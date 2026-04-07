ALTK‑Evolve adalah kerangka kerja praktis yang mengubah pengalaman agen menjadi panduan yang dapat digunakan kembali, tepat waktu. Pendekatan ini meningkatkan keandalan pada tugas multi-langkah yang realistis—terutama yang sulit—tanpa konteks kembung, dan terintegrasi dengan lancar dengan tumpukan agen populer.

Sebagian besar agen dapat membaca ulang transkrip kemarin, tetapi mereka berjuang untuk mempelajari prinsip-prinsip yang mendasari suatu domain. Kesenjangan itu muncul sebagai kesalahan berulang, perilaku rapuh ketika input bergeser dan transfer pelajaran yang buruk ke situasi baru.

Pengenalan ALTK-Evolve menutup kesenjangan dengan mengumpulkan insight dari pengalaman ke dalam panduan portabel yang dapat diterapkan agen di seluruh tugas. Alih-alih memutar ulang log, sistem belajar darinya, mempromosikan pola yang penting dan menghentikan kebisingan, sehingga setiap proses baru dimulai sedikit lebih cerdas daripada yang terakhir.