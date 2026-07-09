Dari AI tersembunyi hingga AI yang diatur: Mengatasi kesenjangan visibilitas dengan watsonx.governance

Kemampuan Aset AI Discovery baru di watsonx.governance memungkinkan organisasi mengidentifikasi agen AI, alat, server MCP, dan model dasar yang tidak dikelola di seluruh lingkungan pengembangan dan penerapan mereka, membawa AI bayangan ke alur kerja yang diatur dan membantu tim risiko mempertahankan visibilitas saat adopsi AI dipercepat.
AI Asset Discovery di IBM watsonx.governance membantu organisasi mengidentifikasi aset AI yang diatur dan tidak diatur langsung dari platform pengembangan dan orkestrasi agen yang didukung. Fitur ini secara otomatis menemukan agen AI dan mencatat metadata seperti nama, deskripsi, versi, lingkungan penerapan, alat yang terhubung, server MCP, model dasar, dan agen kolaborator.
Daripada mengharuskan tim tata kelola untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan aset-aset ini secara manual, AI Asset Discovery terus menampilkannya dalam watsonx.governance. Kemampuan ini menciptakan pandangan yang lebih akurat dan komprehensif tentang lanskap AI organisasi sambil membantu tim tata kelola mengidentifikasi sistem AI yang mungkin belum memasuki proses tata kelola.
Sama seperti TI bayangan, AI bayangan—dalam arti luasnya—mengacu pada penggunaan sistem yang beroperasi di luar proses tata kelola formal, seperti ketika karyawan menggunakan aplikasi AI yang tidak sah. Namun, AI bayangan makin melibatkan tim internal yang membangun agen AI, mengintegrasikan model dasar baru, menghubungkan server MCP, dan menerapkan alur kerja otonom tanpa visibilitas tata kelola yang memadai.
Ketika organisasi menskalakan inisiatif AI generatif dan AI agen, tim tata kelola menghadapi tantangan visibilitas yang berkembang. Sistem AI baru sedang dibangun di berbagai unit bisnis, tim pengembangan, dan program inovasi lebih cepat daripada yang dapat diimbangi oleh proses tata kelola tradisional.
“Sebagian besar organisasi telah mencoba menjawabnya dengan katalog inventaris lama, dan akhirnya mereka masih menjadi bagian dari di 27% organisasi yang tidak tahu di mana AI mereka digunakan. Yang menjadi masalah bukan hanya mengetahui aset apa yang Anda miliki. Masalahnya adalah memahami konteks perusahaan mereka,” kata Maryam Ashoori, VP of Product and Engineering dan IBM Master Inventor di IBM Think 2026.
Sebagian besar program tata kelola mengandalkan contoh penggunaan, inventaris, kuesioner, dan pernyataan mandiri untuk memahami AI apa yang ada dalam organisasi. Meskipun pendekatan ini dapat efektif untuk sistem machine learning tradisional, pendekatan ini menjadi makin sulit untuk dipertahankan karena ekosistem AI agen tumbuh dalam kompleksitas.
Visibilitas nyata bukanlah katalog lama. Untuk agen AI, visibilitas ini berarti memahami sistem yang lebih luas yang ditetapkan untuk agen: model dasar, alat dan server MCP, agen kolaborator yang terkait dengannya.
Konteks yang lebih luas itu penting karena profil risiko agen dibentuk bukan hanya oleh agen itu sendiri. Konteks itu tergantung pada tujuan agen, dependensi yang dikonfigurasi, model terkait, dan kontrol yang diperlukan untuk penggunaan yang disetujui.
AI Asset Discovery membantu organisasi memunculkan hubungan ini dari platform agen, yaitu lingkungan tempat tim membangun atau menerapkan agen. Hal ini memberi tim tata kelola pandangan yang lebih lengkap tentang sistem AI, bukan pandangan khusus tentang satu agen dan tujuannya.
Visibilitas menjadi berharga ketika terhubung ke konteks tata kelola yang penting: contoh penggunaan, risiko, kontrol, kebijakan, dan hasil bisnis.
Menggunakan kesamaan semantik berkemampuan AI, AI Asset Discovery di watsonx.governance membantu tim menentukan apakah aset AI yang ditemukan selaras dengan catatan yang ada atau harus diintegrasikan sebagai aset baru. Setelah ditautkan atau terintegrasi, alur kerja yang relevan secara otomatis diaktifkan untuk membantu tim mengelola risiko, mengidentifikasi kontrol, mengumpulkan bukti, dan menganalisis nilai bisnis.
Kemampuan ini menciptakan jalur yang dapat ditindaklanjuti dari penemuan hingga tata kelola sekaligus mempertahankan tampilan yang terhubung di seluruh aset, contoh penggunaan, risiko, dan kontrol. Organisasi dapat mengevaluasi tidak hanya apakah AI diatur dengan tepat, tetapi apakah AI selaras dengan hasil bisnis yang diinginkan.
Sistem AI berkembang dengan cepat. Tim dapat memperbarui konfigurasi agen, mengubah model dasar, menambahkan referensi alat waktu desain, memperbarui konfigurasi server MCP, atau memodifikasi hubungan kolaborator-agen saat mereka mengulangi fungsionalitas.
Tata kelola yang hanya bergantung pada pelaporan berkala dan dinyatakan secara mandiri dapat menciptakan rasa nyaman yang salah. Tanpa penemuan berkelanjutan, organisasi mungkin tidak tahu kapan sistem AI telah berubah dengan cara yang mendatangkan risiko baru atau tidak terbatas.
AI Asset Discovery membantu mengurangi penyimpangan tata kelola ini dengan terus memindai aset AI dan secara otomatis mencerminkan pembaruan yang ditemukan di watsonx.governance. Dengan log aktivitas yang menangkap apa yang berubah dan waktunya, tim tata kelola dapat menyimpan catatan yang dapat diaudit sekaligus menjaga sistem tata kelola catatan selaras dengan infrastruktur AI saat ini.
Fitur ini membantu organisasi mengidentifikasi perubahan lebih awal, menilai kembali risiko dan kontrol yang berlaku, dan mempertahankan pandangan yang lebih akurat tentang sistem AI saat sistem tersebut berkembang.
Anda tidak dapat mengatur, mengukur, atau meningkatkan AI yang tidak keberadaannya tidak Anda ketahui. Tata kelola yang efektif juga membutuhkan pemahaman tentang hubungan seputar AI: bagaimana agen dirancang, apa yang diandalkan agen, dan bagaimana agen tersebut terhubung ke contoh penggunaan, risiko, kontrol, dan hasil bisnis.
Dengan AI Asset Discovery di IBM watsonx.governance, tim dapat fokus mengidentifikasi risiko, mengaktifkan kontrol, dan mengevaluasi nilai bisnis, sementara organisasi mendeteksi AI bayangan dan mengatur AI dengan keyakinan, transparansi, dan kontrol yang lebih besar.
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