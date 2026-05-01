Mengumumkan Pilot eCommerce watsonx Orchestrate untuk Agen AI

IBM meluncurkan uji coba eCommerce waktu terbatas yang memungkinkan pelanggan untuk membeli dan memilih agen AI buatan mitra langsung dari ibm.com, dibundel dengan langganan watsonx Orchestrate.
Untuk pertama kalinya, pelanggan dapat menemukan, membeli, dan mulai menggunakan serangkaian agen siap perusahaan yang dikurasi melalui pengalaman pembelian tunggal yang terpadu di situs produk publik IBM.
Program percontohan ini mengatasi hambatan dari salah satu tantangan terbesar yang dihadapi organisasi ketika mengadopsi AI agen: bergerak dengan cepat dari tahap evaluasi ke tahap produksi. Alih-alih berurusan dengan banyak vendor, kontrak, dan jalur orientasi, pelanggan dapat langsung mengakses agen AI yang telah teruji dan siap beroperasi dalam alur kerja bisnis nyata sejak hari pertama.
Seiring organisasi beralih dari tahap eksperimen dengan AI menuju penerapan operasional yang nyata, koordinasi menjadi sangat penting. Agen AI memberikan nilai paling tinggi ketika mereka bekerja sama—lintas sistem, tim, dan proses—daripada beroperasi secara terpisah.
Watsonx Orchestrate dibangun untuk memungkinkan koordinasi semacam ini. Platform ini menyediakan lapisan orkestrasi yang memungkinkan agen AI untuk berkolaborasi dalam alur kerja perusahaan, dengan tata kelola, pemantauan, dan kontrol bawaan. Hal ini memastikan bahwa tindakan yang digerakkan oleh agen tetap transparan, dapat diaudit, dan selaras dengan kebijakan organisasi.
Program percontohan eCommerce ini dibangun di atas fondasi tersebut dengan menggabungkan watsonx Orchestrate dengan seperangkat agen AI yang dikurasi yang memenuhi kebutuhan umum perusahaan—mulai dari riset dan akses data hingga intelijen penjualan dan interaksi pelanggan—sehingga memungkinkan pelanggan untuk menerapkan AI berbasis agen dengan lebih cepat dan lebih percaya diri.
Sebagai bagian dari program percontohan ini, pelanggan dapat membeli watsonx Orchestrate beserta hingga enam agen AI yang dibangun oleh Mitra watsonx Orchestrate dengan harga promosi dalam waktu terbatas.
Agen-agen berikut ini dipilih untuk menunjukkan kepada pelanggan apa saja yang dapat dicapai ketika intelijen dikoordinasikan di seluruh alur kerja—mulai dari saat pertanyaan diajukan, melalui proses riset dan pembuatan insight, hingga eksekusi penjualan dan interaksi pelanggan. Setiap agen memberikan nilai mandiri dalam domainnya, tetapi secara bersama-sama—dengan dukungan watsonx Orchestrate—mereka berfungsi sebagai alur kerja terintegrasi yang mendorong dampak bisnis yang lebih besar.
Pertanyaan dan permintaan hanyalah titik awal. Agen-agen ini mempercepat proses dari pertanyaan ke jawaban yang kredibel dan dapat ditindaklanjuti dengan menggabungkan data web langsung, pengetahuan internal, dan alur kerja riset yang terkoordinasi.
Insight tanpa eksekusi hanyalah kebisingan. Agen-agen ini menjembatani kesenjangan—menghubungkan apa yang Anda ketahui tentang pasar dengan apa yang dilakukan tim Anda selanjutnya.
Ketika diorkestrasi bersama, agen-agen ini mendukung alur kerja menyeluruh yang mulus: mengidentifikasi akun yang tepat, menyusun pesan yang sesuai, dan menjangkau pelanggan melalui saluran yang benar secara otomatis.
Symplistic.ContentIQ oleh Symplistic.ai mengubah situs web, dokumen, dan basis pengetahuan menjadi agen percakapan yang memberikan jawaban akurat dan sesuai konteks melalui pipeline RAG yang sepenuhnya otomatis.
Bagi organisasi yang memiliki pustaka konten yang luas, agen ini mengubah apa yang dulunya statis menjadi sesuatu yang dinamis—memberikan cara yang lebih cerdas bagi karyawan dan pelanggan untuk menemukan apa yang mereka butuhkan, ketika mereka membutuhkannya.
Tidak ada satu agen pun yang menceritakan keseluruhan cerita, tetapi ketika agen riset menampilkan insight yang menginformasikan keputusan, agen pengetahuan menjaga setiap percakapan tetap berlandaskan pada informasi yang akurat, dan agen keterlibatan menjangkau orang yang tepat pada saat yang tepat di seluruh fungsi, tim, dan alur kerja. Itulah orkestrasi agen yang sedang beraksi.
Baik Anda berada di bidang penjualan, operasional, layanan pelanggan atau manajemen pengetahuan, kekuatan sebenarnya tidak berada pada satu agen saja. Kekuatan tersebut terletak pada apa yang terjadi ketika mereka bekerja sama, terkoordinasi melalui satu platform, menuju hasil bersama.
Program percontohan ini dirancang untuk mewujudkan hal tersebut— membantu pelanggan memulai penggunaan AI agen lebih cepat dan lebih percaya diri. Dengan menyatukan kecerdasan, orkestrasi, dan kepercayaan dalam satu pengalaman, IBM mengambil langkah praktis untuk menyederhanakan cara organisasi mengakses, menerapkan dan meningkatkan skala agen AI di seluruh perusahaan. Itulah watsonx Orchestrate.
