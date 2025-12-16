Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

AI agen untuk modernisasi mainframe yang lebih cerdas dengan IBM® watsonx Code Assistant for Z

Rilis 2.8 membantu perusahaan membuka tingkat efisiensi dan kecerdasan baru dalam perjalanan modernisasi mereka melalui pengalaman agen, dengan kemampuan produk yang sudah dikenal kini menyatu dalam satu alur kerja yang terpadu dan intuitif.

diterbitkan 16 Desember 2025
Melihat dari atas seorang pria berkacamata bekerja di meja mengetik keyboard

Untuk memenuhi permintaan yang meningkat akan efisiensi berbasis AI, IBM® meningkatkan toolset yang membawa modernisasi dan otomatisasi langsung ke pengembang dan arsitek mainframe. IBM® watsonx Code Assistant for Z adalah asisten pengembang modernisasi aplikasi mainframe menyeluruh, didukung oleh AI dan otomatisasi.

Menurut sebuah studi baru-baru ini dari IBM® Institute for Business Value, beban kerja yang didukung AI, banyak didorong oleh AI agen, diperkirakan akan meningkat dari hanya 3% pada tahun 2024 menjadi 25% pada tahun 2026. Itu merupakan peningkatan delapan kali lipat, yang menandakan adanya perubahan cara enterprise menyederhanakan alur kerja untuk membuka tingkat ketangkasan dan efisiensi yang baru.

Pengalaman agen baru

Alur kerja baru membantu pengembang menyelesaikan tugas dengan cepat, mulai dari memahami lingkungan aplikasi hingga mengurangi kompleksitas dengan memfaktorkan ulang kode monolitik. Misalnya, untuk memperbarui tabel Db2, pengembang dapat memasukkan prompt di bawah ini untuk memicu tugas modernisasi multi-langkah: “Saya perlu menambahkan kolom ke Tabel Kebijakan Motor yang menangkap jika kendaraan itu adalah mobil listrik. Bisakah Anda membantu saya memperbarui semua program dengan bidang ini?”

Dengan prompt ini, alur kerja agen dirancang untuk secara otomatis mengidentifikasi dependensi, melakukan analisis dampak, menghasilkan kode sambil memastikan pengodean diterapkan dan mengkompilasi serta membangun untuk verifikasi. Pendekatan agen ini dapat meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pengiriman, semua sementara dibangun untuk membantu pengembang mencapai tujuan modernisasi lebih cepat dengan mengurangi risiko. 

Dasbor pengalaman obrolan agen

Perangkat alat berbasis MCP

Untuk memungkinkan hal ini, IBM® memanfaatkan Model Context Protocol (MCP), yang direkayasa untuk memungkinkan solusi AI terhubung dengan lancar dengan alat, layanan, dan sumber data menggunakan antarmuka umum. Watsonx Code Assistant for Z kini hadir dengan seperangkat alat berkemampuan MCP khusus mainframe untuk mendukung alur kerja agen ini, seperti:

  • Z Understand Metadata Retrieval dibangun untuk memastikan bahwa aplikasi perusahaan lengkap ditangkap dan digabungkan.
  • Analisis Dampak untuk mengidentifikasi dependensi aplikasi, yang memanfaatkan analisis statis dari Z Understand Metadata Retrieval.
  • Pembuatan Kode dan Standar Pengodean untuk menghasilkan kode berkualitas tinggi yang selaras dengan standar pengodean mainframe perusahaan.

Pembuatan dokumentasi

Karena aplikasi IIBM® Z sering mencakup beberapa dekade pengembangan, ini meninggalkan tim dengan dokumentasi yang terfragmentasi, ketinggalan zaman, atau hilang yang memperlambat orientasi, mempersulit kolaborasi lintas tim, dan meningkatkan ketergantungan pada pakar yang langka. Kemampuan pembuatan dokumentasi yang baru ini menangani tantangan tersebut dengan memanfaatkan alur kerja berbasis agen dan metadata mendalam dari Z Understand, yang dirancang untuk secara otomatis menghasilkan insight aplikasi dan program berkualitas tinggi, mudah ditelusuri, serta dapat diterapkan dalam skala besar di seluruh enterprise. Fitur utama adalah Business Rule Discovery, yang direkayasa untuk program Z yang besar dan kompleks, yang memberikan cakupan aturan yang luas, penjelasan tepat yang selaras dengan maksud bisnis, dan segmentasi sadar kode yang dirancang untuk mengurangi jebakan umum dari chunking LLM generik. 

Kemampuan baru menjadi jauh lebih kuat ketika diperkaya dengan sumber data klien, seperti data dictionary dan glosarium bisnis, karena setiap perusahaan mendefinisikan berbagai variabelnya dengan cara yang unik dan bermakna. Sumber-sumber ini memasok LLM dengan konteks otoritatif, membantu sistem menyelaraskan output dengan semantik organisasi yang sebenarnya, daripada menyimpulkan atau menebak makna variabel atau singkatan.

Dengan menanamkan makna khusus klien langsung ke dalam alur kerja AI, data dictionary mengubah analisis COBOL menjadi pengalaman yang sadar bisnis, akurat, dan dapat diandalkan.

