IBM® mengumumkan tonggak penting dalam strategi kami untuk membantu perusahaan memodernisasi aplikasi mainframe, membawa tingkat efisiensi, produktivitas, dan kecerdasan baru ke siklus hidup pengembangan aplikasi IBM® Z.
Kami sangat senang memperkenalkan IBM® Bob Premium Package for Z, yang mengintegrasikan dan meningkatkan kemampuan IBM watsonx Code Assistant for Z untuk menghadirkan fitur-fitur canggih untuk aplikasi mainframe skala perusahaan. IBM® Bob Premium Package for Z saat ini tersedia dalam pratinjau teknologi.
Pengembang modern mengharapkan pengalaman lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) yang mutakhir dan agen dan tim yang bekerja pada aplikasi IBM® Z dapat mengalami Pengalaman itu dengan IBM® Bob.
IBM® Bob adalah alat pengembangan didukung AI untuk pengembang perusahaan yang dapat merencanakan, mengeksekusi, memvalidasi, dan mengatur tugas modernisasi multi-langkah di seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC). Solusi ini menyatukan AI dengan orkestrasi agen untuk secara aktif mendorong alur kerja pengembangan yang kompleks langsung di dalam IDE.
Dibangun di atas IBM® Bob, Paket Premium untuk Z menghadirkan bahasa domain IBM® Z yang mendalam dan keahlian middleware langsung ke dalam pengalaman IBM® Bob. Ini menambahkan konteks khusus Z, alat analisis lanjutan, dan kecerdasan sadar perusahaan yang dapat memberikan insight untuk pengembangan aplikasi mainframe. Disampaikan melalui IDE terintegrasi, ini mendukung pengeditan, linting, dan debugging untuk aplikasi z/OS sambil memanfaatkan sinyal kontekstual yang kaya seperti metadata aplikasi, kesadaran bahasa dan middleware, serta perkakas khusus platform. Bersama-sama, kemampuan ini dapat mendorong visibilitas di seluruh‑aplikasi, dokumentasi komprehensif, pemahaman kode, dan bantuan yang selaras dengan standar yang dirancang untuk skala dan kompleksitas lingkungan IBM® Z perusahaan.
Pengalaman disampaikan melalui mode mainframe yang dibuat khusus dalam Bob yang selaras dengan bagaimana tim perusahaan merancang, mengembangkan, dan memodernisasi aplikasi Z:
Mode arsitek memungkinkan penalaran tingkat‑sistem di seluruh aplikasi mainframe—membantu tim memahami struktur aplikasi, dependensi, maksud bisnis, dan dampak perubahan sebelum pembaruan dilakukan. Dengan menggabungkan metadata aplikasi yang kaya dengan kecerdasan multi‑model, dapat memberikan insight yang sadar‑konteks, insight di seluruh perusahaan yang dapat mendorong produktivitas pengembang, mendukung perencanaan yang percaya diri, dan mendorong keputusan arsitektur yang selaras dengan nilai bisnis.
Mode kode melakukan tugas pengembangan yang kompleks dan memakan waktu dengan memanfaatkan mitra cerdas dan alur kerja otomatis untuk mendorong hasil yang cepat dan efisien. Sistem ini menghasilkan, memfaktor ulang, dan mentransformasikan kode yang selaras dengan standar menggunakan konteks berbasis Z, lalu membantu mengoptimalkan, melakukan debugging, dan meningkatkan kualitas melalui insight yang diprioritaskan serta penyelesaian masalah secara otomatis sehingga mengurangi utang teknis, risiko, dan waktu penyelesaian.
Pratinjau teknis pribadi tanpa biaya dari IBM® Bob Premium Package for Z sekarang tersedia. Klien dapat meminta akses dengan menyelesaikan langkah-langkah di bawah ini. Setelah diterima, klien akan menerima email konfirmasi dengan akses ke ekstensi yang diperlukan.
Daftar untuk Think 2026 pada 4-7 Mei 2026 di Boston, MA dan hadiri byte teknologi "Deliver AI-powered development to Z with IBM® Bob" pada 5 Mei 2026 pukul 10.30–10.45 EDT untuk melihat Paket Premium Bob untuk Z beraksi.
Untuk informasi lebih lanjut tentang IBM® Bob, baca blog pengumuman dan jelajahi uji coba gratis untuk melihat bagaimana pengembang dapat mulai membangun kode berkualitas lebih cepat.
Kemampuan yang tersedia selama pratinjau teknologi mungkin berbeda dari rilis ketersediaan umum SaaS. Peta jalan dapat berubah.