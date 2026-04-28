Memperkenalkan IBM® Bob Premium Package for Z

Pengembang modern mengharapkan pengalaman lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) yang mutakhir dan agen dan tim yang bekerja pada aplikasi IBM® Z dapat mengalami Pengalaman itu dengan IBM® Bob.

IBM® Bob adalah alat pengembangan didukung AI untuk pengembang perusahaan yang dapat merencanakan, mengeksekusi, memvalidasi, dan mengatur tugas modernisasi multi-langkah di seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC). Solusi ini menyatukan AI dengan orkestrasi agen untuk secara aktif mendorong alur kerja pengembangan yang kompleks langsung di dalam IDE.

Dibangun di atas IBM® Bob, Paket Premium untuk Z menghadirkan bahasa domain IBM® Z yang mendalam dan keahlian middleware langsung ke dalam pengalaman IBM® Bob. Ini menambahkan konteks khusus Z, alat analisis lanjutan, dan kecerdasan sadar perusahaan yang dapat memberikan insight untuk pengembangan aplikasi mainframe. Disampaikan melalui IDE terintegrasi, ini mendukung pengeditan, linting, dan debugging untuk aplikasi z/OS sambil memanfaatkan sinyal kontekstual yang kaya seperti metadata aplikasi, kesadaran bahasa dan middleware, serta perkakas khusus platform. Bersama-sama, kemampuan ini dapat mendorong visibilitas di seluruh‑aplikasi, dokumentasi komprehensif, pemahaman kode, dan bantuan yang selaras dengan standar yang dirancang untuk skala dan kompleksitas lingkungan IBM® Z perusahaan.