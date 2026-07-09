Dari AI tersembunyi hingga AI yang diatur: Mengatasi kesenjangan visibilitas dengan watsonx.governance

Sama seperti TI bayangan, AI bayangan—dalam arti luasnya—mengacu pada penggunaan sistem yang beroperasi di luar proses tata kelola formal, seperti ketika karyawan menggunakan aplikasi AI yang tidak sah. Namun, AI bayangan makin melibatkan tim internal yang membangun agen AI, mengintegrasikan model dasar baru, menghubungkan server MCP, dan menerapkan alur kerja otonom tanpa visibilitas tata kelola yang memadai.

Ketika organisasi menskalakan inisiatif AI generatif dan AI agen, tim tata kelola menghadapi tantangan visibilitas yang berkembang. Sistem AI baru sedang dibangun di berbagai unit bisnis, tim pengembangan, dan program inovasi lebih cepat daripada yang dapat diimbangi oleh proses tata kelola tradisional.

“Sebagian besar organisasi telah mencoba menjawabnya dengan katalog inventaris lama, dan akhirnya mereka masih menjadi bagian dari di 27% organisasi yang tidak tahu di mana AI mereka digunakan. Yang menjadi masalah bukan hanya mengetahui aset apa yang Anda miliki. Masalahnya adalah memahami konteks perusahaan mereka,” kata Maryam Ashoori, VP of Product and Engineering dan IBM Master Inventor di IBM Think 2026.