Kecerdasan data asli AI: Bagaimana Agen Intelijen Data membuat data tepercaya dapat diakses oleh semua orang

diterbitkan 15 Desember 2025
By Ray Beharry

Perangkat Lunak IBM® dibuat untuk menghubungkan aplikasi, agen, dan data di cloud apa pun. Portofolio kami menyatukan 5 domain penting: manajemen data, produktivitas AI, keamanan dan tata kelola, integrasi dan ketahanan, dan manajemen infrastruktur hybrid.

Fondasi ini penting karena otomatisasi hanya berfungsi ketika data, metadata, dan tata kelola terhubung di seluruh lingkungan. Perangkat Lunak IBM® dibuat untuk membuat sistem Anda bekerja bersama—bukan hanya berdampingan.

Masa depan manajemen data

Masa depan manajemen data bergeser dari alur kerja yang digerakkan oleh alat ke otomatisasi cerdas. Meskipun platform data modern sangat kuat, sebagian besar karyawan—termasuk analis bisnis, tim produk, dan pengambil keputusan di lini depan—tidak memiliki cukup waktu atau keahlian untuk mengoperasikannya. Mereka malah beralih ke pakar data yang secara manual menemukan aset, memvalidasi konteks, dan menafsirkan silsilah.

Namun, model ini tidak berskala dan memperlambat organisasi. Menurut temuan terbaru, 57% pemimpin di AS dan Inggris percaya kesenjangan literasi data organisasi mereka secara langsung menghambat pengambilan keputusan. Ketika karyawan berjuang untuk menemukan dan mempercayai data, inisiatif AI terhenti, tata kelola menjadi reaktif dan produktivitas terhenti.

Untuk bergerak maju, perusahaan membutuhkan pendekatan baru—pendekatan yang membawa kecerdasan langsung ke pengguna daripada meminta mereka untuk menguasai alat kompleks lainnya.

Dari manajemen data hingga kecerdasan data

Data Intelligence Agent adalah bagian dari portofolio manajemen data IBM®, yang menyatukan, mengatur, memperkaya, dan mengoptimalkan data perusahaan di seluruh cloud. Ini mengoperasionalkan keyakinan IBM® bahwa data tepercaya dan siap AI adalah prasyarat untuk AI yang andal dan dapat dijelaskan.

Pendamping AI ini tertanam secara asli dalam watsonx.data intelligence, menyederhanakan cara orang menemukan, memahami, dan mengatur data. Alih-alih menavigasi beberapa alat atau mengejar penjaga data, pengguna cukup mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami. Agen menafsirkan maksud, mengambil aset yang relevan, dan menyediakan konteks penting—definisi, garis keturunan, kualitas, dan tata kelola—sehingga setiap pengguna dapat mengambil keputusan dengan percaya diri.

Bagi konsumen data, ini berarti akses layanan mandiri tanpa mengorbankan kepercayaan. Untuk tim tata kelola dan tim teknik, ini berarti lebih sedikit pertanyaan berulang dan lebih fokus pada pekerjaan yang bernilai lebih tinggi. Dan untuk administrator, ia menawarkan kontrol lengkap—memungkinkan organisasi untuk memilih LLM yang mendasarinya, memastikan AI dikonfigurasi dan diatur sesuai persyaratan mereka.

Dibangun untuk perusahaan hybrid, terbuka, dan bertanggung jawab

Tidak seperti solusi yang terkait dengan penyedia cloud atau model tunggal, Agen Intelijen Data dibangun di atas arsitektur hybrid, terbuka, dan bertanggung jawab Perangkat Lunak IBM®. Solusi ini bekerja di seluruh lingkungan multi-cloud Anda, terintegrasi dengan alat yang sudah ada, dan menerapkan tata kelola secara otomatis—sehingga setiap insight yang dihasilkan bersifat tepercaya, dapat dijelaskan, dan selaras dengan kontrol enterprise.

  • Hybrid: Bekerja di cloud atau lingkungan apa pun, bertemu data di mana datanya berada.
  • Terbuka: Terintegrasi dengan sumber data, model, atau aplikasi apa pun; tidak ada penguncian.
  • Bertanggung jawab: Tata kelola, garis keturunan, dan penegakan kebijakan dibangun, tidak terpaku.

Pendekatan ini memastikan bahwa otomatisasi IBM® memperkuat kepatuhan dan kepercayaan—alih-alih melewatinya—sehingga menjadikan IBM® benar-benar siap untuk kebutuhan enterprise, dibandingkan dengan alternatif dari hyperscaler atau solusi tunggal.

Mengurangi gesekan, meningkatkan konteks

Lingkungan data saat ini terfragmentasi. Bahkan dalam arsitektur yang dirancang dengan baik, karyawan beralih antara katalog, dasbor, dan sistem alur kerja. Setiap lompatan menambah gesekan dan risiko. Data Intelligence Agent menghapus fragmentasi ini.

Melalui antarmuka percakapan, pengguna dapat:

  • Cari aset data dan produk menggunakan bahasa alami
  • Jelajahi istilah glosarium dan definisi bisnis
  • Pahami silsilah secara instan
  • Mengambil laporan tata kelola
  • Menghasilkan insight berkualitas
  • Mengajukan pertanyaan dokumentasi tanpa meninggalkan alur kerja mereka
  • Memicu atau mengotomatiskan tugas tata kelola inti seperti pembuatan aturan atau pelaporan penggunaan

Ini bukan hanya kenyamanan-ini adalah transformasi. Dengan membuat data tepercaya dapat diakses secara instan, perusahaan dapat meningkatkan pemanfaatan, mengurangi risiko, dan mempercepat munculnya insight.

Memetakan otomatisasi ke hasil perusahaan

Dampak Agen selaras dengan empat hasil yang diberikan Perangkat Lunak IBM® di seluruh platformnya:

  • Inovasi: Insight yang lebih cepat dan siap AI melalui data terpadu dan tepercaya
  • Ketahanan: Tata kelola yang lebih kuat dan mengurangi risiko kepatuhan
  • Efisiensi biaya: Lebih sedikit alat, pengurangan redundansi dan operasi yang disederhanakan
  • Skalabilitas: Adopsi Enterprise dengan kontrol dan kepercayaan diri

Dengan meminimalkan pekerjaan manual dan menghubungkan konteks data di berbagai lingkungan, Agen membantu meningkatkan produktivitas dan menciptakan keunggulan strategis.

Lapisan intelijen untuk perusahaan

Seiring AI semakin tertanam dalam operasi sehari-hari, para agent akan menjadi lapisan kecerdasan yang menghubungkan manusia, data, dan pengambilan keputusan. Data Intelligence Agent berada di atas platform intelijen hybrid IBM®, menghubungkan metadata, tata kelola, dan otomatisasi di seluruh cloud. Ini menjadi pintu depan universal untuk data perusahaan—di mana pun data itu berada.

Dengan setiap interaksi, ia belajar, menyempurnakan, dan memperkuat kepercayaan—sehingga konsumen data menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencari dan lebih banyak waktu untuk menciptakan nilai.

Jalan ke depan

AI hanya akan seefektif fondasi data di bawahnya. Data Intelligence Agent mencerminkan komitmen IBM® untuk membangun AI yang tepercaya, transparan, dan dapat dijelaskan dari bawah ke atas.

Jelajahi bagaimana watsonx.data intelligence dan Data Intelligence Agent dapat membantu organisasi Anda menghubungkan orang, data, dan tata kelola guna mempercepat adopsi AI yang bertanggung jawab.

