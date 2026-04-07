Agen Anda tidak seharusnya berperilaku seperti intern setiap kali memulai hari. Dengan ALTK-Evolve, agen Anda belajar di tempat kerja, satu tugas pada satu waktu.
ALTK‑Evolve adalah kerangka kerja praktis yang mengubah pengalaman agen menjadi panduan yang dapat digunakan kembali, tepat waktu. Pendekatan ini meningkatkan keandalan pada tugas multi-langkah yang realistis—terutama yang sulit—tanpa konteks kembung, dan terintegrasi dengan lancar dengan tumpukan agen populer.
Sebagian besar agen dapat membaca ulang transkrip kemarin, tetapi mereka berjuang untuk mempelajari prinsip-prinsip yang mendasari suatu domain. Kesenjangan itu muncul sebagai kesalahan berulang, perilaku rapuh ketika input bergeser dan transfer pelajaran yang buruk ke situasi baru.
Pengenalan ALTK-Evolve menutup kesenjangan dengan mengumpulkan insight dari pengalaman ke dalam panduan portabel yang dapat diterapkan agen di seluruh tugas. Alih-alih memutar ulang log, sistem belajar darinya, mempromosikan pola yang penting dan menghentikan kebisingan, sehingga setiap proses baru dimulai sedikit lebih cerdas daripada yang terakhir.
Pada intinya, kerangka kerja ini mengubah jejak eksekusi mentah menjadi pengetahuan praktis. Setelah agen menyelesaikan tugas, jejak interaksi (pemikiran, panggilan alat, hasil) ditambang untuk aturan yang dapat digeneralisasi daripada resep satu kali. Aturan kandidat tersebut dievaluasi untuk frekuensi, dampak, dan kepercayaan diri; hanya yang berguna yang disimpan dalam jangka panjang.
Ketika tugas baru dimulai, waktu proses mengambil panduan yang relevan dengan alat dan konteks yang ada dan menyuntikkannya pada saat tindakan. Hasilnya adalah memori ramping yang mempertajam penilaian tanpa membebani prompt.
Sistem bertemu tim di mana mereka berada. Anda dapat memulai dengan konfigurasi ringan untuk merasakan pengalaman alur kerja dengan cepat, menambahkan pelacakan kode rendah ke agen gaya‑ReAct yang ada saat Anda siap untuk visibilitas yang lebih besar, atau menghubungkannya secara mendalam ke waktu proses kustom untuk observabilitas dan kontrol penuh. Apa pun jalur yang Anda pilih, fokusnya tetap sama: terus belajar dari pekerjaan nyata, lalu terapkan pembelajaran tersebut secara tepat saat dibutuhkan.
Di App World, di mana agen menyelesaikan tugas API multi-langkah yang realistis, menambahkan panduan tepat waktu dari sistem memori meningkatkan Penyelesaian Tujuan Skenario sebesar +8,9 poin secara keseluruhan, dengan keuntungan terbesar pada tugas tersulit (+14,2). Peningkatan ini mencerminkan generalisasi yang sesungguhnya, bukan sekadar hafalan: agen menjadi lebih konsisten di berbagai variasi skenario dan tidak mudah “flaky” saat alur kontrol menjadi lebih kompleks.
Ada 4 manfaat utama untuk ALTK-Evolve:
Cobalah pengaturan ringan untuk mengalami loop perbaikan dalam hitungan menit dengan agen Anda yang ada seperti Claude Code atau IBM® Bob.
Aktifkan pelacakan kode rendah di agen gaya React untuk memvisualisasikan pemikiran, tindakan, dan hasil, lalu sinkronkan jejak untuk menghasilkan pedoman perbaikan praktis.
Integrasikan secara mendalam dengan waktu proses khusus saat Anda membutuhkan pengamatan penuh atas rencana, panggilan alat, dan status perantara.
Penulis tambahan: Jayaram Radhakrishnan (Ilmuwan Riset Senior), Punleuk Oun (Insinyur Perangkat Lunak), Gaodan Fang (Insinyur Perangkat Lunak), dan Gegi Thomas (STSM)