Mengumumkan ketersediaan umum IBM® Db2 Bring Your Own Cloud di Azure

30 Juni 2025
Kami dengan bangga mengumumkan ketersediaan umum Db2 Bring Your own Cloud (BYOC) di Azure. Solusi transformatif ini, dibangun di atas manfaat yang sudah ada dari Db2 on Cloud, adalah layanan terkelola yang mendukung beban kerja sangat penting di dunia di IBM Cloud dan AWS, dan kami dengan senang membawa layanan ini ke Azure.
Layanan terkelola kami dibangun dari bawah ke atas untuk menggabungkan teknologi cloud native yang membantu pelanggan dengan cepat memanfaatkan keuntungan cloud saat mereka memodernisasi. IBM Db2 SaaS di Azure, seperti AWS dan IBM Cloud, menyediakan penskalaan komputasi dan penyimpanan independen, ketersediaan tinggi dengan banyak node yang mendukung aplikasi pelanggan dan daya tahan melalui pencadangan otomatis, dan pemulihan point-in-time.
Pelanggan yang pindah ke Azure VPC dengan Db2 dapat memanfaatkan berbagai fitur utama ini:
Kami juga berencana untuk merilis beberapa fitur tambahan segera setelah ketersediaan umum. Fitur ini diantaranya:
Peluncuran layanan ini di Azure sebagai layanan terkelola bersama—atau model Bring Your Own Cloud (BYOC)—dengan instans basis data yang diterapkan langsung di dalam Cloud Pribadi Virtual (VPC) Azure milik pelanggan, menawarkan kerangka kerja integrasi yang kuat dan selaras dengan lancar dengan lingkungan cloud yang ada milik klien.
Pelanggan kami sekarang akan dapat merasakan manfaat berikut saat memiliki data mereka di lingkungan mereka:
IBM Db2 di Azure dibangun untuk memenuhi semua kebutuhan bisnis penting, berfungsi sebagai solusi revolusioner bagi perusahaan yang bertujuan untuk beralih ke SaaS dan menetapkan Azure sebagai penyedia cloud utama mereka.