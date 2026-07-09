Mengumumkan IBM® Bob Premium Package for Z: Mempercepat modernisasi aplikasi mainframe perusahaan

Kemampuan-kemampuan ini membantu pengembang menyelesaikan tugas modernisasi IBM® Z yang kompleks dengan lebih cepat, mulai dari memahami lingkungan aplikasi, melakukan pemfaktoran ulang pada kode monolitik, hingga mempercepat inisiatif modernisasi dengan AI berbasis agen. Dengan memanfaatkan Z Understand dan analisis statis untuk membangun tampilan lingkungan aplikasi mainframe yang dapat dikueri, Bob Premium Package for Z membantu tim menilai dampak perubahan di seluruh dependensi program dan basis kode yang luas dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dibandingkan analisis manual.

Sebagai contoh, pengembang yang bertugas meningkatkan aplikasi COBOL untuk industri asuransi dapat memulai alur kerja modernisasi multilangkah hanya dengan satu prompt:

“Saya perlu menambahkan kolom pada Motor Policy Table untuk mencatat apakah kendaraan tersebut merupakan kendaraan listrik. Bisakah Anda menerapkan standar pengodean kami dan perbarui semua program yang terdampak”

Berdasarkan prompt tersebut, solusi ini menerapkan keahlian mainframe IBM® Z yang mendalam melalui alur kerja menyeluruh yang terkelola. Tata kelola, skalabilitas, eksekusi, dan kemampuan penalaran dipadukan dalam satu pengalaman yang mulus untuk menghadirkan hasil yang konsisten, tepercaya, sekaligus mengurangi pekerjaan manual secara signifikan.