AI membentuk ulang ekonomi olahraga global senilai USD 2,3 triliun tidak hanya di lapangan, tetapi juga bagaimana kita terhubung, berkompetisi, dan menikmati permainan, dari pinggir lapangan maupun dari genggaman tangan kita.
Seperti industri lainnya, liga, tim, dan turnamen olahraga menghasilkan jumlah data yang luar biasa, baik itu analisis pemain, jumlah penonton, dan banyak lagi. Namun, sampai saat ini, banyak dari data itu tetap kurang dimanfaatkan di dunia olahraga, dibandingkan dengan sebagian besar industri matang lainnya. AI sekarang mengubah paradigma itu, mengubah permainan sepenuhnya.
Di seluruh tim, liga, penyiar, dan banyak lagi, AI menjadi pemain utama yang mengubah pengambilan keputusan. Industri olahraga diposisikan untuk menuai manfaat besar dari gelombang startup yang baru diluncurkan yang memperlakukan entitas olahraga ini seperti peluang bisnis besar penuh waktu, sepanjang tahun.
Startup yang mendorong perubahan ini tidak membangun peningkatan bertahap; mereka mendefinisikan arsitektur dasar untuk sektor yang matang untuk transformasi skala besar, membuat apa yang sebelumnya tidak dapat diukur sekarang dapat diukur.
Apa artinya ini, dan di mana peluang bagi entitas olahraga?
Dengan begitu banyak inovasi yang terjadi di seluruh ekosistem bisnis olahraga, keunggulan kompetitif akan semakin bergantung pada seberapa efektif tim organisasi memanfaatkan AI ke dalam strategi mereka.
Selama lebih dari 35 tahun, IBM telah menjadi mitra inovasi tepercaya bagi institusi olahraga paling ikonik di dunia, mulai dari The Masters, Wimbledon, US Open, Formula 1, dan UFC. Kami telah membentuk bagaimana dunia menonton, menganalisis, dan berinteraksi dengan olahraga, dan kami melihat industri memasuki titik infleksi generasi.
Startup yang beroperasi di persimpangan olahraga dan teknologi tidak mengembangkan fitur terisolasi. Mereka membangun infrastruktur digital yang akan menentukan bagaimana ekosistem olahraga global berfungsi selama beberapa dekade.
IBM Sports Tech Startup Challenge akan mencakup pameran, di Web Summit Rio, Web Summit Vancouver, dan Web Summit Lisbon, serta sampingan acara teknologi besar seperti a16z Tech Week 2026 di New York dan San Francisco. ShowCase ini menyediakan platform bagi para pendiri di mana inovasi terjadi, memberikan kesempatan kepada startup untuk mengajukan solusi mereka di depan audiens yang terpikat di seluruh dunia.
Showcase memberikan paparan tidak hanya kepada media dan publik, tetapi juga kepada para pengambil keputusan kunci di tim IBM Ventures dan Kemitraan Olahraga dan Hiburan IBM, dana modal ventura dan pemimpin teknologi yang dapat menawarkan panduan dan koneksi yang berarti.
Pada penutupan tahun 2026, startup dapat diundang, atas kebijaksanaan IBM, ke Kompetisi IBM Sports Tech Startup Prize di Web Summit Lisbon untuk mempromosikan solusi teknologi olahraga mereka dan bersaing memperebutkan hadiah. Pitch akan dinilai oleh para eksekutif dari tim IBM Ventures dan Kemitraan Olahraga dan Hiburan IBM, atlet selebriti, dan pemimpin industri VC.
Startup pemenang dapat menerima bukti konsep berbayar senilai hingga USD 100.000 dengan tim Kemitraan Olahraga dan Hiburan IBM tunduk pada persetujuan yang berlaku.
IBM Sports Tech Startup Challenge bukan hanya kompetisi untuk mengajukan pitch. Ini adalah landasan peluncuran untuk generasi AI berikutnya di dunia olahraga.
IBM Ventures berfokus pada startup tahap pertumbuhan (Seed to Series B, bukan MVP to Seed) yang berfokus pada teknologi olahraga yang dikhususkan untuk meningkatkan bisnis olahraga. Dalam evaluasinya, IBM Ventures mempertimbangkan faktor-faktor seperti relevansi strategis, susunan tim, kualitas produk, ukuran pasar, dan keuangan.
Kami bertemu dengan para pendiri di mana inovasi terjadi. Dari acara Web Summit resmi di seluruh dunia hingga NY dan SF Tech Weeks hingga sampingan acara olahraga global besar seperti Grand Prix Inggris dan Wimbledon, IBM akan menjadi tuan rumah ShowCase untuk memunculkan startup olahraga berbasis AI paling menarik di seluruh dunia.
Kami menantikan kehadiran Anda di sana. Daftar di bawah ini untuk kesempatan berpartisipasi dalam salah satu acara showcase kami, yang berlangsung di:
Di IBM Ventures, kami tidak hanya berinvestasi di masa depan olahraga; kami membantu membangunnya. Kami mencari pendiri visioner yang mengembangkan solusi yang didukung AI yang siap untuk perusahaan, yang memungkinkan hasil kompetitif, operasional, dan komersial yang berarti bagi organisasi olahraga di seluruh dunia. Jika Anda adalah startup global yang membentuk era teknologi olahraga berikutnya, kami ingin mendengar dari Anda.
Mari kita bangun masa depan permainan, bersama-sama.
Showcase Program Discovery adalah acara terpisah, hanya untuk visibilitas. Partisipasi dalam, atau seleksi sebagai peserta atau pemenang, showcase tidak memberikan kelayakan, prioritas, peringkat, atau kemajuan untuk Web Summit Lisbon Prize Challenge. khusus undangan. Undangan diperluas semata-mata atas kebijaksanaan IBM.
Partisipasi dalam, atau memenangkan, showcase tidak menjamin undangan ke Web Summit Lisbon Prize Challenge, atau investasi apa pun, bukti konsep, kemitraan komersial, atau hubungan bisnis saat ini atau masa depan dengan IBM.
Setiap potensi keterlibatan bukti konsep tunduk pada persyaratan internal IBM, persetujuan yang berlaku, dan pelaksanaan perjanjian definitif terpisah, termasuk pernyataan kerja yang disepakati bersama.
Partisipasi tunduk pada hukum setempat yang berlaku dan syarat dan aturan promosi resmi, yang akan dipublikasikan sebelum setiap acara.