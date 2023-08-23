Mengumumkan Program Akselerasi Migrasi Cloud dengan IBM Power Virtual Server

CEO berbicara dan bertukar ide dengan Manajer Pengembangan Bisnis di kantor bisnis jasa keuangan

Dalam lanskap digital yang serba cepat saat ini, perusahaan terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka, meningkatkan infrastruktur mereka, dan meningkatkan keamanan data. Cloud telah muncul sebagai pengubah permainan, menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan efektivitas biaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, migrasi beban kerja perusahaan, data, dan aplikasi sambil memastikan kesetaraan logis antara cloud dan lokal dapat menjadi tugas yang menakutkan. Untuk mengatasi tantangan ini, kami dengan senang hati mengumumkan inisiatif terbaru kami untuk membantu klien memodernisasi infrastruktur mereka dan menciptakan migrasi cepat ke IBM® Cloud dengan IBM® Power Virtual Server.

Mengapa Program Akselerasi Migrasi?

Program Akselerasi Migrasi Cloud dirancang untuk mengatasi kebutuhan akan proses evaluasi dan pengambilan keputusan yang disederhanakan dan dipercepat untuk memigrasikan beban kerja Power lokal ke Power Virtual Server. Program ini bertujuan untuk membantu klien membuat keputusan yang lebih tepat dalam mendukung transformasi teknologi mereka:

  • Proses yang efisien: Program Akselerasi Migrasi menawarkan proses yang mencakup panduan preskriptif, perencanaan bisnis dan teknis yang komprehensif, serta dukungan strategis dari spesialis orientasi dan migrasi IBM. Program ini telah diadopsi oleh banyak bisnis untuk kebutuhan migrasi cloud mereka.
  • Bimbingan profesional oleh IBM® Expert Labs: Klien menerima bimbingan dari spesialis teknologi yang memiliki akses ke pola migrasi, kode, alat, dan arsitektur yang dapat diterapkan yang dirancang khusus untuk IBM Cloud. Klien memiliki akses ke pelatihan teknis, sertifikasi, dan penilaian untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian migrasi mereka. Ini memberi klien sumber daya dan dukungan untuk menavigasi migrasi mereka ke Power Virtual Server.
  • Tepat waktu dan terstruktur: Program Akselerasi Migrasi Cloud memandu klien melalui proses terstruktur untuk memigrasikan beban kerja ke cloud. Ini mencakup beban kerja uji coba penilaian, perencanaan, dan proof-of-value (PoV). Program ini mengikuti model keterlibatan klien langkah demi langkah dengan lokakarya untuk penemuan, perencanaan, dan desain solusi.
  • Penghematan biaya: Insentif keuangan tersedia untuk membantu mengimbangi biaya migrasi. IBM memberikan insentif keuangan dalam bentuk kredit IBM Cloud, yang mencakup hingga 50% dari biaya migrasi. [1] Agar memenuhi syarat untuk program ini, klien harus mengikuti IBM® Enterprise Savings Plan.

Memindahkan beban kerja dan aplikasi ke cloud dapat menjadi usaha transformatif dan mahal. Namun, Program Akselerasi Migrasi Cloud dengan IBM® Power Virtual Server menghadirkan peluang berharga bagi bisnis untuk bermigrasi ke cloud dengan cara yang dirancang agar hemat biaya dan efisien. Dengan mengatasi masalah keuangan dan memberikan akses ke sumber daya dan keahlian penting, kami memberikan dukungan untuk memfasilitasi transisi yang lancar dan ekonomis selama proses migrasi.

Mengapa bermigrasi ke cloud?

Klien harus mempertimbangkan untuk memigrasikan beban kerja mereka ke cloud karena beberapa alasan:

  • Modernisasi beban kerja Power tanpa melakukan pemrograman ulang: Pertama, ini memungkinkan modernisasi infrastruktur Power tanpa perlu mengorbankan keterampilan, alat, atau platform yang sudah ada—dirancang untuk transisi yang mulus.
  • Penghematan infrastruktur: Migrasi ke cloud dapat membantu mengurangi biaya modal yang terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur lokal. Pusat data tradisional menuntut investasi besar dalam peralatan, sistem pendingin, pasokan daya, dan personel untuk mengelola semuanya. Sebaliknya, IBM Cloud beroperasi pada model pembayaran sesuai pemakaian, sehingga bisnis hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan. Efisiensi biaya ini memposisikan perusahaan untuk mengalokasikan kembali anggaran TI mereka ke inisiatif yang berfokus pada inovasi dan pertumbuhan.
  • Fleksibilitas yang lebih besar: Manfaat lain dari migrasi beban kerja ke cloud adalah kapasitas cloud untuk menskalakan berdasarkan persyaratan bisnis yang dinamis. Infrastruktur lokal tradisional sering menghadapi keterbatasan dalam menangani fluktuasi permintaan atau lonjakan tiba-tiba dalam lalu lintas pengguna. Namun, dengan cloud, bisnis dapat meningkatkan atau menurunkan sumber daya mereka berdasarkan kebutuhan real-time.
  • Hasil bisnis yang lebih baik: Modernisasi infrastruktur dapat memberikan hasil bisnis yang nyata. Memindahkan operasi ke cloud dapat membantu meningkatkan ketangkasan melalui elastisitasnya yang melekat, sehingga memungkinkan tim untuk dengan cepat menciptakan lingkungan baru, bereksperimen dengan ide, dan mendorong inovasi dengan kecepatan yang tidak dapat dicapai hanya dengan sistem lama.
  • Produktivitas dan akselerasi tenaga kerja: Migrasi meningkatkan produktivitas dan akselerasi tenaga kerja, mengalokasikan ulang tenaga kerja administrasi infrastruktur dan mempercepat siklus pengembangan.

Mulailah menuai manfaatnya

Program Akselerasi Migrasi Cloud dengan IBM Power Virtual Server memberdayakan bisnis untuk memigrasikan beban kerja mereka ke cloud. Dengan keahlian, insentif, dan metodologi IBM, organisasi dapat mentransisikan lingkungan Power lokal mereka ke IBM Power Virtual Server. Program ini memberikan perencanaan komprehensif dan dukungan strategis untuk migrasi yang sukses. Insentif Akselerasi Migrasi dapat mengatasi masalah keuangan untuk transisi yang lancar dan hemat biaya.

IBM Power Virtual Server dirancang untuk menawarkan kinerja, skalabilitas, dan fitur keamanan yang luar biasa. Ini dirancang untuk menyederhanakan proses migrasi dengan alat dan layanan yang dibuat khusus. Rangkullah potensi cloud dengan IBM Power Virtual Server dan Program Akselerasi Migrasi Cloud.

Referensi

Silakan merujuk ke sumber daya berikut untuk informasi tambahan:

 

Penulis

Bill Singleton

Vice President

Cloud Deployment & Onboarding

Ming Christensen

Director of Product Management (Power and SAP)

Terry Thomas

Director

Product Management - Power Systems Virtual Server

Catatan kaki

[1] Klien di IBM Enterprise Savings Plan dapat mengurangi biaya migrasi cloud mereka dengan meminta insentif Kredit Promo yang akan digunakan untuk layanan IBM Cloud. Kredit Promo akan diterbitkan dalam enam bulan pertama proses migrasi dan dihitung pada model berjenjang berdasarkan biaya migrasi tahunan. 50% dari biaya migrasi untuk Tingkat 1 (USD500K+ biaya tahunan), 35% dari biaya migrasi untuk Tingkat 2 (USD250K – USD500K biaya tahunan), atau 25% dari biaya migrasi untuk Tingkat 3 (USD150K – biaya tahunan USD250K).