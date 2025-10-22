Mengumumkan integrasi IBM Db2 Vector Store untuk LlamaIndex

Dibangun berdasarkan tipe data vektor native Db2, integrasi ini menggabungkan skalabilitas dan keandalan Db2 dengan fleksibilitas salah satu kerangka kerja sumber terbuka yang paling banyak digunakan untuk pengembangan LLM.

Rilis ini dibangun berbasis integrasi Db2 LangChain kami sebelumnya, sehingga memperluas dukungan Db2 untuk kerangka kerja Python paling populer yang digunakan untuk membangun aplikasi AI agen dan aplikasi retrieval-augmented. Bersama-sama, integrasi ini memudahkan pengembang untuk membuat prototipe, bereksperimen, dan menerapkan dengan Db2 sebagai fondasi tepercaya untuk inovasi AI sumber terbuka.