Ansible for IBM® Z: Memajukan otomatisasi perusahaan dengan z/OS core collection 2.0

Otomatisasi perusahaan telah mencapai titik infleksi. Kini, keberhasilannya tidak lagi ditentukan oleh peningkatan efisiensi yang terisolasi, melainkan oleh kemampuan untuk mengoperasikan seluruh platform—mulai dari cloud, sistem terdistribusi, hingga lingkungan yang mendukung beban kerja sangat penting—melalui satu kerangka otomatisasi yang tepercaya dan terpadu.

Dengan IBM® z/OS Core Collection 2.0 untuk Red Hat® Ansible® Automation Platform, IBM® Z semakin maju menuju masa depan tersebut. Organisasi kini dapat mengelola sistem IBM® Z menggunakan kerangka kerja otomatisasi yang sama yang mereka gunakan di seluruh lingkungan perusahaan, sehingga kebijakan, kontrol, dan disiplin operasional yang konsisten dapat diterapkan pada beban kerja yang paling penting.

Ini merupakan pergeseran fundamental, dari pendekatan otomatisasi yang berfokus pada platform individual menuju orkestrasi tingkat enterprise yang memungkinkan para pemimpin untuk menskalakan otomatisasi dengan keyakinan yang lebih besar.