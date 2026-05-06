Di era yang ditentukan oleh AI hybrid, berbasis agen, dan berdaulat, IBM dan AMD bersama-sama menetapkan cetak biru cita-cita yang harus dicapai oleh komputasi perusahaan.
Ketika perusahaan mendorong AI ke dalam produksi dan pemerintah serta industri yang diatur memberikan penekanan yang lebih besar pada kedaulatan digital, keputusan teknologi makin bergantung pada platform tepercaya dan terbuka yang dibangun untuk kontrol, transparansi, dan kinerja. Momentum itu terus meningkat seiring AMD dan IBM memperdalam kolaborasi mereka—menyelaraskan kepemimpinan CPU dan GPU AMD dengan IBM Software, IBM Infrastructure, IBM Cloud, dan platform hybrid terbuka Red Hat untuk menghadirkan AI kelas enterprise dan HPC dalam skala besar.
Kolaborasi ini mencerminkan realitas pasar yang jelas: AI dan HPC sekarang menuntut lebih dari sekadar kinerja mentah. Mereka membutuhkan platform terintegrasi dan siap berdaulat yang dirancang untuk penerapan hybrid, penyelarasan peraturan, dan tata kelola perusahaan.
Pada Think 2026, IBM mengumumkan ketersediaan umum IBM Sovereign Core—platform perangkat lunak kedaulatan siap pakai yang kohesif—menggabungkan bidang kontrol AI, bukti kepatuhan berkelanjutan, dan alur kerja berbasis agen yang diatur yang dirancang untuk membantu perusahaan, pemerintah, dan penyedia layanan menerapkan dan mengoperasikan lingkungan berdaulat siap AI dengan kontrol pelanggan penuh atas data, operasi, dan tata kelola.
AMD adalah mitra peluncuran untuk IBM Sovereign Core, yang menghadirkan komputasi tepercaya dan berkinerja tinggi untuk penerapan AI berdaulat di seluruh dunia. IBM dan AMD berkolaborasi untuk memungkinkan penerapan AI yang berdaulat melalui IBM Sovereign Core.
Dengan IBM Sovereign Core, organisasi dapat menerapkan kontrol kedaulatan berkelanjutan di seluruh infrastruktur, data, beban kerja, dan operasi—sambil mempertahankan kinerja yang diperlukan untuk AI modern. CPU dan GPU AMD membentuk fondasi penting, memungkinkan klien untuk menerapkan lingkungan AI yang berdaulat tanpa mengorbankan kepadatan komputasi, kemampuan akselerasi, atau efisiensi.
“Hari ini menandai perluasan kemitraan strategis kami dengan IBM, menyatukan kemampuan kami untuk membantu pelanggan perusahaan mempercepat melalui inovasi terbuka,” kata Philip Guido, EVP & Chief Commercial Officer, AMD. "Dengan menggabungkan portofolio komputasi berkinerja tinggi AMD dengan kepemimpinan AI perusahaan IBM dan platform cloud hybrid Red Hat, kami menghadirkan solusi AI menyeluruh yang memungkinkan pelanggan beroperasi lebih cepat, menskalakan lebih cerdas, dan mendorong hasil bisnis nyata."
IBM Sovereign Core pada platform AMD membantu organisasi:
AMD terus mengatur kecepatan komputasi perusahaan dengan arsitektur CPU dan GPU yang dioptimalkan untuk AI, beban kerja padat data, dan komputasi berkinerja tinggi. Yang berubah—dan makin cepat—adalah seberapa dalam inovasi AMD sekarang tertanam di seluruh portofolio IBM.
Dari IBM Software dan Red Hat hingga IBM Cloud dan platform infrastruktur, kepemimpinan silikon AMD sedang diubah menjadi hasil perusahaan siap produksi. Integrasi yang lebih ketat ini memungkinkan klien memanfaatkan arsitektur AMD untuk menerapkan beban kerja secara konsisten di seluruh pusat data tradisional, lingkungan hybrid, dan platform berdaulat.
IBM Software memainkan peran yang makin strategis dalam memperkuat nilai AMD bagi perusahaan. Di seluruh otomatisasi, modernisasi aplikasi, data, dan AI, IBM terus mengoptimalkan portofolio untuk lingkungan berbasis AMD—membantu klien mengubah kinerja menjadi dampak bisnis yang terukur.
Dikombinasikan dengan Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift, dan Red Hat AI Enterprise, fondasi perangkat lunak ini memungkinkan organisasi untuk:
Pendekatan yang fleksibel, terbuka, dan native Kubernetes ini memastikan portabilitas sekaligus memberi organisasi keyakinan operasional yang diperlukan untuk contoh penggunaan AI yang diatur dan sangat penting.
Tujuan IBM sejak dahulu adalah mengubah sistem perusahaan yang penting menjadi platform cerdas dan otonom yang memberikan hasil bisnis yang terukur. Strategi ini belum pernah lebih nyata daripada dalam evolusi IBM Db2, karena platform data inti bergeser dari sistem perekaman pasif ke peserta aktif yang diatur dalam operasi AI yang berbasis agen.
Diluncurkan awal tahun ini, IBM Db2 Genius Hub mendefinisikan ulang Db2 sebagai database otonom untuk era AI agen dengan memperkenalkan operasi berbasis AI yang melibatkan manusia dalam pemeliharaan, penyembuhan, dan respons insiden—mengalihkan manajemen database dari pemecahan masalah reaktif ke otonomi proaktif dan secara material mengurangi upaya manual, biaya, dan waktu untuk penyelesaian.
IBM telah memvalidasi Db2 Genius Hub pada AMD Instinct™ MI300X untuk memenuhi persyaratan pelanggan percontohan, dengan pengujian MI355X yang sedang berlangsung—memperkuat komputasi akselerasi AMD sebagai dasar untuk operasi data otonom yang dapat diskalakan dan diatur.
Perusahaan dan organisasi sektor publik membutuhkan platform AI yang dapat mereka percayai dalam skala besar. IBM Cloud dengan CPU AMD EPIC dan GPU Instinct memberikan landasan yang kuat untuk melatih dan menyimpulkan model AI, sambil mendukung model penerapan yang selaras dengan persyaratan peraturan, residensi, dan kedaulatan data.
Bersama dengan Red Hat AI Enterprise, klien dapat membangun solusi AI portabel yang terbuka yang mengurangi ketergantungan pada rangkaian teknologi eksklusif sambil mempertahankan kinerja dan tata kelola yang tinggi.
Untuk beban kerja yang sensitif terhadap beban kerja—seperti otomatisasi desain elektronik (EDA), simulasi lanjutan dan komputasi ilmiah—prosesor AMD EPYC™ Generasi ke-5 pada IBM Cloud diharapkan dapat memberikan kepadatan inti, bandwidth memori, dan efisiensi yang dibutuhkan untuk kinerja HPC berkelanjutan.
Infrastruktur dan layanan IBM memperluas kemampuan CPU AMD dengan penjadwalan perusahaan, keandalan, dan manajemen siklus hidup, mendukung beban kerja HPC yang sangat penting di seluruh lingkungan hybrid dan teregulasi.
Di Think, IBM dan AMD menyoroti bagaimana era AI agen membentuk kembali persyaratan infrastruktur, karena peningkatan skala agen AI, model bahasa besar, dan beban kerja HPC di lingkungan yang makin terdistribusi. Sesi “Build a Compute-Anywhere AI Strategy with IBM Cloud and AMD” menunjukkan bagaimana kemitraan jangka panjang antara IBM dan AMD memberikan fondasi komputasi di mana saja untuk AI Hybrid, menggabungkan kinerja besar dengan portabilitas yang mulus di seluruh lingkungan cloud dan lokal.
Sesi ini menunjukkan bagaimana GPU AMD Instinct™ yang dipasangkan dengan jaringan AI Pollara 400G memungkinkan pelatihan dan inferensi AI dengan throughput tinggi menggunakan kapasitas dan bandwidth HBM terkemuka di industri, sementara prosesor AMD EPYC™ menyediakan tulang punggung yang efisien dan aman untuk beban kerja hybrid umum dan HPC.
Dengan IBM watsonx dan Red Hat OpenShift, organisasi dapat mengatur siklus hidup satu AI di cloud publik dan pribadi—menyederhanakan operasi sambil mempertahankan kinerja, keterbukaan, dan kontrol dalam skala besar.
Lingkungan AI modern membutuhkan fondasi data yang dirancang siap pakai. IBM Fusion menghadirkan platform data AI yang sudah terintegrasi dan ditentukan perangkat lunak yang sudah siap pakai untuk proses produksi. Dengan konfigurasi yang divalidasi, penerapan otomatis, dan manajemen siklus hidup terpadu, IBM Fusion menghilangkan gesekan dalam membangun dan mengoperasikan lingkungan data AI, memungkinkan organisasi untuk membangun platform data lengkap dengan cepat dan konsisten tanpa rekayasa khusus.
Setelah digunakan, IBM Fusion dan IBM Storage Scale bersama-sama menyediakan platform data yang dirancang untuk menskalakan kinerja untuk beban kerja AI dan HPC yang paling berat. Layanan data dengan throughput tinggi dan latensi rendah memastikan CPU dan GPU AMD tetap dimanfaatkan sepenuhnya untuk pelatihan, inferensi, dan simulasi komputasi intensif. Untuk mempercepat adopsi lebih lanjut, IBM mengembangkan arsitektur referensi untuk klien AMD yang menggabungkan IBM Storage Scale dengan GPU AMD Instinct MI355X—menyediakan jalur preskriptif dan siap untuk proses produksi untuk meningkatkan kinerja AI sekaligus mengurangi risiko penerapan dan time to value.
Memastikan aliran data berkualitas tinggi yang berkelanjutan untuk mendorong AI dan analitik, IBM Fusion memberikan layanan data perusahaan yang diperlukan untuk menjalankan AI dalam skala besar di lingkungan produksi. Platform ini mencakup kemampuan perlindungan data bawaan seperti cadangan dan pemulihan, pemulihan bencana, dan ketahanan berbasis kebijakan di seluruh penerapan hybrid dan berdaulat. Layanan penyimpanan yang dapat mengidentifikasi konten memungkinkan penempatan data yang efisien, manajemen siklus hidup, dan kontrol akses, sementara layanan data yang siap untuk vektor mendukung alur kerja AI yang muncul yang bergantung pada penanaman dan pencarian semantik—menjadikan IBM Fusion platform data AI siap pakai yang dibangun tidak hanya untuk skala, tetapi untuk operasi perusahaan jangka panjang.
Memperluas kolaborasi mereka, pada pertengahan 2025 IBM dan AMD mengumumkan rencana untuk mengembangkan arsitektur komputasi generasi berikutnya berdasarkan visi IBM untuk mengintegrasikan kekuatan komputer kuantum dan komputasi kinerja tinggi, yang dikenal sebagai superkomputer berorientasi quantum.
Kolaborasi IBM dan AMD menyatukan kepemimpinan IBM dalam komputasi kuantum dengan kekuatan AMD dalam CPU, GPU, akselerator, dan arsitektur HPC untuk mengatasi masalah yang berada di luar jangkauan paradigma komputasi yang bekerja sendiri.
Alih-alih memperlakukan sistem quantum sebagai platform mandiri, IBM dan AMD berfokus pada alur kerja klasik quantum hybrid, di mana bagian yang berbeda dari masalah dieksekusi pada paradigma komputasi yang paling cocok untuk menyelesaikannya. Dalam model ini, komputer quantum dapat mengatasi masalah quantum secara inheren—seperti simulasi molekuler atau pengoptimalan—sementara sistem klasik berteknologi AMD menangani pemrosesan data skala besar, AI, dan komputasi numerik, memungkinkan hasil yang jauh lebih cepat dan lebih akurat.
Kolaborasi yang diperluas antara AMD, Red Hat, dan IBM—dalam teknologi silikon, perangkat lunak, infrastruktur, cloud, dan sekarang IBM Sovereign Core—menghadirkan platform yang kuat untuk AI perusahaan dan kedaulatan.
Bersama-sama, mereka memungkinkan organisasi untuk:
Ini menandai fase momentum berikutnya: inovasi yang didukung AMD, disampaikan melalui IBM sebagai platform terbuka, tepercaya, sesuai kebutuhan perusahaan yang direkayasa untuk AI hybrid dan berdaulat dalam skala besar.
Baca siaran pers IBM Sovereign Core di Think
IBM, "Memperkenalkan IBM Sovereign Core: Fondasi perangkat lunak baru untuk kedaulatan," 15 Januari 2026.
Techaisle, “The unseen engine: IBM’s three-way partnership strategy is its secret weapon in the enterprise AI race.”
IBM, "IBM dan AMD Berkolaborasi dengan Zyphra dalam Infrastruktur AI Generasi Berikutnya," 1 Oktober 2025.
AMD, “IBM and AMD Join Forces to Build the Future of Computing,” 26 August 2025.
Red Hat, “Red Hat and AMD Strengthen Strategic Collaboration, Expand Customer Choice for AI and Virtualization Across the Hybrid Cloud,” 20 Mei 2025.