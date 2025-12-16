AI agen untuk modernisasi mainframe yang lebih cerdas dengan IBM® watsonx Code Assistant for Z

Karena aplikasi IIBM® Z sering mencakup beberapa dekade pengembangan, ini meninggalkan tim dengan dokumentasi yang terfragmentasi, ketinggalan zaman, atau hilang yang memperlambat orientasi, mempersulit kolaborasi lintas tim, dan meningkatkan ketergantungan pada pakar yang langka. Kemampuan pembuatan dokumentasi yang baru ini menangani tantangan tersebut dengan memanfaatkan alur kerja berbasis agen dan metadata mendalam dari Z Understand, yang dirancang untuk secara otomatis menghasilkan insight aplikasi dan program berkualitas tinggi, mudah ditelusuri, serta dapat diterapkan dalam skala besar di seluruh enterprise. Fitur utama adalah Business Rule Discovery, yang direkayasa untuk program Z yang besar dan kompleks, yang memberikan cakupan aturan yang luas, penjelasan tepat yang selaras dengan maksud bisnis, dan segmentasi sadar kode yang dirancang untuk mengurangi jebakan umum dari chunking LLM generik.
Kemampuan baru menjadi jauh lebih kuat ketika diperkaya dengan sumber data klien, seperti data dictionary dan glosarium bisnis, karena setiap perusahaan mendefinisikan berbagai variabelnya dengan cara yang unik dan bermakna. Sumber-sumber ini memasok LLM dengan konteks otoritatif, membantu sistem menyelaraskan output dengan semantik organisasi yang sebenarnya, daripada menyimpulkan atau menebak makna variabel atau singkatan.
Dengan menanamkan makna khusus klien langsung ke dalam alur kerja AI, data dictionary mengubah analisis COBOL menjadi pengalaman yang sadar bisnis, akurat, dan dapat diandalkan.