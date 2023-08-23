Mengumumkan Program Akselerasi Migrasi Cloud dengan IBM Power Virtual Server

Program Akselerasi Migrasi Cloud dirancang untuk mengatasi kebutuhan akan proses evaluasi dan pengambilan keputusan yang disederhanakan dan dipercepat untuk memigrasikan beban kerja Power lokal ke Power Virtual Server. Program ini bertujuan untuk membantu klien membuat keputusan yang lebih tepat dalam mendukung transformasi teknologi mereka:

Bimbingan profesional oleh IBM® Expert Labs: Klien menerima bimbingan dari spesialis teknologi yang memiliki akses ke pola migrasi, kode, alat, dan arsitektur yang dapat diterapkan yang dirancang khusus untuk IBM Cloud. Klien memiliki akses ke pelatihan teknis, sertifikasi, dan penilaian untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian migrasi mereka. Ini memberi klien sumber daya dan dukungan untuk menavigasi migrasi mereka ke Power Virtual Server.

Tepat waktu dan terstruktur: Program Akselerasi Migrasi Cloud memandu klien melalui proses terstruktur untuk memigrasikan beban kerja ke cloud. Ini mencakup beban kerja uji coba penilaian, perencanaan, dan proof-of-value (PoV). Program ini mengikuti model keterlibatan klien langkah demi langkah dengan lokakarya untuk penemuan, perencanaan, dan desain solusi.

Penghematan biaya: Insentif keuangan tersedia untuk membantu mengimbangi biaya migrasi. IBM memberikan insentif keuangan dalam bentuk kredit IBM Cloud, yang mencakup hingga 50% dari biaya migrasi. [1] Agar memenuhi syarat untuk program ini, klien harus mengikuti IBM® Enterprise Savings Plan.

Memindahkan beban kerja dan aplikasi ke cloud dapat menjadi usaha transformatif dan mahal. Namun, Program Akselerasi Migrasi Cloud dengan IBM® Power Virtual Server menghadirkan peluang berharga bagi bisnis untuk bermigrasi ke cloud dengan cara yang dirancang agar hemat biaya dan efisien. Dengan mengatasi masalah keuangan dan memberikan akses ke sumber daya dan keahlian penting, kami memberikan dukungan untuk memfasilitasi transisi yang lancar dan ekonomis selama proses migrasi.