Mengumumkan ketersediaan umum IBM® Db2 Bring Your Own Cloud di Azure

Layanan terkelola kami dibangun dari bawah ke atas untuk menggabungkan teknologi cloud native yang membantu pelanggan dengan cepat memanfaatkan keuntungan cloud saat mereka memodernisasi. IBM Db2 SaaS di Azure, seperti AWS dan IBM Cloud, menyediakan penskalaan komputasi dan penyimpanan independen, ketersediaan tinggi dengan banyak node yang mendukung aplikasi pelanggan dan daya tahan melalui pencadangan otomatis, dan pemulihan point-in-time.

Pelanggan yang pindah ke Azure VPC dengan Db2 dapat memanfaatkan berbagai fitur utama ini:

Penskalaan instans hingga penyimpanan 256 TiB dan komputasi hingga 128 vCPU Penskalaan komputasi dan penyimpanan independen yang mulus Peningkatan otomatis pada penyimpanan memastikan klien kami tidak pernah kehabisan penyimpanan IOPS (Operasi Input/Output per detik) dan penskalaan penyimpanan berbasis throughput memudahkan peningkatan kinerja volume penyimpanan yang ada Ketersediaan tinggi dengan 2 node yang tersedia tersebar di 2 zona ketersediaan Beralih dari satu node ke konfigurasi ketersediaan tinggi dengan mudah Cadangan/Pulihkan dengan snapshot bergulir selama 14 hari dan cadangan Db2 mingguan penuh dengan opsi untuk cadangan tak terbatas ke penyimpanan Azure Blob (Objek Besar Biner) Dukungan konektivitas Azure Publik/Pribadi dalam VNET (Jaringan Virtual) pelanggan

Kami juga berencana untuk merilis beberapa fitur tambahan segera setelah ketersediaan umum. Fitur ini diantaranya: