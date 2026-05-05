Mengumumkan IBM Concert Secure Coder: Memberikan keamanan saat kode ditulis

AI mempercepat pengembangan perangkat lunak dan, pada saat yang sama, membentuk kembali skala dan kecepatan risiko keamanan. Ketika organisasi menghasilkan lebih banyak kode dan mengadopsi alat berbasis AI, jumlah potensi kerentanan meningkat lebih cepat daripada yang dapat dikelola oleh proses tradisional. Pergeseran ini memaksa perusahaan untuk memikirkan kembali bagaimana mereka menerapkan pendekatan keamanan di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak. Ini bukan memulai dari nol. Organisasi terdepan—termasuk IBM—telah melacak tren ini dan berinvestasi dalam otomatisasi, remediasi berbasis AI, dan praktik keamanan yang mengutamakan pengembang untuk tetap menjadi yang terdepan.

Dalam Think 2026, IBM memperkenalkan platform Concert baru yang dirancang untuk mengelola Operasi TI di era agen. Concert Protect adalah bagian dari platform baru itu dan membantu organisasi beralih dari praktik keamanan yang terfragmentasi ke manajemen eksposur berkelanjutan. Berdasarkan fondasi ini, pengenalan IBM Concert Secure Coder memperluas kemampuan ini langsung ke pengalaman pengembang, memungkinkan tim untuk mengatasi risiko lebih awal dan lebih efektif.

Pengembang tidak lagi menunggu permintaan pull, pemindaian pipeline, atau insiden produksi. Mereka melihat risiko dan perbaikan secara real time, di dalam Integrated Development Environment (IDE) mereka.