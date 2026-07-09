Mengumumkan IBM® Bob Premium Package for Z: Mempercepat modernisasi aplikasi mainframe perusahaan

AI mengubah cara organisasi memandang modernisasi IBM® Z, tetapi menghasilkan atau menerjemahkan kode hanyalah sebagian dari tantangannya. Modernisasi aplikasi mainframe perusahaan memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap lanskap aplikasi, analisis dependensi, validasi perubahan, serta pengembangan sistem yang sangat penting tanpa mengurangi ketahanan, keamanan, maupun kinerjanya.
Hari ini, IBM® mengumumkan ketersediaan umum IBM® Bob Premium Package for Z, pengembangan dari IBM® watsonx Code Assistant for Z yang menghadirkan kemampuan AI tingkat lanjut untuk pengembangan aplikasi mainframe berskala enterprise. Dirancang khusus untuk lingkungan IBM® Z, Premium Package meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kecerdasan di seluruh siklus pengembangan aplikasi, sehingga membantu organisasi memodernisasi aplikasi dengan lebih cepat, presisi, dan penuh keyakinan.
IBM® Bob adalah mitra pengembangan berbasis AI untuk pengembang enterprise yang membantu merencanakan, menjalankan, memvalidasi, dan mengelola tugas modernisasi di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak (SDLC). IBM® Bob menggabungkan AI dengan orkestrasi berbasis agen untuk menjalankan alur kerja pengembangan yang kompleks langsung di dalam IDE.Didukung kemampuan penalaran yang mendalam, IBM® Bob tidak hanya memberikan saran, tetapi juga mengeksekusi tugas pengembangan secara langsung. Solusi ini dapat mempercepat pekerjaan rekayasa perangkat lunak hingga 20–40% dan mengurangi upaya hingga 50–80% pada alur kerja terstruktur melalui otomatisasi menyeluruh.1
Dibangun di atas IBM® Bob, Premium Package for Z menghadirkan keahlian IBM® Z langsung ke dalam pengalaman penggunaan IBM® Bob. Paket ini menghadirkan kesadaran mendalam tentang bahasa pemrograman, middleware, dan analitik khusus IBM® Z untuk menyediakan insight yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi mainframe. Hasilnya adalah konteks yang lebih kaya, insight yang lebih mendalam, dan hasil yang lebih bernilai bagi pengembang serta arsitek mainframe.
Solusi ini disampaikan melalui mode, keterampilan, dan alat mainframe yang dibuat khusus yang selaras dengan cara tim perusahaan merancang, mengembangkan, dan memodernisasi aplikasi IBM® Z.
Terintegrasi langsung ke IDE, Bob Premium Package for Z mendukung pengeditan, linting, dan debugging untuk aplikasi z/OS, diperkaya dengan sinyal kontekstual seperti metadata aplikasi, kesadaran bahasa dan middleware, serta peralatan khusus platform. Pengembang mendapatkan visibilitas dan insight menyeluruh tanpa perlu meninggalkan alur kerja mereka.
Kemampuan-kemampuan ini membantu pengembang menyelesaikan tugas modernisasi IBM® Z yang kompleks dengan lebih cepat, mulai dari memahami lingkungan aplikasi, melakukan pemfaktoran ulang pada kode monolitik, hingga mempercepat inisiatif modernisasi dengan AI berbasis agen. Dengan memanfaatkan Z Understand dan analisis statis untuk membangun tampilan lingkungan aplikasi mainframe yang dapat dikueri, Bob Premium Package for Z membantu tim menilai dampak perubahan di seluruh dependensi program dan basis kode yang luas dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dibandingkan analisis manual.
Sebagai contoh, pengembang yang bertugas meningkatkan aplikasi COBOL untuk industri asuransi dapat memulai alur kerja modernisasi multilangkah hanya dengan satu prompt:
“Saya perlu menambahkan kolom pada Motor Policy Table untuk mencatat apakah kendaraan tersebut merupakan kendaraan listrik. Bisakah Anda menerapkan standar pengodean kami dan perbarui semua program yang terdampak”
Berdasarkan prompt tersebut, solusi ini menerapkan keahlian mainframe IBM® Z yang mendalam melalui alur kerja menyeluruh yang terkelola. Tata kelola, skalabilitas, eksekusi, dan kemampuan penalaran dipadukan dalam satu pengalaman yang mulus untuk menghadirkan hasil yang konsisten, tepercaya, sekaligus mengurangi pekerjaan manual secara signifikan.
IBM® Bob Premium Package for Z menghadirkan visibilitas menyeluruh terhadap aplikasi, dokumentasi yang komprehensif, pemahaman kode yang lebih mendalam, serta bantuan yang selaras dengan standar, semuanya dirancang untuk memenuhi skala, kompleksitas, dan tuntutan lingkungan IBM® Z enterprise.
Dengan memperluas kemampuan IBM® Bob melalui puluhan tahun keahlian IBM® di platform IBM® Z, alur kerja yang dirancang khusus, kecerdasan berbasis domain, dan konteks enterprise, solusi ini membantu tim mempercepat pemahaman aplikasi, mengotomatiskan analisis dampak perubahan, serta memodernisasi aplikasi dengan tingkat kepercayaan, kualitas, dan kendali yang dibutuhkan sistem yang sangat penting.
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