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Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Ansible for IBM® Z: Memajukan otomatisasi perusahaan dengan z/OS core collection 2.0

Dengan dirilisnya IBM® z/OS Core Collection 2.0, otomatisasi perusahaan mengambil langkah penting menuju penyatuan operasional di seluruh lingkungan cloud, sistem terdistribusi, dan IBM® Z.

diterbitkan 28 Mei 2026

Otomatisasi perusahaan telah mencapai titik infleksi. Kini, keberhasilannya tidak lagi ditentukan oleh peningkatan efisiensi yang terisolasi, melainkan oleh kemampuan untuk mengoperasikan seluruh platform—mulai dari cloud, sistem terdistribusi, hingga lingkungan yang mendukung beban kerja sangat penting—melalui satu kerangka otomatisasi yang tepercaya dan terpadu.

Dengan IBM® z/OS Core Collection 2.0 untuk Red Hat® Ansible® Automation Platform, IBM® Z semakin maju menuju masa depan tersebut. Organisasi kini dapat mengelola sistem IBM® Z menggunakan kerangka kerja otomatisasi yang sama yang mereka gunakan di seluruh lingkungan perusahaan, sehingga kebijakan, kontrol, dan disiplin operasional yang konsisten dapat diterapkan pada beban kerja yang paling penting.

Ini merupakan pergeseran fundamental, dari pendekatan otomatisasi yang berfokus pada platform individual menuju orkestrasi tingkat enterprise yang memungkinkan para pemimpin untuk menskalakan otomatisasi dengan keyakinan yang lebih besar.

Hasil otomatisasi yang penting di tingkat perusahaan

Yang paling penting bagi perusahaan saat ini bukanlah sekadar menambah otomatisasi, melainkan menghadirkan otomatisasi yang lebih baik dapat diprediksi, dikelola dengan baik, dan tetap tangguh saat dijalankan dalam skala besar.

Rilis terbaru IBM® z/OS Core Collection 2.0 semakin memperkuat misi Red Hat Ansible Certified Content for IBM® Z dengan memosisikan IBM® Z sebagai titik akhir yang terkelola dan terstandarisasi dalam ekosistem otomatisasi perusahaan. Pendekatan ini memungkinkan IBM® Z beroperasi selaras dengan model otomatisasi Ansible yang sama seperti lingkungan cloud, lokal, maupun hybrid yang terdistribusi.

  • Kontrol yang konsisten di berbagai platform, termasuk IBM® Z: Red Hat Ansible Certified Content for IBM® Z (Ansible for IBM® Z), yang berjalan di Ansible Automation Platform, memungkinkan organisasi menerapkan tata kelola otomatisasi, kemampuan audit, dan praktik manajemen perubahan yang seragam di seluruh lingkungan TI. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan akan proses otomatisasi yang terpisah, paralel, atau usang yang secara khusus dibuat untuk lingkungan mainframe.
  • Standardisasi alur kerja operasional inti: Dengan mendefinisikan konten otomatisasi yang didukung untuk aktivitas-aktivitas umum di z/OS, organisasi dapat beralih dari ketergantungan pada skrip yang dikelola secara individual dan pengetahuan yang hanya dimiliki oleh personel tertentu. Pendekatan ini menciptakan model eksekusi yang konsisten untuk operasi-operasi penting, mengurangi variabilitas, serta memperkuat disiplin dan tata kelola operasional.
  • Penyelarasan dengan strategi otomatisasi perusahaan: IBM® Z tidak lagi diperlakukan sebagai lingkungan yang berdiri sendiri dengan perangkat khusus yang terpisah dari ekosistem lainnya. Sebaliknya, IBM® Z kini dapat berpartisipasi secara langsung dalam ekosistem Ansible Automation Platform, sehingga organisasi dapat memperluas investasi otomatisasi yang sudah ada ke lingkungan IBM® Z tanpa perlu menduplikasi alat, proses, atau upaya pengelolaan.
  • Model tenaga kerja yang dapat diskalakan tanpa fragmentasi: Dengan IBM® Z yang terintegrasi ke dalam kerangka otomatisasi yang sama seperti lingkungan perusahaan lainnya, tim dapat bekerja menggunakan perangkat dan proses yang seragam. Hal ini mengurangi kebutuhan akan model operasional yang terisolasi dan sangat khusus, sekaligus tetap mempertahankan tingkat ketelitian, kontrol, dan keandalan yang diperlukan untuk sistem-sistem penting.
  • Adopsi bertahap pada sistem pencatatan yang sudah ada: Ansible for IBM® Z memungkinkan organisasi memperkenalkan otomatisasi ke dalam beban kerja z/OS yang telah lama berjalan tanpa memerlukan perubahan yang mengganggu operasional. Pendekatan ini mendukung modernisasi secara bertahap dengan menanamkan praktik otomatisasi standar ke dalam operasi yang sudah ada, alih-alih menggantinya secara menyeluruh.

Mengintegrasikan IBM® Z ke dalam siklus hidup otomatisasi ujung ke ujung dengan Terraform

Sama pentingnya, rilis terbaru z/OS Core Collection 2.0 memosisikan IBM® Z agar dapat berpartisipasi secara lebih alami dalam siklus hidup otomatisasi yang lebih luas, mencakup penyediaan, konfigurasi, dan operasional secara menyeluruh.

Di sinilah teknologi seperti Terraform dan Ansible saling melengkapi. Terraform digunakan untuk mendefinisikan dan menyediakan status infrastruktur, sementara Ansible menangani konfigurasi, penegakan kebijakan, serta operasional yang berkelanjutan. Ketika digunakan bersama, keduanya memungkinkan otomatisasi ujung ke ujung di seluruh lingkungan perusahaan, sehingga IBM® Z dapat menjadi bagian dari siklus hidup berbasis kode yang sama dengan lingkungan cloud dan sistem terdistribusi.

Dengan otomatisasi yang didukung AI dan mempercepat pembuatan alur kerja, fondasi ini memastikan bahwa proses eksekusi tetap deterministik, dapat diaudit, dan dikelola sesuai tata kelola yang berlaku.

Otomatisasi perusahaan dalam praktik

Klien menerapkan Ansible for IBM® Z dalam berbagai skenario operasional untuk mewujudkan manfaat otomatisasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu contoh yang paling berdampak adalah pembaruan dan pengelolaan sertifikat SSL, di mana otomatisasi membantu mengurangi pekerjaan manual sekaligus menekan risiko operasional di lingkungan produksi.

Selain manajemen sertifikat, organisasi juga memperluas penerapan otomatisasi ke seluruh siklus operasional IBM® Z guna menyelaraskannya dengan standar perusahaan serta alur kerja yang berlaku:

  • Mengintegrasikan penyediaan infrastruktur dan penerapan aplikasi IBM® Z ke dalam pipeline CI/CD, sehingga memungkinkan proses pengiriman yang konsisten, terstandarisasi, dan dapat diulang di seluruh platform.
  • Membangun, menyediakan, dan mengonfigurasi subsistem middleware z/OS, termasuk IBM® CICS dan IBM® IMS, menggunakan alur kerja otomatisasi standar.
  • Mengelola konfigurasi jaringan dan keamanan z/OS melalui otomatisasi yang terkontrol dan dapat diaudit.
  • Mengumpulkan data konfigurasi audit dan keamanan, status sistem, serta hasil pemeriksaan kesehatan sistem untuk mendukung kepatuhan dan meningkatkan visibilitas operasional.
  • Melakukan pengaturan ulang kata sandi dan mengelola akses pengguna baru melalui otomatisasi berbasis peran yang dikelola dan diatur oleh kebijakan.

Secara bersama-sama, contoh-contoh penggunaan ini menunjukkan bagaimana Ansible for IBM® Z dan rilis terbaru IBM® z/OS Core Collection berperan dalam membantu organisasi menerapkan tata kelola yang konsisten, mengurangi risiko operasional, serta memodernisasi operasional mereka dengan memanfaatkan praktik otomatisasi yang sama di lingkungan IBM® Z maupun di seluruh perusahaan.

Buka tingkat kelincahan baru dengan IBM® Z

Ketika otomatisasi terintegrasi dengan kerangka kerja Infrastructure as Code (IaC) seperti Terraform serta pengembangan yang didukung AI, perusahaan memperoleh kemampuan untuk mengelola konfigurasi dan penyediaan sumber daya dalam satu alur kerja yang kohesif. Hal ini memungkinkan lingkungan TI didefinisikan, diterapkan, dan dikelola secara menyeluruh melalui kode. Bagi IBM® Z, pendekatan ini membuka tingkat kelincahan yang baru, sekaligus mempertahankan disiplin operasional, keamanan, dan keandalan yang diharapkan oleh organisasi.

Dengan Ansible for IBM® Z serta rilis terbaru IBM® z/OS Core Collection 2.0, IBM® Z tidak lagi sekadar mendukung otomatisasi. Kini, IBM® Z telah menjadi bagian yang tertanam dalam kerangka otomatisasi perusahaan sebagai platform yang dapat diprediksi, dikelola melalui kebijakan, dan siap menghadapi kebutuhan di masa mendatang.

Ini merupakan redefinisi cara mainframe berperan dan berpartisipasi dalam lingkungan perusahaan modern.

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Skyla Loomis

General Manager, IBM Z Software

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