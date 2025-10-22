Mengumumkan integrasi IBM Db2 Vector Store untuk LlamaIndex

Kami dengan senang hati mengumumkan rilis integrasi IBM Db2 Vector Store untuk LlamaIndex, paket sumber terbuka Python yang memungkinkan pengembang menggunakan Db2 sebagai penyimpanan vektor dalam alur kerja aplikasi Model Bahasa Besar (LLM) yang dibangun dengan LlamaIndex.
Dibangun berdasarkan tipe data vektor native Db2, integrasi ini menggabungkan skalabilitas dan keandalan Db2 dengan fleksibilitas salah satu kerangka kerja sumber terbuka yang paling banyak digunakan untuk pengembangan LLM.
Rilis ini dibangun berbasis integrasi Db2 LangChain kami sebelumnya, sehingga memperluas dukungan Db2 untuk kerangka kerja Python paling populer yang digunakan untuk membangun aplikasi AI agen dan aplikasi retrieval-augmented. Bersama-sama, integrasi ini memudahkan pengembang untuk membuat prototipe, bereksperimen, dan menerapkan dengan Db2 sebagai fondasi tepercaya untuk inovasi AI sumber terbuka.
Konektor Python menyederhanakan pengembangan aplikasi Retrieval-Augmented Generation (RAG) dan aplikasi yang didukung AI dengan menggunakan Db2 sebagai penyimpanan vektor untuk pencarian semantik dan pengambilan konteks. Integrasi ini menjawab kebutuhan penting dalam komunitas pengembang AI: akses yang lancar ke kemampuan penyimpanan vektor kelas Enterprise di Db2 melalui kerangka kerja berbasis Python yang umum digunakan.
Dengan menggabungkan kemampuan orkestrasi data LlamaIndex dengan keandalan dan kinerja kelas Enterprise Db2, pengembang dapat membangun aplikasi cerdas lebih cepat sambil mempertahankan tata kelola, keamanan, dan skala yang diperlukan untuk lingkungan produksi.
LlamaIndex menyediakan kerangka kerja yang fleksibel untuk membangun dan mengelola aplikasi AI yang mampu memahami konteks. Integrasi Db2 Vector Storage memperluas kerangka kerja ini dengan antarmuka Python asli yang memungkinkan pengembang untuk:
Semua Operasi didukung melalui alur kerja Python yang sudah dikenal, sehingga memudahkan integrasi Db2 ke dalam aplikasi Gen AI dan AI agen modern tanpa memerlukan keahlian database.
Integrasi Db2 Vector Storage untuk LlamaIndex menyederhanakan cara pengembang membangun aplikasi yang didukung AI dan aplikasi retrieval-augmented. Dengan tipe data vektor Db2, tim dapat menyimpan dan membuat kueri untuk penyematan dalam skala besar menggunakan alur kerja Python yang sudah dikenal tanpa penyiapan yang rumit atau logika vektor khusus.
Integrasi ini memfasilitasi eksperimen dan penerapan di perusahaan yang cepat, menggabungkan fleksibilitas LlamaIndex dengan keandalan, keamanan, dan tata kelola Db2 sehingga pengembang dapat fokus pada inovasi, bukan infrastruktur.
Konektor tersedia untuk diunduh dari PyPI menggunakan alat manajemen paket Python standar. Instalasi mudah dan membutuhkan konfigurasi minimal untuk mulai bekerja dengan kemampuan vektor Db2.
Untuk membantu Anda memulai, kami telah menerbitkan catatan tutorial yang menunjukkan cara menggunakan integrasi Db2 LlamaIndex sebagai bagian dari alur kerja Python. Tutorial ini mencakup skenario penggunaan umum, termasuk menanamkan dokumen, pencarian semantik, dan konstruksi pipeline RAG.
Rilis ini memperkuat komitmen kami untuk mendukung komunitas AI sumber terbuka sambil menyediakan akses ke kemampuan manajemen data kelas enterprise yang disesuaikan dengan aplikasi Anda.