IBM® watsonx.data intelligence menghadirkan konteks tepercaya bagi agen AI di lingkungan yang dikelola sendiri

Agen AI paling efektif ketika terhubung ke lapisan pengetahuan perusahaan, dengan akses ke definisi bisnis, garis keturunan, kebijakan tata kelola, dan insight kualitas data. Sebagian besar informasi ini sudah tersedia, tetapi masih terpisah dari lingkungan tempat agen beroperasi, sehingga membatasi interpretasi yang andal dan mengurangi kepercayaan terhadap alur kerja berbasis AI.

Agentic Data Intelligence dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini dengan menghadirkan kemampuan watsonx.data intelligence ke dalam interaksi agen AI. Dengan menggunakan Model Context Protocol (MCP), standar yang berkembang untuk menghubungkan sistem AI dengan data dan alat perusahaan, agen dapat secara dinamis mengakses metadata tepercaya serta konteks tata kelola dari watsonx.data intelligence pada waktu proses.

Hal ini memungkinkan agen melampaui sekadar mengakses data mentah dan beroperasi dengan pemahaman bersama mengenai makna bisnis, hubungan, kepemilikan, dan kebijakan. Integrasi ini bekerja di berbagai alat dan aplikasi yang sudah ada, termasuk IBM® Bob, watsonx Orchestrate, Claude, GitHub Copilot, copilot perusahaan, dan aplikasi AI khusus.

Dengan model ini, agen dapat mengakses:

Aset data yang dikatalogkan

Definisi bisnis

Hubungan dan ketergantungan silsilah

Produk data dan informasi kepemilikan

Kebijakan dan kontrol tata kelola

Sebagai hasilnya, agen dapat menemukan data yang relevan dengan lebih cepat serta menghasilkan output yang lebih akurat, mudah dijelaskan, dan selaras dengan standar perusahaan.

Meskipun konteks tepercaya sangat penting, banyak tugas dalam data intelligence dan tata kelola data memerlukan proses yang terstruktur serta praktik terbaik agar dapat dijalankan secara efektif. Agentic Data Intelligence mengatasi kebutuhan ini melalui Agent Skills, yang memungkinkan agen bertindak atas data secara konsisten.