Dalam industri seperti perbankan, perawatan kesehatan, pemerintah ,dan transportasi, AIX secara konsisten memberikan stabilitas, keamanan , dan kesinambungan operasional yang diharapkan organisasi dari lingkungan mereka yang sangat penting.
Saat ini, ketika bisnis berkembang menuju operasi perusahaan yang semakin berbasis‑AI dan data, AIX terus maju sebagai fondasi cerdas yang mendukung otomatisasi yang dirancang untuk mendukung kebutuhan yang muncul ini.
Di seluruh komunitas AIX, banyak profesional yang menelusuri pengembangan teknis awal mereka kembali ke platform ini. AIX adalah tempat mereka mempelajari dasar-dasar administrasi perusahaan—dari SMIT hingga manajemen volume logis—dan memperoleh pengalaman mengelola lingkungan produksi.
Keakraban lama ini terus menjadi bagian dari nilai AIX, memungkinkan organisasi untuk manfaat dari keterampilan yang matang dan keahlian operasional.
Di balik layar, AIX telah digunakan di lingkungan yang membutuhkan tingkat stabilitas dan keamanan yang tinggi, termasuk:
Contoh-contoh ini mencerminkan bagaimana organisasi mengandalkan AIX sebagai bagian dari infrastruktur operasional mereka.
AIX juga berfungsi sebagai platform untuk transisi infrastruktur utama.
Ketika Airbus mengambil kepemilikan penuh atas program A220, Airbus mentransisikan lebih dari 100 sistem yang saling berhubungan di PLM, ERP, MES, dan lingkungan pemasok. Bekerja sama dengan IBM®, Airbus menyelesaikan migrasi ini dalam waktu sekitar 18 bulan, sekaligus mempertahankan produksi yang sedang berlangsung. Hasil yang dilaporkan termasuk proses penutupan keuangan yang efisien dan peningkatan produktivitas teknik
Saat perusahaan memodernisasi, mereka membutuhkan platform yang mendukung operasi yang konsisten sambil memberikan jalan ke depan. AIX menawarkan:
Fitur-fitur ini membantu mendukung kontinuitas operasional di lingkungan modern.
Ketika organisasi mengadopsi aplikasi intensif data dan AI, infrastruktur harus membantu mendukung kinerja dan ketersediaan yang konsisten. AIX selaras dengan arah ini melalui:
Kemajuan ini mendukung peran AIX dalam beban kerja perusahaan yang kritis AI.
AIX memasuki fase baru, di mana otomatisasi dan kecerdasan menjadi pusat pengalaman platform. Ini termasuk:
Perkembangan ini mencerminkan evolusi berkelanjutan AIX sebagai platform yang dirancang untuk mendukung operasi yang lebih otonom dan berbasis‑insight.
Peta jalan AIX yang diterbitkan IBM® menguraikan investasi berkelanjutan dalam platform dan Integrasi dengan IBM® Power. Ini termasuk fokus lanjutan pada keamanan, kesiapan hybrid cloud, dan dukungan untuk beban kerja paling penting.
AIX terus mewakili kualitas yang diprioritaskan oleh perusahaan modern:
