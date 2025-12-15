Data Intelligence Agent adalah bagian dari portofolio manajemen data IBM®, yang menyatukan, mengatur, memperkaya, dan mengoptimalkan data perusahaan di seluruh cloud. Ini mengoperasionalkan keyakinan IBM® bahwa data tepercaya dan siap AI adalah prasyarat untuk AI yang andal dan dapat dijelaskan.
Pendamping AI ini tertanam secara asli dalam watsonx.data intelligence, menyederhanakan cara orang menemukan, memahami, dan mengatur data. Alih-alih menavigasi beberapa alat atau mengejar penjaga data, pengguna cukup mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami. Agen menafsirkan maksud, mengambil aset yang relevan, dan menyediakan konteks penting—definisi, garis keturunan, kualitas, dan tata kelola—sehingga setiap pengguna dapat mengambil keputusan dengan percaya diri.
Bagi konsumen data, ini berarti akses layanan mandiri tanpa mengorbankan kepercayaan. Untuk tim tata kelola dan tim teknik, ini berarti lebih sedikit pertanyaan berulang dan lebih fokus pada pekerjaan yang bernilai lebih tinggi. Dan untuk administrator, ia menawarkan kontrol lengkap—memungkinkan organisasi untuk memilih LLM yang mendasarinya, memastikan AI dikonfigurasi dan diatur sesuai persyaratan mereka.