AI agen untuk modernisasi mainframe yang lebih cerdas dengan IBM® watsonx Code Assistant for Z

Untuk memenuhi permintaan yang meningkat akan efisiensi berbasis AI, IBM® meningkatkan toolset yang membawa modernisasi dan otomatisasi langsung ke pengembang dan arsitek mainframe. IBM® watsonx Code Assistant for Z adalah asisten pengembang modernisasi aplikasi mainframe menyeluruh, didukung oleh AI dan otomatisasi.

Menurut sebuah studi baru-baru ini dari IBM® Institute for Business Value, beban kerja yang didukung AI, banyak didorong oleh AI agen, diperkirakan akan meningkat dari hanya 3% pada tahun 2024 menjadi 25% pada tahun 2026. Itu merupakan peningkatan delapan kali lipat, yang menandakan adanya perubahan cara enterprise menyederhanakan alur kerja untuk membuka tingkat ketangkasan dan efisiensi yang baru.

Rilis 2.8 membantu perusahaan membuka tingkat efisiensi dan kecerdasan baru dalam perjalanan modernisasi mereka melalui pengalaman agen, dengan kemampuan produk yang sudah dikenal kini menyatu dalam satu alur kerja yang terpadu dan intuitif.