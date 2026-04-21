Keamanan otonom untuk cloud di Azure: Menutup kesenjangan antara niat kebijakan dan realitas yang ditegakkan

Autonomous Security for Cloud (ASC) IBM® mewakili pergeseran menuju model di mana Kebijakan Azure tidak lagi hanya dikonfigurasi, tetapi terus dihasilkan dan dioptimalkan.

diterbitkan 21 April 2026

Di lingkungan Microsoft Azure, keamanan beban kerja, infrastruktur, dan izin pada akhirnya diberlakukan melalui Kebijakan Azure, Microsoft Defender for Cloud atau konfigurasi Azure RBAC. Dan konfigurasi, dalam skala besar, adalah tempat hal-hal sering rusak.

Sebagian besar organisasi sudah memiliki kebijakan keamanan yang terdefinisi dengan baik. Banyak yang telah mengadopsi kontrol asli Azure seperti Kebijakan Azure. Namun, kesenjangan antara maksud kebijakan dan penegakan aktual tetap signifikan, didorong oleh penyediaan Sumber daya yang cepat, penerjemahan kebijakan yang tidak konsisten, atau pergeseran konfigurasi di berbagai berlangganan dan wilayah.

Hasilnya? Kesalahan konfigurasi tetap ada, kepatuhan menjadi titik waktu dan tim keamanan dibiarkan bereaksi alih-alih mencegah. Ini adalah celah yang dirancang untuk ditutup oleh Autonomous Security for Cloud (ASC) IBM® untuk Azure.

Mengubah kebijakan keamanan menjadi kontrol asli Azure

ASC secara mendasar mengubah cara kebijakan keamanan dioperasionalkan di Azure. Alih-alih mengandalkan definisi kebijakan yang ditafsirkan dan ditulis secara manual yang statis, ASC menggunakan AI generatif dan kebenaran dasar untuk:

  • Menafsirkan keamanan tingkat perusahaan dan standar ke dalam kontrol konfigurasi teknis
  • Petakan ke konstruksi asli Azure
  • Secara otomatis menghasilkan inisiatif Kebijakan Azure dengan memilih Definisi Kebijakan Azure yang selaras dengan lingkungan

Ini berarti keamanan tidak lagi bergantung pada pemeliharaan pustaka kebijakan yang besar secara manual. Sebaliknya, inisiatif kebijakan terus dihasilkan, disempurnakan, dan ditegakkan berdasarkan konteks cloud yang sebenarnya.

Model loop tertutup yang dibuat untuk Azure

ASC beroperasi sebagai loop kontrol berkelanjutan di tiga kemampuan inti:

  • Mesin kebijakan (memahami): Menyerap keamanan tingkat perusahaan dan menerjemahkannya ke dalam logika terstruktur yang dapat dipetakan langsung ke konstruksi Kebijakan Azure.
  • Mesin Recon (amati): Terus memindai berlangganan Azure dan sumber daya untuk deteksi perubahan, penerapan baru dan konfigurasi drift.
  • Mesin inferensi (bertindak): Secara dinamis menghasilkan Inisiatif Kebijakan Azure dan memperbarui penugasan Kebijakan Azure memastikan bahwa kontrol selalu selaras dengan maksud kebijakan dan keadaan lingkungan saat ini.

Hasilnya adalah kerangka kerja Kebijakan Azure yang memperbarui sendiri, di mana kebijakan berkembang seiring perubahan lingkungan, daripada menjadi usang.

Apa yang diberikan dalam praktiknya

Dengan ASC, organisasi dapat beralih dari tata kelola reaktif ke kontrol proaktif dengan memanfaatkan:

  • Paket Kebijakan Azure yang dibuat secara otomatis disesuaikan dengan setiap lingkungan
  • Pembaruan kebijakan berkelanjutan dan adaptif selaras dengan layanan yang berkembang dan perubahan konfigurasi menggantikan definisi statis satu kali
  • Penegakan kebijakan berkelanjutan yang sadar konteks di seluruh berlangganan dan grup sumber daya yang selaras dengan konfigurasi sumber daya real-time
  • Mengurangi overhead operasional dalam mengelola Kebijakan Azure dalam skala besar
  • Evaluasi kepatuhan berkelanjutan di semua sumber daya Azure terhadap kebijakan aktif
  • Pelaporan siap audit selaras dengan kerangka kerja seperti CSA Cloud Controls Matrix

Yang terpenting, ini memastikan bahwa setiap sumber daya yang diterapkan di Azure diatur oleh kebijakan yang terkini, relevan, dan diberlakukan.

Pergeseran ke keamanan cloud otonom

ASC mewakili pergeseran menuju model di mana Kebijakan Azure tidak lagi hanya dikonfigurasi, tetapi terus dihasilkan dan dioptimalkan. Karena di lingkungan cloud modern, keamanan bukan hanya tentang menentukan kebijakan yang tepat; ini tentang memastikannya selalu ditegakkan.

Abhijit Chakravorty

Partner & Cloud Security Competency Leader

IBM Security

Amit Agarwal

Global CTO - CyberDefend

Saurabh Bansal

Partner and Practice Leader, AI & Analytics

IBM Consulting

Souvik Khamaru

Executive Security Consultant

EMEA Cloud Security Center of Competency