Masa depan manajemen data bergeser dari alur kerja yang digerakkan oleh alat ke otomatisasi cerdas. Meskipun platform data modern sangat kuat, sebagian besar karyawan—termasuk analis bisnis, tim produk, dan pengambil keputusan di lini depan—tidak memiliki cukup waktu atau keahlian untuk mengoperasikannya. Mereka malah beralih ke pakar data yang secara manual menemukan aset, memvalidasi konteks, dan menafsirkan silsilah.

Namun, model ini tidak berskala dan memperlambat organisasi. Menurut temuan terbaru, 57% pemimpin di AS dan Inggris percaya kesenjangan literasi data organisasi mereka secara langsung menghambat pengambilan keputusan. Ketika karyawan berjuang untuk menemukan dan mempercayai data, inisiatif AI terhenti, tata kelola menjadi reaktif dan produktivitas terhenti.

Untuk bergerak maju, perusahaan membutuhkan pendekatan baru—pendekatan yang membawa kecerdasan langsung ke pengguna daripada meminta mereka untuk menguasai alat kompleks lainnya.