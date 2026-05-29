Mengumumkan IBM® WebMethods Hybrid Integration SaaS untuk Pemerintah

IBM® webMethods Hybrid Integration SaaS untuk pemerintah sekarang menjadi FedRAMP Resmi untuk menyediakan jalur yang aman dan sesuai untuk integrasi hybrid bagi pemerintah untuk membuka data real-time dari sistem catatan yang ada dengan cepat, sementara tata kelola federasi membawa ketertiban pada penyebaran API multi-vendor di seluruh perusahaan.
Instansi pemerintah menghadapi tuntutan yang terus meningkat untuk memodernisasi sistem lama, meningkatkan penyampaian layanan digital, dan berbagi data secara aman di seluruh organisasi. Namun, bagi banyak lembaga, integrasi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mencapai kemajuan.
Aplikasi lama sering kali terisolasi dalam silo. Layanan cloud baru perlu dapat bekerja bersama sistem on-premises yang sudah ada. Tim harus mengekspos dan mengelola API secara aman, mengatur aliran data di berbagai lingkungan terdistribusi, serta mempertahankan visibilitas dan kontrol, sambil tetap memenuhi persyaratan keamanan dan kepatuhan yang ketat.
Kombinasi antara tekanan untuk melakukan modernisasi dan kompleksitas kepatuhan dapat secara signifikan memperlambat upaya transformasi. Untuk membantu mengatasi tantangan ini, IBM® webMethods Hybrid Integration SaaS for Governmenttelah meraih Otorisasi FedRAMP Moderate, yang menyediakan platform integrasi yang aman dan patuh bagi lembaga federal, serta diterapkan di AWS GovCloud, lingkungan tepercaya yang dirancang untuk memenuhi standar pemerintah federal.
Bagi lembaga federal, negara bagian dan lokal, serta kontraktor dan organisasi yang diatur, keamanan dan kepatuhan bukanlah sesuatu yang bersifat opsional. Keduanya merupakan persyaratan mendasar. Organisasi memerlukan teknologi yang tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga membantu mereka mendorong pencapaian misi dengan lebih cepat dan penuh keyakinan.
FedRAMP Moderate Authorization memberikan tingkat jaminan yang penting bahwa platform telah dievaluasi berdasarkan standar keamanan federal yang ketat. Kini, agensi memiliki akses ke platform integrasi yang siap diterapkan, memungkinkan percepatan inovasi sekaligus mempertahankan standar keamanan siber dan kepatuhan yang tinggi. Dalam praktiknya, hal ini memungkinkan lembaga untuk lebih berfokus pada pencapaian misi dan mengurangi perhatian terhadap kompleksitas operasional yang sering kali menghambat upaya modernisasi.
Tonggak sejarah ini juga sejalan dengan misi Federal IBM® yang lebih luas untuk membantu agensi melakukan modernisasi secara aman, meningkatkan penyampaian layanan, dan membuka lebih banyak nilai dari data. Dalam strategi tersebut, integrasi menjadi fondasi utama, dan IBM® WebMethods Hybrid Integration membantu menyediakan jaringan penghubung yang aman di seluruh sistem, aplikasi, dan API.
Banyak organisasi pemerintah mencoba memecahkan serangkaian masalah serupa:
Tantangan ini dapat menciptakan hambatan bagi modernisasi, membatasi visibilitas di seluruh sistem, serta mempersulit penyediaan pengalaman digital yang terhubung yang semakin diharapkan oleh warga maupun tim di dalam instansi pemerintah.
IBM® webMethods Hybrid Integration SaaS for Government memungkinkan lembaga pemerintah AS untuk menghubungkan aplikasi, data, dan API secara aman di seluruh lingkungan hybrid dan multi-cloud.
Kemampuan meliputi:
Bagi lembaga yang menjalankan transformasi digital, integrasi bukan sekadar persyaratan teknis; integrasi merupakan pendorong strategis. Kemampuan untuk menghubungkan berbagai sistem, memindahkan data secara aman, mengelola API, dan mempertahankan pengawasan di seluruh lingkungan hybrid sangat penting untuk menghadirkan layanan pemerintahan modern.
Dengan menggabungkan kemampuan integrasi hybrid dengan pengalaman SaaS yang dikelola sepenuhnya dan dirancang khusus untuk kebutuhan pemerintah, IBM® membantu lembaga bergerak lebih cepat sambil tetap mempertahankan standar keamanan dan kepatuhan yang mereka andalkan.
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