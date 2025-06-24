Netezza Database Assistant yang Didukung AI

IBM telah memperkenalkan Netezza Database Assistant, didukung oleh IBM watsonx, untuk mengurangi kompleksitas dalam dunia administrasi database. Solusi inovatif ini dirancang untuk mengubah cara administrator database (DBA) Netezza mengelola sistem mereka.

Netezza Database Assistant adalah chatbot berbasis AI yang menyederhanakan manajemen database melalui kueri percakapan, yang memudahkan pengguna menangani tugas, memantau status sistem, dan mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Solusi ini sangat transformasional untuk DBA, menawarkan antarmuka yang ramah pengguna yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan instance Netezza mereka menggunakan bahasa alami. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan akan kueri SQL yang kompleks atau pencarian dokumentasi yang ekstensif, sehingga memungkinkan DBA untuk fokus pada inisiatif strategis daripada tugas rutin, sehingga membawa efisiensi.