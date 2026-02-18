Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Merayakan 40 tahun AIX: Fondasi otonom untuk era AI yang sangat penting

Selama 40 tahun, AIX telah mendukung banyak sistem perusahaan paling penting di dunia.  

diterbitkan 18 Februari 2026
Dalam industri seperti perbankan, perawatan kesehatan, pemerintah ,dan transportasi, AIX secara konsisten memberikan stabilitas, keamanan , dan kesinambungan operasional yang diharapkan organisasi dari lingkungan mereka yang sangat penting.

Saat ini, ketika bisnis berkembang menuju operasi perusahaan yang semakin berbasis‑AI dan data, AIX terus maju sebagai fondasi cerdas yang mendukung otomatisasi yang dirancang untuk mendukung kebutuhan yang muncul ini.

Sebuah fondasi yang membentuk individu dan kinerja 

Di seluruh komunitas AIX, banyak profesional yang menelusuri pengembangan teknis awal mereka kembali ke platform ini. AIX adalah tempat mereka mempelajari dasar-dasar administrasi perusahaan—dari SMIT hingga manajemen volume logis—dan memperoleh pengalaman mengelola lingkungan produksi. 

Keakraban lama ini terus menjadi bagian dari nilai AIX, memungkinkan organisasi untuk manfaat dari keterampilan yang matang dan keahlian operasional.  

Keandalan yang tidak Anda lihat—tetapi Anda harapkan

Di balik layar, AIX telah digunakan di lingkungan yang membutuhkan tingkat stabilitas dan keamanan yang tinggi, termasuk:

  • Sistem keuangan memproses volume besar transaksi harian
  • Sistem klinis yang membutuhkan ketersediaan yang konsisten
  • Lingkungan sektor publik dengan ekspektasi keamanan khusus
  • Sistem penerbangan dan logistik mengoordinasikan operasi yang kompleks

Contoh-contoh ini mencerminkan bagaimana organisasi mengandalkan AIX sebagai bagian dari infrastruktur operasional mereka.

Ketika transformasi membutuhkan stabilitas 

AIX juga berfungsi sebagai platform untuk transisi infrastruktur utama. 

Ketika Airbus mengambil kepemilikan penuh atas program A220, Airbus mentransisikan lebih dari 100 sistem yang saling berhubungan di PLM, ERP, MES, dan lingkungan pemasok. Bekerja sama dengan IBM®, Airbus menyelesaikan migrasi ini dalam waktu sekitar 18 bulan, sekaligus mempertahankan produksi yang sedang berlangsung. Hasil yang dilaporkan termasuk proses penutupan keuangan yang efisien dan peningkatan produktivitas teknik

Direkayasa untuk realitas perusahaan modern 

Saat perusahaan memodernisasi, mereka membutuhkan platform yang mendukung operasi yang konsisten sambil memberikan jalan ke depan. AIX menawarkan:

  • Live Kernel Update (LKU) untuk menerapkan pembaruan tertentu tanpa memulai ulang sistem.
  • Integrasi ketat dengan IBM® Power, membantu mengoptimalkan kinerja untuk beban kerja yang menuntut.
  • Kemampuan keamanan cocok untuk organisasi dengan kebutuhan kepatuhan yang ketat.

Fitur-fitur ini membantu mendukung kontinuitas operasional di lingkungan modern.

Dari misi yang sangat penting hingga AI yang penting 

Ketika organisasi mengadopsi aplikasi intensif data dan AI, infrastruktur harus membantu mendukung kinerja dan ketersediaan yang konsisten. AIX selaras dengan arah ini melalui:

  • Panduan publik Oracle menunjukkan penyelarasan yang direncanakan antara Oracle® AI Database 26ai dengan AIX pada tahun 2026 (tunduk pada proses sertifikasi Oracle; pelanggan harus berkonsultasi dengan Dukungan Oracle Saya untuk lebih spesifik) 
  • Pola operasi berkelanjutan pada IBM® Power11, dirancang untuk membantu menjaga ketersediaan layanan selama perubahan yang direncanakan 

Kemajuan ini mendukung peran AIX dalam beban kerja perusahaan yang kritis AI.

Era otonom: Fondasi yang berkembang bersama Anda 

AIX memasuki fase baru, di mana otomatisasi dan kecerdasan menjadi pusat pengalaman platform. Ini termasuk:

  • Otomatisasi yang diperluas melalui peran Ansible untuk tambalan, penegakan kebijakan, dan operasi sistem, ditingkatkan oleh Ansible Lightspeed yang didukung watsonx.
  • Akses ke ekosistem perpustakaan dan kerangka kerja terkait AI yang berkembang, dioptimalkan untuk IBM® Power10 dan Power11.
  • Ekstensibilitas sumber‑terbuka yang lebih luas, dengan lebih dari 500 paket di AIX Toolbox dan manajemen paket berbasis‑DNF untuk administrasi yang disederhanakan.

Perkembangan ini mencerminkan evolusi berkelanjutan AIX sebagai platform yang dirancang untuk mendukung operasi yang lebih otonom dan berbasis‑insight.

Dirancang untuk masa depan 

Peta jalan AIX yang diterbitkan IBM® menguraikan investasi berkelanjutan dalam platform dan Integrasi dengan IBM® Power. Ini termasuk fokus lanjutan pada keamanan, kesiapan hybrid cloud, dan dukungan untuk beban kerja paling penting.

AIX terus mewakili kualitas yang diprioritaskan oleh perusahaan modern:

  • Keandalan
  • Kontinuitas
  • Kinerja terbukti
  • Desain yang berorientasi ke masa depan

Jelajahi bagaimana AIX dapat mendukung tujuan modernisasi dan kesiapan‑AI organisasi Anda. 

Jadwalkan konsultasi dengan perwakilan IBM® Anda 

Azucena Castro

Product Marketer Manager, AIX & Oracle Workloads

IBM