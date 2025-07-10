10 Juli 2025
Kami dengan senang hati mengumumkan rilis Db2 LangChain Connector, pustaka Python sumber terbuka yang membawa IBM® Db2 ke dalam ekosistem LangChain. Dibangun berdasarkan kemampuan vektor yang baru diperkenalkan di Db2 12 Mod Pack 2, konektor ini memungkinkan pengembang untuk menggunakan Db2 sebagai penyimpanan vektor dalam alur kerja LangChain.
Konektor Python ini menyederhanakan pengembangan aplikasi LLM—seperti agen AI dan Generasi dengan dukungan pengambilan data (RAG)—dengan menggunakan Db2 sebagai penyimpanan vektor untuk pencarian semantik dan banyak tugas AI generatif. Integrasi ini menjawab kebutuhan penting dalam komunitas pengembang AI: akses lancar ke kemampuan penyimpanan berstandar perusahaan di Db2 melalui kerangka kerja Python yang dikenal dan digunakan secara luas.
LangChain menawarkan kerangka kerja yang fleksibel untuk menggabungkan model bahasa dengan alat, sumber data, dan penyimpanan vektor untuk mengatur pipeline aplikasi LLM Orchestrate menyeluruh. Konektor Db2 LangChain Connector memperluas kerangka kerja ini dengan menyediakan antarmuka Python native yang memungkinkan pengembang untuk
Semua operasi didukung melalui alur kerja Python yang sudah dikenal, sehingga lebih mudah untuk mengintegrasikan Db2 ke dalam aplikasi gen AI dan AI agen modern tanpa memerlukan keahlian database.
Tujuan kami adalah untuk mengurangi hambatan bagi pengembang yang bekerja dengan kerangka kerja terbuka yang diadopsi komunitas seperti LangChain, sambil menghadirkan kekuatan pencarian vektor berstandar perusahaan dengan Db2. Dengan menyediakan integrasi native ini, kami memungkinkan pengembang untuk fokus membangun aplikasi AI yang inovatif daripada mengelola konfigurasi database yang kompleks atau kode integrasi khusus.
Konektor mengatasi kesenjangan antara pembuatan prototipe cepat dan penerapan produksi, memungkinkan tim untuk memulai penerapan alur kerja pengembangan berbasis Python yang dikenal luas dan menyesuaikan skala dengan lancar ke persyaratan perusahaan tanpa perubahan arsitektur.
Konektor tersedia untuk diunduh dari PyPI menggunakan alat manajemen paket Python standar. Instalasi mudah dan membutuhkan konfigurasi minimal untuk mulai bekerja dengan kemampuan vektor Db2.
Untuk membantu Anda memulai, kami telah menerbitkan buku catatan tutorial komprehensif yang menunjukkan cara menggunakan Db2 LangChain Connector sebagai bagian dari alur kerja Python. Tutorial mencakup skenario penggunaan umum termasuk penyematan dokumen, implementasi pencarian semantik, dan konstruksi pipeline RAG.
Rilis ini mewakili komitmen kami untuk mendukung komunitas pengembangan AI sumber terbuka sambil menyediakan akses ke kemampuan manajemen data berstandar perusahaan yang disesuaikan dengan aplikasi Anda.