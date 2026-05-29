Mengumumkan IBM® WebMethods Hybrid Integration SaaS untuk Pemerintah

Instansi pemerintah menghadapi tuntutan yang terus meningkat untuk memodernisasi sistem lama, meningkatkan penyampaian layanan digital, dan berbagi data secara aman di seluruh organisasi. Namun, bagi banyak lembaga, integrasi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mencapai kemajuan.

Aplikasi lama sering kali terisolasi dalam silo. Layanan cloud baru perlu dapat bekerja bersama sistem on-premises yang sudah ada. Tim harus mengekspos dan mengelola API secara aman, mengatur aliran data di berbagai lingkungan terdistribusi, serta mempertahankan visibilitas dan kontrol, sambil tetap memenuhi persyaratan keamanan dan kepatuhan yang ketat.

Kombinasi antara tekanan untuk melakukan modernisasi dan kompleksitas kepatuhan dapat secara signifikan memperlambat upaya transformasi. Untuk membantu mengatasi tantangan ini, IBM® webMethods Hybrid Integration SaaS for Government​telah meraih Otorisasi FedRAMP Moderate, yang menyediakan platform integrasi yang aman dan patuh bagi lembaga federal, serta diterapkan di AWS GovCloud, lingkungan tepercaya yang dirancang untuk memenuhi standar pemerintah federal.