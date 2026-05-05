Mengumumkan IBM Concert Secure Coder: Memberikan keamanan saat kode ditulis

AI mempercepat pengembangan perangkat lunak dan, pada saat yang sama, membentuk kembali skala dan kecepatan risiko keamanan. Ketika organisasi menghasilkan lebih banyak kode dan mengadopsi alat berbasis AI, jumlah potensi kerentanan meningkat lebih cepat daripada yang dapat dikelola oleh proses tradisional. Pergeseran ini memaksa perusahaan untuk memikirkan kembali bagaimana mereka menerapkan pendekatan keamanan di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak. Ini bukan memulai dari nol. Organisasi terdepan—termasuk IBM—telah melacak tren ini dan berinvestasi dalam otomatisasi, remediasi berbasis AI, dan praktik keamanan yang mengutamakan pengembang untuk tetap menjadi yang terdepan.
Dalam Think 2026, IBM memperkenalkan platform Concert baru yang dirancang untuk mengelola Operasi TI di era agen. Concert Protect adalah bagian dari platform baru itu dan membantu organisasi beralih dari praktik keamanan yang terfragmentasi ke manajemen eksposur berkelanjutan. Berdasarkan fondasi ini, pengenalan IBM Concert Secure Coder memperluas kemampuan ini langsung ke pengalaman pengembang, memungkinkan tim untuk mengatasi risiko lebih awal dan lebih efektif.
Pengembang tidak lagi menunggu permintaan pull, pemindaian pipeline, atau insiden produksi. Mereka melihat risiko dan perbaikan secara real time, di dalam Integrated Development Environment (IDE) mereka.
Keamanan memasuki fase baru.
AI sekarang dapat memunculkan potensi kerentanan di seluruh infrastruktur teknologi yang luas dan kompleks dengan kecepatan yang melebihi pendekatan triase dan remediasi tradisional.
Ini bukanlah kegagalan tim keamanan, melainkan cerminan dari seberapa cepat lingkungan keamanan berkembang. Ini adalah tanda bahwa pendekatan tradisional tidak pernah dirancang untuk penemuan berskala AI. Tantangan yang dihadapi perusahaan saat ini bukanlah visibilitas. Tantangannya adalah tindakan: memutuskan apa yang penting, mengoordinasikan respons, dan mengurangi eksposur sebelum risiko menjadi dampak.
Pada bulan April 2026, muncul sinyal penting tentang seberapa cepat kemampuan penemuan berkembang. Model Mythos milik Anthropic dilaporkan menemukan ribuan kerentanan yang sebelumnya tidak diketahui di seluruh sistem operasi dan browser utama, namun kurang dari 1% yang telah diperbaiki.
Sebagian orang menggambarkannya sebagai "pertanggungjawaban keamanan siber," sementara yang lain menyebutnya kesenjangan yang makin besar antara penemuan dan respons.
Tapi penemuan saja bukanlah tantangan. Bertindak secara efektif dalam skala besar adalah yang paling penting. Tantangan sebenarnya adalah mencari tahu kerentanan mana yang sebenarnya penting dan memperbaikinya sebelum menimbulkan masalah bagi bisnis.
Bagi sebagian besar perusahaan saat ini, masalahnya tidak lagi menemukan kerentanan, melainkan memutuskan mana yang benar-benar penting dan memperbaikinya sebelum kerentanan itu mengganggu bisnis.
AI secara signifikan mempercepat lingkungan kerentanan: lebih banyak kode ditulis lebih cepat dari sebelumnya, lebih banyak kerentanan ditemukan secara otomatis, dan keduanya makin sering dilakukan dengan kecepatan mesin. Namun remediasi masih bergerak dengan kecepatan manusia. Sebagian besar organisasi sudah bergelut dengan puluhan ribu eksposur yang tersebar di berbagai alat dan tim yang terpisah, mengandalkan triase manual, alur kerja yang tidak terhubung, dan skor risiko yang statis.
Hasilnya dapat diprediksi: remediasi lambat, risiko berdampak tinggi yang terlewat, meningkatnya utang teknis dan pemadaman yang dapat dihindari. Sekarang tambahkan penemuan berbasis AI ke dalam lingkungan tersebut. Masalahnya bukan karena alat-alat ini menemukan kerentanan, melainkan karena alat-alat ini memenuhi sistem yang tidak dibangun untuk menindaklanjutinya. Pandangan IBM adalah: AI dapat secara dramatis meningkatkan volume kerentanan yang muncul. Concert membantu organisasi mengelola skala itu dengan kejelasan, prioritas, dan tindakan otomatis.
Untuk beroperasi dalam realitas baru ini, perusahaan membutuhkan lebih dari sekadar pemindai. Mereka membutuhkan sistem manajemen eksposur yang berkelanjutan. Sistem manajemen yang menghubungkan penemuan, prioritas, dan remediasi ke dalam loop otomatis yang diatur. IBM Concert Protect dirancang untuk memberikan kemampuan ini. Alih-alih memperlakukan keamanan sebagai titik pemeriksaan tahap akhir, Concert Protect menjadikannya kemampuan berkelanjutan di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak, dari kode hingga waktu proses.
Pada intinya adalah loop yang sederhana namun kuat:
Dengan IBM Concert Secure Coder, IBM memperluas manajemen eksposur berkelanjutan langsung ke alur kerja pengembang. Secure Coder menerapkan deteksi, prioritas, dan remediasi pada saat kode ditulis, bukan beberapa hari atau minggu kemudian.
Pengembang tidak lagi menunggu permintaan pull, pemindaian pipeline, atau insiden produksi. Mereka melihat risiko dan perbaikan secara real time, di dalam IDE mereka. Hal ini memungkinkan tim untuk:
Secure Coder bukan hanya alat pengembang. Alat ini berfungsi sebagai tautan terakhir dalam siklus hidup manajemen eksposur berkelanjutan, di mana risiko terdeteksi langsung dalam kode saat pengembang bekerja, kemudian berkorelasi dan diprioritaskan di seluruh lingkungan yang lebih luas dengan Concert. Dari sana, remediasi otomatis di seluruh pipeline dan infrastruktur, dan seiring waktu, organisasi dapat mengukur hasil dan terus meningkatkan postur keamanan mereka.
Alat yang didukung AI seperti Mythos menggambarkan langkah maju yang signifikan dalam menemukan kerentanan. Tetapi penemuan hanyalah langkah pertama. Alat-alat ini dapat menghasilkan sejumlah besar temuan dan menyarankan potensi perbaikan, tetapi tidak dapat memvalidasi, memprioritaskan, mengatur, dan mengoperasionalkan remediasi pada skala perusahaan.
IBM Concert Protect beroperasi di atas lapisan itu. Alat ini menyerap temuan dari sumber penemuan apa pun, berbasis AI atau tradisional, dan mengubahnya menjadi tindakan otomatis yang diprioritaskan, diatur, dan otomatis. Itulah perbedaan antara: mengetahui Anda memiliki masalah kerentanan dan benar-benar memperbaikinya dalam skala besar.
Beberapa narasi yang lebih ekstrem melewatkan intinya: tantangan sebenarnya bukanlah bahwa AI dapat menemukan lebih banyak kerentanan, tetapi banyak organisasi masih mengubah cara mereka bertindak dalam skala besar. Pergeseran ini juga merupakan fungsi yang memaksa, mendorong organisasi untuk memodernisasi operasi keamanan, menanamkan keamanan lebih awal dalam pengembangan, dan mengadopsi pendekatan yang lebih otomatis dan berbasis hasil.
IBM Concert Protect mengubah hal itu. Dengan menghubungkan deteksi, penilaian, dan remediasi di seluruh SDLC, dan sekarang mulai dari baris pertama kode, Concert mengubah kelebihan kerentanan menjadi kejelasan operasional dan tindakan otomatis.
Di era ancaman berbasis AI, penemuan hanyalah permulaan. Membangun ketahanan melalui otomatisasi, penentuan prioritas, dan keamanan yang terintegrasi dengan pengembang adalah hal berikutnya.