Bersiaplah untuk masa depan AI Agen: API Agent di IBM API Connect sekarang tersedia secara umum

23 Juni 2025
Kami dengan senang hati mengumumkan ketersediaan API Agent secara umum di IBM API Connect, sebuah fitur yang diluncurkan di THINK pada bulan Mei tahun ini.
API Agent menandai momen penting dalam perjalanan kami untuk mendukung bisnis di era Agen. Peluncuran ini membawa kami lebih dekat ke tujuan kami untuk memberi organisasi alat untuk membangun, mengelola, dan menskalakan API dengan kecerdasan dan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh lingkungan yang berbasis AI saat ini.
Kami merancang API Agent untuk memenuhi kebutuhan tim pengembangan API yang terus berkembang dan munculnya agen AI. Bertindak sebagai asisten cerdas yang dilatih dengan platform API Connect dan aset API perusahaan Anda, API Agent memahami lingkungan dan maksud Anda, mengubah prompt bahasa alami menjadi API yang sepenuhnya diatur dan siap produksi. Baik tim Anda mengikuti pendekatan design-first atau code-first, API Agent beradaptasi dengan alur kerja Anda, mempercepat pengiriman sekaligus mengurangi inefisiensi, menegakkan tata kelola, dan meningkatkan kualitas API.
Sejak diperkenalkan di THINK, fitur baru ini telah menghasilkan minat yang kuat di seluruh basis pelanggan kami. Selama pratinjau publik, organisasi di berbagai industri—dari perbankan hingga produksi makanan—dengan cepat menyadari dampaknya.
Pengadopsi awal menyoroti kemampuan API Agent untuk merampingkan dan mempercepat tahapan utama siklus hidup API. Khususnya, validasi yang didukung AI terhadap aturan tata kelola membantu tim menegakkan kebijakan tata kelola dengan konsistensi yang lebih besar, sehingga mengurangi overhead manual dan meningkatkan kepatuhan. Pembuatan struktur otomatis secara signifikan mempersingkat waktu untuk API pertama, sementara pembuatan tes bawaan membuat perbedaan nyata dalam efisiensi dan waktu penerapan.
Secara keseluruhan, masukan pelanggan konsisten: Agen mengurangi kompleksitas, meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan pengiriman API yang lebih cepat dan berkualitas lebih tinggi dan diatur dengan baik.
Terlepas dari perencanaan dan pelaksanaan tindakan API management secara otonom—seperti menemukan, membuat, menguji API, dan mendukung tata kelola API—rilis GA dibangun berdasarkan momentum ini dengan peningkatan utama lainnya: penerapan kode melalui API Agent.
Pengguna sekarang dapat meminta Agen untuk menerapkan layanan mikro, dan Agen akan secara otomatis menerapkan aplikasi ke instance IBM Code Engine sementara dan gratis, tanpa perlu penyiapan. Setelah diterapkan, Agen dapat mempublikasikan API ke API Connect dan mengelola siklus hidup.
Karena agen AI akan makin banyak bertindak untuk pengguna yang memesan perjalanan, mengelola logistik, atau mengintegrasikan layanan, API Anda harus dapat ditemukan, dapat digunakan kembali, dan diatur. API Agent menangani tantangan ini dengan percaya diri. Alih-alih membuat dari awal, ia memeriksa katalog API yang ada terlebih dahulu, membantu Anda menghindari duplikasi yang tidak perlu dan mengelola inefisiensi API. Hal ini juga membuat API Anda tetap sejalan dengan standar perusahaan sejak awal, sehingga dapat menangkap potensi masalah sejak dini dan memastikan praktik terbaik diikuti di seluruh siklus.
API Agent mewakili pergeseran mendasar dalam membuat dan mengelola API: ini bukan hanya langkah tambahan dalam otomatisasi, tetapi juga pergeseran menuju ekosistem API yang cerdas, mudah beradaptasi, dan dapat dipercaya. Dengan API Agent, tim Anda dapat tetap mengikuti alur, fokus pada inovasi, dan memberikan API yang siap untuk masa depan didukung AI.
API Agent sekarang tersedia secara umum untuk semua pelanggan IBM® API Connect: Anda dapat mulai menggunakannya hari ini di lingkungan API Connect. Untuk perusahaan yang mencari pengalaman terpadu di semua skenario integrasi, API Agent juga merupakan fitur dari platform IBM webMethods Hybrid Integration yang baru diluncurkan, untuk pengembangan, penerapan, pengelolaan, dan pemantauan pola integrasi di seluruh lingkungan on premises dan multi-cloud.
Untuk mempelajari lebih lanjut dan melihat bagaimana API Agent dapat membantu Anda membangun dengan lebih cerdas, mengatur dengan lebih baik, dan beroperasi lebih cepat di dunia yang semakin agen, daftar untuk demo langsung atau minta uji coba gratis 30 hari.