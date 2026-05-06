Pada Think 2026, IBM mengumumkan ketersediaan umum IBM Sovereign Core—platform perangkat lunak kedaulatan siap pakai yang kohesif—menggabungkan bidang kontrol AI, bukti kepatuhan berkelanjutan, dan alur kerja berbasis agen yang diatur yang dirancang untuk membantu perusahaan, pemerintah, dan penyedia layanan menerapkan dan mengoperasikan lingkungan berdaulat siap AI dengan kontrol pelanggan penuh atas data, operasi, dan tata kelola.

AMD adalah mitra peluncuran untuk IBM Sovereign Core, yang menghadirkan komputasi tepercaya dan berkinerja tinggi untuk penerapan AI berdaulat di seluruh dunia. IBM dan AMD berkolaborasi untuk memungkinkan penerapan AI yang berdaulat melalui IBM Sovereign Core.

Dengan IBM Sovereign Core, organisasi dapat menerapkan kontrol kedaulatan berkelanjutan di seluruh infrastruktur, data, beban kerja, dan operasi—sambil mempertahankan kinerja yang diperlukan untuk AI modern. CPU dan GPU AMD membentuk fondasi penting, memungkinkan klien untuk menerapkan lingkungan AI yang berdaulat tanpa mengorbankan kepadatan komputasi, kemampuan akselerasi, atau efisiensi.

“Hari ini menandai perluasan kemitraan strategis kami dengan IBM, menyatukan kemampuan kami untuk membantu pelanggan perusahaan mempercepat melalui inovasi terbuka,” kata Philip Guido, EVP & Chief Commercial Officer, AMD. "Dengan menggabungkan portofolio komputasi berkinerja tinggi AMD dengan kepemimpinan AI perusahaan IBM dan platform cloud hybrid Red Hat, kami menghadirkan solusi AI menyeluruh yang memungkinkan pelanggan beroperasi lebih cepat, menskalakan lebih cerdas, dan mendorong hasil bisnis nyata."