Mengumumkan ketersediaan umum IBM® Db2 Bring Your Own Cloud di Azure

30 Juni 2025

Satya Krishnaswamy

IBM

Miran Badzak

Debleena Mondal

IBM

Kami dengan bangga mengumumkan ketersediaan umum Db2 Bring Your own Cloud (BYOC) di Azure. Solusi transformatif ini, dibangun di atas manfaat yang sudah ada dari Db2 on Cloud, adalah layanan terkelola yang mendukung beban kerja sangat penting di dunia di IBM Cloud dan AWS, dan kami dengan senang membawa layanan ini ke Azure.

8 kemampuan utama IBM Db2

Layanan terkelola kami dibangun dari bawah ke atas untuk menggabungkan teknologi cloud native yang membantu pelanggan dengan cepat memanfaatkan keuntungan cloud saat mereka memodernisasi. IBM Db2 SaaS di Azure, seperti AWS dan IBM Cloud, menyediakan penskalaan komputasi dan penyimpanan independen, ketersediaan tinggi dengan banyak node yang mendukung aplikasi pelanggan dan daya tahan melalui pencadangan otomatis, dan pemulihan point-in-time.

Pelanggan yang pindah ke Azure VPC dengan Db2 dapat memanfaatkan berbagai fitur utama ini:

  1. Penskalaan instans hingga penyimpanan 256 TiB dan komputasi hingga 128 vCPU
  2. Penskalaan komputasi dan penyimpanan independen yang mulus
  3. Peningkatan otomatis pada penyimpanan memastikan klien kami tidak pernah kehabisan penyimpanan
  4. IOPS (Operasi Input/Output per detik) dan penskalaan penyimpanan berbasis throughput memudahkan peningkatan kinerja volume penyimpanan yang ada
  5. Ketersediaan tinggi dengan 2 node yang tersedia tersebar di 2 zona ketersediaan
  6. Beralih dari satu node ke konfigurasi ketersediaan tinggi dengan mudah
  7. Cadangan/Pulihkan dengan snapshot bergulir selama 14 hari dan cadangan Db2 mingguan penuh dengan opsi untuk cadangan tak terbatas ke penyimpanan Azure Blob (Objek Besar Biner)
  8. Dukungan konektivitas Azure Publik/Pribadi dalam VNET (Jaringan Virtual) pelanggan

Kami juga berencana untuk merilis beberapa fitur tambahan segera setelah ketersediaan umum. Fitur ini diantaranya:

  • Pemulihan bencana lintas wilayah untuk memastikan kelangsungan bisnis dan operasi jika seluruh wilayah terkena dampak pemadaman listrik
  • Integrasi Active Directory/LDAP (Protokol akses direktori ringan) yang memudahkan koneksi ke direktori perusahaan
  • Beberapa basis data Db2 per instans membuatnya mudah untuk menjalankan Db2 dengan cara yang hemat biaya
  • Migrasi mudah dengan cadangan basis data on premises dan pemulihan ke Db2 di Azure

6 manfaat IBM Db2 Bring Your Own Cloud di Azure

Peluncuran layanan ini di Azure sebagai layanan terkelola bersama—atau model Bring Your Own Cloud (BYOC)—dengan instans basis data yang diterapkan langsung di dalam Cloud Pribadi Virtual (VPC) Azure milik pelanggan, menawarkan kerangka kerja integrasi yang kuat dan selaras dengan lancar dengan lingkungan cloud yang ada milik klien.

Pelanggan kami sekarang akan dapat merasakan manfaat berikut saat memiliki data mereka di lingkungan mereka:

  1. Kepatuhan dan Keamanan: Memungkinkan pelanggan menjalankan instans basis data di dalam Akun Cloud atau Cloud Pribadi Virtual Azure mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk memanfaatkan postur keamanan cloud yang ada untuk memenuhi persyaratan paling ketat.
  2. Pemantauan dan audit: Memungkinkan pemantauan dan audit terperinci, termasuk kontrol tingkat jaringan yang menciptakan visibilitas dan kontrol yang tak tertandingi.
  3. Lokasi bersama data: Membantu klien kami untuk menempatkan sumber data mereka dalam VPC atau akun Azure mereka sendiri, memastikan konektivitas tanpa batas ke sumber daya dan aplikasi. Ini akan menghilangkan kebutuhan untuk jaringan eksternal.
  4. Efisiensi infrastruktur: Memanfaatkan diskon penyedia cloud dengan infrastruktur di akun Azure pelanggan untuk mengoptimalkan penggunaan dan biaya infrastruktur.
  5. Skalabilitas dan Elastisitas: Memberikan kemampuan untuk menyesuaikan sumber daya komputasi secara dinamis berdasarkan perubahan kebutuhan.
  6. Layanan Terkelola: Dikelola oleh pakar Db2 sehingga pelanggan kami dapat berfokus pada apa yang benar-benar penting bagi mereka.

Dibuat untuk beban kerja sangat penting di dunia di Azure

IBM Db2 di Azure dibangun untuk memenuhi semua kebutuhan bisnis penting, berfungsi sebagai solusi revolusioner bagi perusahaan yang bertujuan untuk beralih ke SaaS dan menetapkan Azure sebagai penyedia cloud utama mereka.

