Mengumumkan Pilot eCommerce watsonx Orchestrate untuk Agen AI

Seiring organisasi beralih dari tahap eksperimen dengan AI menuju penerapan operasional yang nyata, koordinasi menjadi sangat penting. Agen AI memberikan nilai paling tinggi ketika mereka bekerja sama—lintas sistem, tim, dan proses—daripada beroperasi secara terpisah.

Watsonx Orchestrate dibangun untuk memungkinkan koordinasi semacam ini. Platform ini menyediakan lapisan orkestrasi yang memungkinkan agen AI untuk berkolaborasi dalam alur kerja perusahaan, dengan tata kelola, pemantauan, dan kontrol bawaan. Hal ini memastikan bahwa tindakan yang digerakkan oleh agen tetap transparan, dapat diaudit, dan selaras dengan kebijakan organisasi.

Program percontohan eCommerce ini dibangun di atas fondasi tersebut dengan menggabungkan watsonx Orchestrate dengan seperangkat agen AI yang dikurasi yang memenuhi kebutuhan umum perusahaan—mulai dari riset dan akses data hingga intelijen penjualan dan interaksi pelanggan—sehingga memungkinkan pelanggan untuk menerapkan AI berbasis agen dengan lebih cepat dan lebih percaya diri.