergeser ke:

  • Agen yang menemukan, meringkas, dan bertindak berdasarkan konten secara real time
  • Alur kerja yang beralih dari pencarian manual ke eksekusi otomatis dan sadar konteks
  • Keputusan didukung oleh pengetahuan perusahaan yang lengkap dan terkini

Hasilnya adalah hasil yang lebih cepat dengan sedikit usaha manual.

Dari alur kerja yang terfragmentasi hingga pengalaman yang diorkestrasikan

Pekerjaan Enterprise jarang terjadi dalam satu sistem, tetapi sebagian besar alat AI beroperasi seperti itu. Dengan menghubungkan agen ke konten Box melalui antarmuka standar, organisasi dapat:

  • Menyematkan konten langsung ke alur kerja secara menyeluruh
  • Memungkinkan agen untuk bergerak di seluruh sistem sambil mempertahankan konteks
  • Mengurangi peralihan antar alat dan proses yang terputus

Solusi ini menciptakan pengalaman yang lebih mulus di mana agen tidak hanya membantu, tetapi mereka mengatur pekerjaan di seluruh sistem.

Dari pengetahuan statis hingga konteks bisnis real-time

Konten Enterprise terus berkembang—tetapi otomatisasi tradisional sering bergantung pada data statis atau ketinggalan zaman. Dengan akses aman dan real-time ke konten Box:

  • Agen beroperasi berdasarkan informasi terkini dan otoritatif
  • Output lebih akurat, relevan dan dapat dipercaya
  • Tim dapat mengandalkan agen untuk keputusan dan tindakan penting bisnis

Ini sangat penting dalam lingkungan berisiko tinggi di mana informasi yang ketinggalan zaman menimbulkan risiko.

Dari peningkatan produktivitas yang terisolasi hingga dampak perusahaan yang dapat diskalakan

Sementara upaya AI awal sering berfokus pada produktivitas individu, konektivitas berkemampuan MCP membuka nilai di seluruh organisasi:

  • Pekerjaan intensif pengetahuan: Tim dapat langsung mengakses dan bertindak berdasarkan dokumen, kontrak, dan riset yang relevan
  • Tim yang berhadapan dengan pelanggan: Penjualan dan dukungan dapat merespons lebih cepat dengan materi dan insight terkini
  • Operasi internal: SDM, TI, dan keuangan dapat mengotomatiskan alur kerja berbasis dokumen dengan konsistensi dan kecepatan yang lebih besar

Karena pola ini distandardisasi, pola ini dapat direplikasi di seluruh fungsi, mengubah keuntungan yang terisolasi menjadi transformasi yang dapat diskalakan.

Keunggulan yang konsisten

Di semua skenario ini, nilai bertambah dengan cara yang sama: agen menjadi jauh lebih berguna ketika mereka dapat mengakses dan bertindak dengan aman pada data perusahaan tepercaya dalam konteks.

Menjelajahi kemungkinan selanjutnya

Ketersediaan server Box MCP di watsonx Orchestrate Agent Catalog menandai langkah penting menuju pengalaman agen yang lebih terhubung, aman, dan produktif. Dengan menggabungkan fondasi konten Box dengan orkestrasi, pemantauan, kontrol, dan kemampuan katalog yang diatur watsonx Orchestrate, pelanggan dapat membangun agen yang didasarkan pada realitas pekerjaan sehari-hari.

Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

