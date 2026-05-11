Box MCP Server sekarang tersedia di Agent Catalog dari watsonx Orchestrate

Hari ini, kami mengumumkan ketersediaan server Box MCP (Model Context Protocol) di Agent Catalog dari watsonx Orchestrate, memungkinkan organisasi untuk menghubungkan agen AI langsung ke konten perusahaan menggunakan standar terbuka.
Peluncuran ini hadir pada saat yang penting. Meskipun menjadi relatif mudah untuk membangun agen AI, sebagian besar inisiatif berjuang untuk pindah melampaui pilot karena Integrasi gesekan, akses data hambatan, dan keamanan masalah.
Hasilnya adalah ketegangan arsitektur yang berkembang: agen mudah dibuat, tetapi sulit untuk dioperasionalkan dalam skala besar ketika mereka tidak dapat terhubung dengan aman ke data perusahaan. Sebagai hasil, pekerjaan nomor satu yang harus dilakukan untuk organisasi yang mengadopsi AI agen adalah jelas: menghubungkan agen ke konten dan data perusahaan nyata dengan cepat, aman, dan tanpa mengganti sistem yang ada.
Server Box MCP di watsonx Orchestrate dirancang untuk mengatasi tantangan ini—memungkinkan agen untuk mengakses, mempertimbangkan, dan bertindak dengan aman pada konten Box, tanpa integrasi kustom yang rumit. Dengan membawa kemampuan konten Box ke dalam ekosistem watsonx Orchestrate melalui MCP, pelanggan mendapatkan keuntungan produktivitas baru: agen yang didasarkan pada pengetahuan perusahaan dan siap mendukung pekerjaan nyata sejak hari pertama.
Ketersediaan server Box MCP di Watsonx Orchestrate Agent Catalog mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam cara perusahaan mendekati AI agen, karena mereka bergerak menuju cara yang lebih standar, fleksibel, dan aman untuk menghubungkan agen ke sistem perusahaan.
Pada intinya, integrasi ini menyoroti pendekatan yang lebih terbuka untuk konektivitas agen. Server Box MCP menyediakan cara standar dan non-eksklusif bagi agen untuk terhubung dengan aman ke konten perusahaan—menghilangkan kebutuhan akan integrasi khusus dan memungkinkan arsitektur yang lebih dapat diperluas dan siap untuk masa depan.
Pendekatan ini juga secara inheren bersifat hybrid. Sementara Box adalah titik awal yang kuat, pola berbasis MCP yang sama dapat meluas ke seluruh sistem perusahaan lain, mencakup platform konten, aplikasi SaaS, dan alat internal di seluruh lingkungan terdistribusi. watsonx Orchestrate berfungsi sebagai pesawat kontrol, memungkinkan organisasi untuk merancang, mengelola, dan menskalakan ekosistem agen yang beroperasi dengan lancar di seluruh sistem—tidak hanya dalam satu Integrasi.
Sama pentingnya, konektivitas ini dibangun untuk dipercaya. Dengan server Box MCP, agen mewarisi model izin Box yang ada, kontrol akses, dan auditabilitas, memastikan bahwa interaksi dengan konten perusahaan tetap aman, sesuai, dan selaras dengan kebijakan organisasi.
Bersama-sama, prinsip-prinsip ini memberikan landasan yang konsisten dan dapat diskalakan untuk beralih dari eksperimen AI yang terisolasi ke penerapan agen di seluruh perusahaan yang siap produksi.
Dengan server Box MCP yang sekarang tersedia di Agent Catalog dari watsonx Orchestrate, organisasi dapat mewujudkan nilai langsung—sambil juga membangun fondasi yang lebih dapat diskalakan dan standar untuk menghubungkan agen ke data perusahaan:
Bersama-sama, manfaat ini membantu organisasi pindah dari eksperimen AI terisolasi ke penerapan agen yang mendukung produktivitas sehari-hari.
Kemampuan ini tidak terbatas pada contoh penggunaan; ini memungkinkan pola perusahaan berulang yang dapat diterapkan organisasi di seluruh tim, alur kerja, dan industri.
Secara tradisional, tim menghabiskan banyak waktu mencari dokumen yang tepat, memvalidasi versi dan menyatukan konteks. Dengan agen yang terhubung dengan MCP, ini bergeser ke:
Hasilnya adalah hasil yang lebih cepat dengan sedikit usaha manual.
Pekerjaan Enterprise jarang terjadi dalam satu sistem, tetapi sebagian besar alat AI beroperasi seperti itu. Dengan menghubungkan agen ke konten Box melalui antarmuka standar, organisasi dapat:
Solusi ini menciptakan pengalaman yang lebih mulus di mana agen tidak hanya membantu, tetapi mereka mengatur pekerjaan di seluruh sistem.
Konten Enterprise terus berkembang—tetapi otomatisasi tradisional sering bergantung pada data statis atau ketinggalan zaman. Dengan akses aman dan real-time ke konten Box:
Ini sangat penting dalam lingkungan berisiko tinggi di mana informasi yang ketinggalan zaman menimbulkan risiko.
Sementara upaya AI awal sering berfokus pada produktivitas individu, konektivitas berkemampuan MCP membuka nilai di seluruh organisasi:
Karena pola ini distandardisasi, pola ini dapat direplikasi di seluruh fungsi, mengubah keuntungan yang terisolasi menjadi transformasi yang dapat diskalakan.
Di semua skenario ini, nilai bertambah dengan cara yang sama: agen menjadi jauh lebih berguna ketika mereka dapat mengakses dan bertindak dengan aman pada data perusahaan tepercaya dalam konteks.
Ketersediaan server Box MCP di watsonx Orchestrate Agent Catalog menandai langkah penting menuju pengalaman agen yang lebih terhubung, aman, dan produktif. Dengan menggabungkan fondasi konten Box dengan orkestrasi, pemantauan, kontrol, dan kemampuan katalog yang diatur watsonx Orchestrate, pelanggan dapat membangun agen yang didasarkan pada realitas pekerjaan sehari-hari.