IBM® watsonx.data intelligence menghadirkan konteks tepercaya bagi agen AI di lingkungan yang dikelola sendiri

IBM® mengumumkan Agentic Data Intelligence di watsonx.data intelligence, yang memberikan agen AI akses ke konteks tepercaya yang mereka perlukan untuk menemukan, memahami, dan bekerja dengan data perusahaan.
Agen AI dengan cepat menjadi bagian dari cara organisasi beroperasi, mengotomatiskan tugas, menganalisis informasi, dan mempercepat pengambilan keputusan. Namun, efektivitasnya bergantung pada satu faktor penting: akses ke data yang tepercaya dan dipahami dengan baik.
Tanpa pemahaman yang jelas mengenai data yang mendasarinya serta bagaimana data tersebut didefinisikan, saling terkait, dan dikelola, agen terpaksa mengandalkan sinyal yang tidak lengkap, sehingga meningkatkan risiko menghasilkan output yang tidak akurat.
Untuk mengatasi hal ini, IBM® memperkenalkan Agentic Data Intelligence di watsonx.data intelligence, sekaligus memperluas ketersediaannya di luar penawaran SaaS yang diumumkan pada April lalu ke penerapan yang dikelola sendiri. Hal ini memungkinkan organisasi menjalankannya di infrastruktur mereka sendiri dengan kontrol penuh atas data, tata kelola data, dan persyaratan keamanan, sekaligus menghadirkan konteks bisnis dan operasional yang tepercaya langsung ke dalam interaksi agen AI.
Agen AI paling efektif ketika terhubung ke lapisan pengetahuan perusahaan, dengan akses ke definisi bisnis, garis keturunan, kebijakan tata kelola, dan insight kualitas data. Sebagian besar informasi ini sudah tersedia, tetapi masih terpisah dari lingkungan tempat agen beroperasi, sehingga membatasi interpretasi yang andal dan mengurangi kepercayaan terhadap alur kerja berbasis AI.
Agentic Data Intelligence dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini dengan menghadirkan kemampuan watsonx.data intelligence ke dalam interaksi agen AI. Dengan menggunakan Model Context Protocol (MCP), standar yang berkembang untuk menghubungkan sistem AI dengan data dan alat perusahaan, agen dapat secara dinamis mengakses metadata tepercaya serta konteks tata kelola dari watsonx.data intelligence pada waktu proses.
Hal ini memungkinkan agen melampaui sekadar mengakses data mentah dan beroperasi dengan pemahaman bersama mengenai makna bisnis, hubungan, kepemilikan, dan kebijakan. Integrasi ini bekerja di berbagai alat dan aplikasi yang sudah ada, termasuk IBM® Bob, watsonx Orchestrate, Claude, GitHub Copilot, copilot perusahaan, dan aplikasi AI khusus.
Dengan model ini, agen dapat mengakses:
Sebagai hasilnya, agen dapat menemukan data yang relevan dengan lebih cepat serta menghasilkan output yang lebih akurat, mudah dijelaskan, dan selaras dengan standar perusahaan.
Meskipun konteks tepercaya sangat penting, banyak tugas dalam data intelligence dan tata kelola data memerlukan proses yang terstruktur serta praktik terbaik agar dapat dijalankan secara efektif. Agentic Data Intelligence mengatasi kebutuhan ini melalui Agent Skills, yang memungkinkan agen bertindak atas data secara konsisten.
Agent Skills menyediakan alur kerja yang dapat digunakan kembali bagi agen AI untuk menyelesaikan tugas-tugas data yang umum. Alih-alih menentukan setiap langkah secara mandiri, agen mengikuti urutan yang telah ditetapkan, yang mencerminkan cara tugas tersebut dijalankan dalam praktik dan dapat diterapkan pada berbagai skenario serupa.
Alur kerja ini mencakup aktivitas seperti:
Banyak tugas melibatkan beberapa alat, dependensi, dan rangkaian langkah yang harus dijalankan secara berurutan. Tanpa panduan yang jelas, pelaksanaannya dapat menjadi tidak konsisten, sehingga beberapa langkah berisiko terlewat atau dijalankan di luar urutan.
Agent Skills menentukan bagaimana tugas tersebut harus dijalankan, termasuk tindakan langkah demi langkah serta praktik terbaik yang mendasarinya. Karena alur kerja ini dapat digunakan kembali, alur kerja tersebut dapat diterapkan secara berulang, sehingga meningkatkan konsistensi sekaligus mengurangi kebutuhan untuk merancang atau mengoordinasikan proses setiap kali dijalankan.
Tugas yang sebelumnya memerlukan koordinasi di antara beberapa alat kini dapat diselesaikan melalui satu alur kerja terpandu, sehingga mengurangi upaya manual dan menghasilkan proses yang lebih konsisten serta dapat diprediksi.
Ketika pengguna berinteraksi dengan agen AI yang digunakan di dalam organisasi, Agentic Data Intelligence memungkinkan agen tersebut memanfaatkan konteks operasional dari watsonx.data intelligence untuk menafsirkan dan merespons permintaan.
Agen mengidentifikasi aset data dan istilah bisnis yang relevan, mengambil silsilah data serta sinyal kualitas data untuk memahami hubungan dan tingkat keandalannya, kemudian memverifikasi kepemilikan dan kebijakan tata kelola sebelum menghasilkan respons. Untuk tugas-tugas umum dan berulang, Agent Skills memandu cara agen menjalankan alur kerja dengan menerapkan langkah-langkah yang telah ditentukan serta praktik yang telah ditetapkan.
Karena proses ini berlangsung pada saat waktu proses, agen beroperasi menggunakan data yang dikelola secara aktif, bukan salinan statis atau data duplikat. Dengan demikian, tata kelola data, silsilah data, kualitas data, dan produk data menjadi bagian dari cara agen AI menafsirkan permintaan dan menghasilkan respons.
Dengan akses ke pemahaman semantik, agen AI dapat mendukung alur kerja data inti dan tata kelola di seluruh organisasi.
Untuk melihat bagaimana agen AI berinteraksi dengan metadata yang diatur melalui Server MCP, tonton demo di bawah ini.
Agentic Data Intelligence tersedia di watsonx.data intelligence untuk penerapan yang dikelola sendiri, sehingga memberikan organisasi kontrol penuh atas data, tata kelola, dan keamanan mereka. Kemampuan ini sangat relevan bagi industri yang diatur secara ketat atau memiliki kebutuhan keamanan yang tinggi.
Pada saat yang sama, dengan menyediakan konteks operasional bagi agen AI yang sudah digunakan, tim dapat memperluas alur kerja yang telah ada tanpa perlu mendesain ulang fondasinya. Hal ini mempercepat adopsi, mengurangi overhead integrasi, dan membantu organisasi mewujudkan nilai lebih cepat.
Fase berikutnya dari AI perusahaan tidak hanya akan bergantung pada model yang lebih baik, tetapi juga pada seberapa efektif model tersebut memanfaatkan pengetahuan tepercaya yang dimiliki organisasi.
Agentic Data Intelligence menjadikan tata kelola, data lineage, kualitas data, dan keahlian alur kerja sebagai bagian dari cara agen AI beroperasi, sehingga menyediakan fondasi yang dapat diskalakan untuk alur kerja berbasis AI yang berlandaskan realitas perusahaan. Dengan menyematkan konteks tepercaya langsung ke dalam interaksi agen serta membekali agen dengan keterampilan yang dapat digunakan kembali, organisasi dapat bergerak lebih cepat sambil tetap mempertahankan kontrol, transparansi, dan kepercayaan.
Jelajahi lebih lanjut tentang IBM® watsonx.data intelligence
Baca dokumentasi Agentic Data Intelligence untuk panduan penerapan
Pelajari bagaimana Docling for IBM® watsonx mengubah dokumen kompleks menjadi data siap untuk AI