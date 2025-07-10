LangChain menawarkan kerangka kerja yang fleksibel untuk menggabungkan model bahasa dengan alat, sumber data, dan penyimpanan vektor untuk mengatur pipeline aplikasi LLM Orchestrate menyeluruh. Konektor Db2 LangChain Connector memperluas kerangka kerja ini dengan menyediakan antarmuka Python native yang memungkinkan pengembang untuk

Membuat tabel dengan kolom vektor di Db2 melalui perintah Python intuitif

Menyisipkan, menyimpan, dan mengelola penyematan vektor secara efisien dalam skala besar

Melakukan pencarian kemiripan menggunakan metrik jarak yang didukung termasuk kemiripan kosinus, jarak Euclidean, dan Dot product

Memanfaatkan fitur kinerja, keamanan, dan keandalan berstandar perusahaan dari Db2

Semua operasi didukung melalui alur kerja Python yang sudah dikenal, sehingga lebih mudah untuk mengintegrasikan Db2 ke dalam aplikasi gen AI dan AI agen modern tanpa memerlukan keahlian database.