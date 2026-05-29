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Mengumumkan IBM® WebMethods Hybrid Integration SaaS untuk Pemerintah

IBM® webMethods Hybrid Integration SaaS untuk pemerintah sekarang menjadi FedRAMP Resmi untuk menyediakan jalur yang aman dan sesuai untuk integrasi hybrid bagi pemerintah untuk membuka data real-time dari sistem catatan yang ada dengan cepat, sementara tata kelola federasi membawa ketertiban pada penyebaran API multi-vendor di seluruh perusahaan.

diterbitkan 29 Mei 2026

Instansi pemerintah menghadapi tuntutan yang terus meningkat untuk memodernisasi sistem lama, meningkatkan penyampaian layanan digital, dan berbagi data secara aman di seluruh organisasi. Namun, bagi banyak lembaga, integrasi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mencapai kemajuan.

Aplikasi lama sering kali terisolasi dalam silo. Layanan cloud baru perlu dapat bekerja bersama sistem on-premises yang sudah ada. Tim harus mengekspos dan mengelola API secara aman, mengatur aliran data di berbagai lingkungan terdistribusi, serta mempertahankan visibilitas dan kontrol, sambil tetap memenuhi persyaratan keamanan dan kepatuhan yang ketat.

Kombinasi antara tekanan untuk melakukan modernisasi dan kompleksitas kepatuhan dapat secara signifikan memperlambat upaya transformasi. Untuk membantu mengatasi tantangan ini, IBM® webMethods Hybrid Integration SaaS for Government​telah meraih Otorisasi FedRAMP Moderate, yang menyediakan platform integrasi yang aman dan patuh bagi lembaga federal, serta diterapkan di AWS GovCloud, lingkungan tepercaya yang dirancang untuk memenuhi standar pemerintah federal.

Mengapa ini penting bagi lembaga pemerintah

Bagi lembaga federal, negara bagian dan lokal, serta kontraktor dan organisasi yang diatur, keamanan dan kepatuhan bukanlah sesuatu yang bersifat opsional. Keduanya merupakan persyaratan mendasar. Organisasi memerlukan teknologi yang tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga membantu mereka mendorong pencapaian misi dengan lebih cepat dan penuh keyakinan.

FedRAMP Moderate Authorization memberikan tingkat jaminan yang penting bahwa platform telah dievaluasi berdasarkan standar keamanan federal yang ketat. Kini, agensi memiliki akses ke platform integrasi yang siap diterapkan, memungkinkan percepatan inovasi sekaligus mempertahankan standar keamanan siber dan kepatuhan yang tinggi. Dalam praktiknya, hal ini memungkinkan lembaga untuk lebih berfokus pada pencapaian misi dan mengurangi perhatian terhadap kompleksitas operasional yang sering kali menghambat upaya modernisasi.

Tonggak sejarah ini juga sejalan dengan misi Federal IBM® yang lebih luas untuk membantu agensi melakukan modernisasi secara aman, meningkatkan penyampaian layanan, dan membuka lebih banyak nilai dari data. Dalam strategi tersebut, integrasi menjadi fondasi utama, dan IBM® WebMethods Hybrid Integration membantu menyediakan jaringan penghubung yang aman di seluruh sistem, aplikasi, dan API.

6 tantangan integrasi umum yang dihadapi lembaga saat ini

Banyak organisasi pemerintah mencoba memecahkan serangkaian masalah serupa:

  1. Menghubungkan sistem lama dengan aplikasi cloud modern
  2. Berbagi data secara aman di seluruh agensi dan departemen
  3. Mendukung inisiatif layanan digital tanpa meningkatkan kompleksitas infrastruktur
  4. Mengelola integrasi dan API di seluruh lingkungan hybrid dan multi-cloud
  5. Memenuhi persyaratan keamanan dan kepatuhan yang ketat
  6. Mengurangi risiko ketidakpatuhan dan paparan keamanan siber

Tantangan ini dapat menciptakan hambatan bagi modernisasi, membatasi visibilitas di seluruh sistem, serta mempersulit penyediaan pengalaman digital yang terhubung yang semakin diharapkan oleh warga maupun tim di dalam instansi pemerintah.

Bagaimana IBM® WebMethods Hybrid Integration SaaS untuk Pemerintah membantu

IBM® webMethods Hybrid Integration SaaS for Government memungkinkan lembaga pemerintah AS untuk menghubungkan aplikasi, data, dan API secara aman di seluruh lingkungan hybrid dan multi-cloud.

Kemampuan meliputi:

  • Integrasi aplikasi: Menyediakan alat integrasi no-code, low-code, dan pro-code untuk konektivitas yang mulus antara aplikasi SaaS dan sistem perusahaan. Kemampuan ini membantu mempercepat modernisasi sekaligus mendukung berbagai jenis pengguna teknis dan beragam skenario penerapan.
  • API Management: Platform ini, melalui kemampuan API Connect, mendukung seluruh siklus hidup API—mulai dari pembuatan, keamanan, analitik, hingga tata kelola. Kemampuan ini semakin diperkuat oleh teknologi gateway dengan kredensial keamanan yang telah terbukti, termasuk IBM® DataPower Gateway dan WebMethods Gateway, yang memungkinkan lembaga untuk mengekspos layanan secara aman, menstandarkan akses, serta mendukung layanan digital dan kolaborasi antarlembaga dengan kontrol yang lebih baik.
  • Pesawat kontrol hybrid: Menyediakan manajemen terpusat untuk integrasi dan API di seluruh lingkungan cloud maupun on-premises dari satu titik tata kelola. Hal ini meningkatkan visibilitas, konsistensi, dan kontrol operasional di seluruh arsitektur terdistribusi.
  • Kembangkan di mana saja, terapkan arsitektur di mana saja: Memungkinkan waktu proses integrasi dan API gateway berjalan di lingkungan apa pun, sekaligus tetap dikelola dan diatur secara terpusat. Fleksibilitas ini sangat penting bagi organisasi yang menyeimbangkan upaya modernisasi dengan infrastruktur yang sudah ada serta berbagai kendala operasional.

Memungkinkan modernisasi yang aman dengan beban operasional yang lebih sedikit

Bagi lembaga yang menjalankan transformasi digital, integrasi bukan sekadar persyaratan teknis; integrasi merupakan pendorong strategis. Kemampuan untuk menghubungkan berbagai sistem, memindahkan data secara aman, mengelola API, dan mempertahankan pengawasan di seluruh lingkungan hybrid sangat penting untuk menghadirkan layanan pemerintahan modern.

Dengan menggabungkan kemampuan integrasi hybrid dengan pengalaman SaaS yang dikelola sepenuhnya dan dirancang khusus untuk kebutuhan pemerintah, IBM® membantu lembaga bergerak lebih cepat sambil tetap mempertahankan standar keamanan dan kepatuhan yang mereka andalkan.

Pelajari selengkapnya tentang IBM® webMethods Hybrid Integration.

Akses SaaS IBM® webMethods Hybrid Integration untuk pemerintah di pasar digital FedRAMP,

Chris Marks

Product Manager, Security and Compliance

Pelajari lebih lanjut Pelajari selengkapnya tentang IBM webMethods Hybrid Integration Akses IBM® webMethods Hybrid Integration SaaS untuk pemerintah di pasar digital FedRAMP
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