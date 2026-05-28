Ansible for IBM® Z: Memajukan otomatisasi perusahaan dengan z/OS core collection 2.0

Dengan dirilisnya IBM® z/OS Core Collection 2.0, otomatisasi perusahaan mengambil langkah penting menuju penyatuan operasional di seluruh lingkungan cloud, sistem terdistribusi, dan IBM® Z.
Otomatisasi perusahaan telah mencapai titik infleksi. Kini, keberhasilannya tidak lagi ditentukan oleh peningkatan efisiensi yang terisolasi, melainkan oleh kemampuan untuk mengoperasikan seluruh platform—mulai dari cloud, sistem terdistribusi, hingga lingkungan yang mendukung beban kerja sangat penting—melalui satu kerangka otomatisasi yang tepercaya dan terpadu.
Dengan IBM® z/OS Core Collection 2.0 untuk Red Hat® Ansible® Automation Platform, IBM® Z semakin maju menuju masa depan tersebut. Organisasi kini dapat mengelola sistem IBM® Z menggunakan kerangka kerja otomatisasi yang sama yang mereka gunakan di seluruh lingkungan perusahaan, sehingga kebijakan, kontrol, dan disiplin operasional yang konsisten dapat diterapkan pada beban kerja yang paling penting.
Ini merupakan pergeseran fundamental, dari pendekatan otomatisasi yang berfokus pada platform individual menuju orkestrasi tingkat enterprise yang memungkinkan para pemimpin untuk menskalakan otomatisasi dengan keyakinan yang lebih besar.
Yang paling penting bagi perusahaan saat ini bukanlah sekadar menambah otomatisasi, melainkan menghadirkan otomatisasi yang lebih baik dapat diprediksi, dikelola dengan baik, dan tetap tangguh saat dijalankan dalam skala besar.
Rilis terbaru IBM® z/OS Core Collection 2.0 semakin memperkuat misi Red Hat Ansible Certified Content for IBM® Z dengan memosisikan IBM® Z sebagai titik akhir yang terkelola dan terstandarisasi dalam ekosistem otomatisasi perusahaan. Pendekatan ini memungkinkan IBM® Z beroperasi selaras dengan model otomatisasi Ansible yang sama seperti lingkungan cloud, lokal, maupun hybrid yang terdistribusi.
Sama pentingnya, rilis terbaru z/OS Core Collection 2.0 memosisikan IBM® Z agar dapat berpartisipasi secara lebih alami dalam siklus hidup otomatisasi yang lebih luas, mencakup penyediaan, konfigurasi, dan operasional secara menyeluruh.
Di sinilah teknologi seperti Terraform dan Ansible saling melengkapi. Terraform digunakan untuk mendefinisikan dan menyediakan status infrastruktur, sementara Ansible menangani konfigurasi, penegakan kebijakan, serta operasional yang berkelanjutan. Ketika digunakan bersama, keduanya memungkinkan otomatisasi ujung ke ujung di seluruh lingkungan perusahaan, sehingga IBM® Z dapat menjadi bagian dari siklus hidup berbasis kode yang sama dengan lingkungan cloud dan sistem terdistribusi.
Dengan otomatisasi yang didukung AI dan mempercepat pembuatan alur kerja, fondasi ini memastikan bahwa proses eksekusi tetap deterministik, dapat diaudit, dan dikelola sesuai tata kelola yang berlaku.
Klien menerapkan Ansible for IBM® Z dalam berbagai skenario operasional untuk mewujudkan manfaat otomatisasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu contoh yang paling berdampak adalah pembaruan dan pengelolaan sertifikat SSL, di mana otomatisasi membantu mengurangi pekerjaan manual sekaligus menekan risiko operasional di lingkungan produksi.
Selain manajemen sertifikat, organisasi juga memperluas penerapan otomatisasi ke seluruh siklus operasional IBM® Z guna menyelaraskannya dengan standar perusahaan serta alur kerja yang berlaku:
Secara bersama-sama, contoh-contoh penggunaan ini menunjukkan bagaimana Ansible for IBM® Z dan rilis terbaru IBM® z/OS Core Collection berperan dalam membantu organisasi menerapkan tata kelola yang konsisten, mengurangi risiko operasional, serta memodernisasi operasional mereka dengan memanfaatkan praktik otomatisasi yang sama di lingkungan IBM® Z maupun di seluruh perusahaan.
Ketika otomatisasi terintegrasi dengan kerangka kerja Infrastructure as Code (IaC) seperti Terraform serta pengembangan yang didukung AI, perusahaan memperoleh kemampuan untuk mengelola konfigurasi dan penyediaan sumber daya dalam satu alur kerja yang kohesif. Hal ini memungkinkan lingkungan TI didefinisikan, diterapkan, dan dikelola secara menyeluruh melalui kode. Bagi IBM® Z, pendekatan ini membuka tingkat kelincahan yang baru, sekaligus mempertahankan disiplin operasional, keamanan, dan keandalan yang diharapkan oleh organisasi.
Dengan Ansible for IBM® Z serta rilis terbaru IBM® z/OS Core Collection 2.0, IBM® Z tidak lagi sekadar mendukung otomatisasi. Kini, IBM® Z telah menjadi bagian yang tertanam dalam kerangka otomatisasi perusahaan sebagai platform yang dapat diprediksi, dikelola melalui kebijakan, dan siap menghadapi kebutuhan di masa mendatang.
Ini merupakan redefinisi cara mainframe berperan dan berpartisipasi dalam lingkungan perusahaan modern.