Box MCP Server sekarang tersedia di Agent Catalog dari watsonx Orchestrate

Peluncuran ini hadir pada saat yang penting. Meskipun menjadi relatif mudah untuk membangun agen AI, sebagian besar inisiatif berjuang untuk pindah melampaui pilot karena Integrasi gesekan, akses data hambatan, dan keamanan masalah.

Hasilnya adalah ketegangan arsitektur yang berkembang: agen mudah dibuat, tetapi sulit untuk dioperasionalkan dalam skala besar ketika mereka tidak dapat terhubung dengan aman ke data perusahaan. Sebagai hasil, pekerjaan nomor satu yang harus dilakukan untuk organisasi yang mengadopsi AI agen adalah jelas: menghubungkan agen ke konten dan data perusahaan nyata dengan cepat, aman, dan tanpa mengganti sistem yang ada.

Server Box MCP di watsonx Orchestrate dirancang untuk mengatasi tantangan ini—memungkinkan agen untuk mengakses, mempertimbangkan, dan bertindak dengan aman pada konten Box, tanpa integrasi kustom yang rumit. Dengan membawa kemampuan konten Box ke dalam ekosistem watsonx Orchestrate melalui MCP, pelanggan mendapatkan keuntungan produktivitas baru: agen yang didasarkan pada pengetahuan perusahaan dan siap mendukung pekerjaan nyata sejak hari pertama.