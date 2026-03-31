AI di IBM Z: Memimpin masa depan inovasi perusahaan

Hari ini kami akan memberikan gambaran sekilas tentang masa depan dengan perspektif baru mengenai AI untuk IBM Z. Peta jalan di bawah ini menawarkan pandangan "seluruh tumpukan" tentang nilai yang kami berikan mulai dari infrastruktur hingga tingkat operasional, hingga aplikasi dan data.
Selama beberapa tahun terakhir, AI telah berkembang pesat—dan IBM Z telah berevolusi bersamanya. Platform ini telah siap untuk AI berbasis agen, mulai dari orkestrasi yang aman hingga akselerator khusus yang terintegrasi dalam platform, serta pengalaman pengembangan yang didukung AI.
Ini adalah inovasi yang dapat memberikan nilai hari ini untuk meningkatkan produktivitas, mendapatkan efisiensi, dan mengurangi risiko. Klien telah mempercepat transformasi digital mereka, meningkatkan prediksi asuransi, menangkap lebih banyak penipuan secara real-time, memberi energi pada keterampilan TI mereka, dan banyak lagi.
Ke depannya, kami mengubah seluruh tumpukan untuk menghadirkan pengalaman yang lebih sederhana dan mengutamakan AI, dan kami memperluas opsi AI kami untuk membuka lebih banyak nilai pada aplikasi dan data Anda.
IBM Z menghadirkan infrastruktur throughput tinggi, latensi rendah yang sangat penting untuk beban kerja kritis misi. Seiring dengan perkembangan AI yang semakin sesuai dengan kebutuhan zaman modern, IBM Z memiliki keunggulan tersendiri dalam mendukung alur data dan beban kerja ini berkat pendekatan terintegrasi sepenuhnya yang mencakup perangkat keras, integrasi operasional, dan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk memaksimalkan manfaat dari data mereka.
IBM Z menampilkan desain dan fitur perangkat keras canggih, terutama Prosesor Telum dan Telum II dengan akselerator AI on-chip. Baru-baru ini, IBM Spyre Accelerator diperkenalkan untuk menambah dan menawarkan skalabilitas tambahan untuk multi-model dan opsionalitas AI. Kemampuan ini memungkinkan inferensi real-time dan eksekusi model langsung di platform, menggabungkan lingkungan data yang aman dan berintegritas tinggi serta skalabilitas serta kinerja yang dibutuhkan klien.
Sementara IBM Z mungkin paling dikenal karena pemrosesan transaksi dengan kecepatan dan skala, AI memungkinkan kemampuan baru untuk berinteraksi dengan transaksi yang sama secara real-time seperti deteksi penipuan tingkat lanjut dan manajemen klaim asuransi dengan gen AI. IBM Z sekarang memanfaatkan solusi gen AI untuk menyederhanakan dan mengoptimalkan cara pengembang, operator, dan pemrogram berinteraksi dan mengelola platform.
Peluang bagi klien untuk mengembangkan program yang dilengkapi AI saat ini telah tersedia, yang mendukung inisiatif strategis, bukan hanya POC atau proyek.
Sejak peluncuran Prosesor Telum pada tahun 2022 (dan kemampuan machine learning tersedia bahkan sebelum itu), IBM telah berada di garis depan dalam mengaktifkan nilai AI perusahaan dalam skala besar.
Adopsi AI berkembang, dan volume data meningkat dengan cepat, tetapi nilai pembeda sebenarnya belum juga hadir. Perusahaan perlu mengubah proses dan model operasi mereka untuk memaksimalkan nilai dan ROI. Transformasi perusahaan tidak terjadi dalam semalam—dibutuhkan visi, rencana, dan pendekatan berulang, dan tentu saja, platform yang tepat.
Memahami masa depan infrastruktur, perangkat lunak, dan alat-alat Anda akan menjadi kunci keberhasilan.
Program perusahaan yang dibekali dengan AI adalah inisiatif yang benar-benar strategis dalam organisasi yang mengintegrasikan kecerdasan buatan di seluruh fungsi, proses, dan sistem bisnis untuk mendorong keputusan, otomatisasi, dan inovasi yang lebih cerdas. Alih-alih memperlakukan AI sebagai alat, program yang ditanamkan AI menanamkan kemampuan AI ke dalam operasi perusahaan.
Berbagai contoh penggunaan AI ada di IBM Z saat ini, masing-masing dirancang untuk mengambil keuntungan penuh dari kekuatan unik membawa AI ke data di platform. Dengan memilih untuk berinovasi pada IBM Z, Anda dapat memaksimalkan nilai dan investasi dalam AI hari ini dan untuk tahun-tahun mendatang.
Kami akan terus memosting pembaruan saat kami maju di peta jalan ini.
