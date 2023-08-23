Mengumumkan Program Akselerasi Migrasi Cloud dengan IBM Power Virtual Server

Dalam lanskap digital yang serba cepat saat ini, perusahaan terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka, meningkatkan infrastruktur mereka, dan meningkatkan keamanan data. Cloud telah muncul sebagai pengubah permainan, menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan efektivitas biaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, migrasi beban kerja perusahaan, data, dan aplikasi sambil memastikan kesetaraan logis antara cloud dan lokal dapat menjadi tugas yang menakutkan. Untuk mengatasi tantangan ini, kami dengan senang hati mengumumkan inisiatif terbaru kami untuk membantu klien memodernisasi infrastruktur mereka dan menciptakan migrasi cepat ke IBM® Cloud dengan IBM® Power Virtual Server.
Program Akselerasi Migrasi Cloud dirancang untuk mengatasi kebutuhan akan proses evaluasi dan pengambilan keputusan yang disederhanakan dan dipercepat untuk memigrasikan beban kerja Power lokal ke Power Virtual Server. Program ini bertujuan untuk membantu klien membuat keputusan yang lebih tepat dalam mendukung transformasi teknologi mereka:
Memindahkan beban kerja dan aplikasi ke cloud dapat menjadi usaha transformatif dan mahal. Namun, Program Akselerasi Migrasi Cloud dengan IBM® Power Virtual Server menghadirkan peluang berharga bagi bisnis untuk bermigrasi ke cloud dengan cara yang dirancang agar hemat biaya dan efisien. Dengan mengatasi masalah keuangan dan memberikan akses ke sumber daya dan keahlian penting, kami memberikan dukungan untuk memfasilitasi transisi yang lancar dan ekonomis selama proses migrasi.
Klien harus mempertimbangkan untuk memigrasikan beban kerja mereka ke cloud karena beberapa alasan:
Program Akselerasi Migrasi Cloud dengan IBM Power Virtual Server memberdayakan bisnis untuk memigrasikan beban kerja mereka ke cloud. Dengan keahlian, insentif, dan metodologi IBM, organisasi dapat mentransisikan lingkungan Power lokal mereka ke IBM Power Virtual Server. Program ini memberikan perencanaan komprehensif dan dukungan strategis untuk migrasi yang sukses. Insentif Akselerasi Migrasi dapat mengatasi masalah keuangan untuk transisi yang lancar dan hemat biaya.
IBM Power Virtual Server dirancang untuk menawarkan kinerja, skalabilitas, dan fitur keamanan yang luar biasa. Ini dirancang untuk menyederhanakan proses migrasi dengan alat dan layanan yang dibuat khusus. Rangkullah potensi cloud dengan IBM Power Virtual Server dan Program Akselerasi Migrasi Cloud.
[1] Klien di IBM Enterprise Savings Plan dapat mengurangi biaya migrasi cloud mereka dengan meminta insentif Kredit Promo yang akan digunakan untuk layanan IBM Cloud. Kredit Promo akan diterbitkan dalam enam bulan pertama proses migrasi dan dihitung pada model berjenjang berdasarkan biaya migrasi tahunan. 50% dari biaya migrasi untuk Tingkat 1 (USD500K+ biaya tahunan), 35% dari biaya migrasi untuk Tingkat 2 (USD250K – USD500K biaya tahunan), atau 25% dari biaya migrasi untuk Tingkat 3 (USD150K – biaya tahunan USD250K).