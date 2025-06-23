Bersiaplah untuk masa depan AI Agen: API Agent di IBM API Connect sekarang tersedia secara umum

Kami merancang API Agent untuk memenuhi kebutuhan tim pengembangan API yang terus berkembang dan munculnya agen AI. Bertindak sebagai asisten cerdas yang dilatih dengan platform API Connect dan aset API perusahaan Anda, API Agent memahami lingkungan dan maksud Anda, mengubah prompt bahasa alami menjadi API yang sepenuhnya diatur dan siap produksi. Baik tim Anda mengikuti pendekatan design-first atau code-first, API Agent beradaptasi dengan alur kerja Anda, mempercepat pengiriman sekaligus mengurangi inefisiensi, menegakkan tata kelola, dan meningkatkan kualitas API.

Sejak diperkenalkan di THINK, fitur baru ini telah menghasilkan minat yang kuat di seluruh basis pelanggan kami. Selama pratinjau publik, organisasi di berbagai industri—dari perbankan hingga produksi makanan—dengan cepat menyadari dampaknya.

Pengadopsi awal menyoroti kemampuan API Agent untuk merampingkan dan mempercepat tahapan utama siklus hidup API. Khususnya, validasi yang didukung AI terhadap aturan tata kelola membantu tim menegakkan kebijakan tata kelola dengan konsistensi yang lebih besar, sehingga mengurangi overhead manual dan meningkatkan kepatuhan. Pembuatan struktur otomatis secara signifikan mempersingkat waktu untuk API pertama, sementara pembuatan tes bawaan membuat perbedaan nyata dalam efisiensi dan waktu penerapan.

Secara keseluruhan, masukan pelanggan konsisten: Agen mengurangi kompleksitas, meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan pengiriman API yang lebih cepat dan berkualitas lebih tinggi dan diatur dengan baik.