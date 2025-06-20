20 Juni 2025
Tim Direct Link dengan senang hati mengumumkan ketersediaan umum fitur Media Access Control security MACsec) untuk Direct Link khusus. MACsec menawarkan enkripsi berbasis perangkat keras, memastikan latensi minimal dan throughput tinggi, yang sangat penting untuk aplikasi bandwidth tinggi. Layanan ini akan tersedia pada 1 Juni 2025, dan pasar awal yang didukung meliputi Toronto, Montreal, Dallas, dan Washington DC.
IBM Cloud Direct Link Dedicated for VPC menawarkan koneksi langsung OSI Layer 3 berkecepatan tinggi antara infrastruktur on-premise pelanggan dan IBM Cloud VPC dan Classic Infrastructure—menghadirkan latensi rendah dan throughput hingga 10 Gbps. Dirancang untuk perusahaan dengan fasilitas kolokasi terdekat atau penyedia layanan yang mengelola sirkuit pelanggan, solusi berbasis serat penyewa tunggal ini memastikan konektivitas hybrid cloud yang aman dan mulus.
MacSec mengamankan semua lalu lintas Ethernet, termasuk protokol bidang kontrol seperti ARP dan DHCP. MACsec unggul dalam menyediakan keamanan terperinci dan berkinerja tinggi untuk tautan Ethernet lokal. Manfaat tambahan meliputi:
Standar jaringan Layer 2 ini (IEEE 802.1AE) memperkuat perangkat yang terhubung Ethernet melalui beberapa mekanisme utama:
Fitur ini menyediakan kebijakan MACsec yang dapat dikonfigurasi, dengan CAK primer dan CAK fallback opsional. CAK cadangan bertindak sebagai cadangan, mengamankan sesi MACsec jika ada perbedaan nama atau rahasia yang muncul dengan CAK utama di antara peer. Rahasia CAK disimpan dengan aman sebagai sumber daya kunci Hyper Protect Crypto Services (HPCS) di dalam instance HPCS pelanggan. Setelah peer dikonfigurasi dengan kebijakan MacSec dan CAK, tautan langsung akan memulai sesi MACsec, melindungi kerangka data yang dipertukarkan antara perangkat pelanggan yang berkemampuan MACsec dan switch cross-connect IBM.
Cakupan MacSec akan terus melampaui lokasinya saat ini. Semua instalasi switch Direct Link yang baru akan berkemampuan MACsec. Dukungan masa depan untuk beberapa CAK primer dengan masa pakai akan memungkinkan pelanggan untuk mengonfigurasi rotasi CAK terlebih dahulu.
Gunakan kode promo periode terbatas VPC1000, yang memberi Anda kredit IBM Cloud gratis senilai USD 1.000 untuk memulai perjalanan IBM Cloud Direct Link Dedicated Anda.