Di IBM Think 2026, IBM mengumumkan evolusi berikutnya dari kemampuan Observabilitas Gen AI Instana: Agen AI dan Observabilitas LLM. Dibangun di atas Observabilitas Gen AI untuk memberikan kecerdasan yang lebih dalam, otomatisasi, dan konteks bisnis, membantu tim pindah dari pemecahan masalah reaktif ke operasi AI yang proaktif dan diatur.
Ketika organisasi pindah dari bereksperimen dengan AI generatif menjadi menerapkan dalam aplikasi sangat penting, tantangan baru muncul: memahami bagaimana sistem ini benar-benar berperilaku dalam produksi.
Gen AI tidak lagi digunakan secara terpisah. Ini semakin tertanam dalam alur kerja berbasis agen, di mana agen berinteraksi dengan API, saluran data, dan layanan perusahaan untuk mendorong hasil bisnis yang nyata. Ketika masalah terjadi, analisis akar penyebab menjadi jauh lebih kompleks, mencakup sistem tradisional dan lapisan keputusan yang digerakkan oleh AI.
Sistem ini dinamis dan adaptif. Model, prompt, dan alur kerja terus berkembang, memperkenalkan tingkat kompleksitas operasional, risiko, dan ketidakpastian baru yang tidak dirancang untuk diatasi oleh pendekatan pemantauan tradisional. Itu sebabnya observabilitas harus Lanjutkan berkembang.
Pada Oktober 2025, IBM Instana memperkenalkan Gen AI Observability, memberikan visibilitas dasar ke dalam aplikasi AI.
Tim menggunakannya untuk memantau kinerja gen AI, melacak permintaan di seluruh AI dan layanan tradisional, dan melacak token dan biaya di seluruh model.
Namun, ketika organisasi menerapkan sistem berbasis agen dalam skala besar, sifat tantangan Observabilitas telah bergeser. Tim pindah dari memantau model individual ke mengelola alur kerja AI multi-langkah dinamis yang tertanam dalam proses bisnis nyata. Pergeseran ini menghadirkan persyaratan baru, termasuk kebutuhan untuk:
Visibilitas tetap penting. Tetapi karena sistem AI menjadi lebih otonom dan saling berhubungan, organisasi perlu membangun fondasi itu untuk mendapatkan pemahaman dan kontrol yang lebih dalam.
Sistem AI bersifat dinamis. Agen, model, dan dependensi baru terus berkembang. Melacak mereka secara manual akan memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan.
Agen AI dan Observabilitas LLM memperkenalkan penemuan otomatis, terus mengidentifikasi komponen AI dan memetakan bagaimana semuanya saling berinteraksi di seluruh aplikasi. Ini menciptakan tampilan real-time, end-to-end dari agen dan alur kerja, LLM yang mendasarinya, dan dependensi di seluruh layanan dan infrastruktur, sehingga tim dapat segera memahami bagaimana AI cocok dengan sistem produksi, tanpa upaya manual.
Dengan AI, kesuksesan bukan hanya waktu aktif, tetapi kualitas output. Evaluasi bawaan sekarang memungkinkan tim untuk menilai bagaimana model dan agen bekerja terhadap tujuan yang dimaksudkan. Dengan menggunakan teknik seperti LLM-as-a-Judge, tim dapat mengukur akurasi, relevansi, konsistensi, dan kriteria yang ditentukan pengguna lainnya.
Evaluasi dapat berjalan secara teratur atau pada tonggak penting, seperti setelah model atau prompt, memberikan cara terstruktur untuk deteksi drift, halusinasi atau degradasi lebih awal. Ini menggantikan pemeriksaan spot manual dengan manajemen kualitas yang dapat diskalakan.
Perilaku AI berubah dari waktu ke waktu, sehingga sulit untuk menentukan seperti apa “normal” itu. Dengan baselining adaptif, Instana mempelajari pola di seluruh kinerja, perilaku dan biaya, dan secara otomatis melakukan deteksi penyimpangan yang berarti.
Baik itu lonjakan latensi, anomali biaya, atau perilaku tak terduga, tim dapat mengidentifikasi masalah lebih awal dan bertindak sebelum memengaruhi pengguna.
Dengan sistem AI, tidak cukup untuk mengetahui apa yang terjadi. Anda perlu memahami alasannya.
Agen AI dan Observabilitas LLM memperkenalkan visibilitas tingkat tugas, menunjukkan bagaimana agen bernalar dan membuat keputusan. Tim dapat mengikuti alur kerja ujung ke ujung, melihat panggilan LLM, interaksi alat, dan urutan tindakan yang mengarah pada hasil.
Hal ini memungkinkan untuk mendiagnosis masalah kompleks dan membawa akuntabilitas terhadap keputusan yang digerakkan oleh AI.
Ketika AI menjadi tertanam dalam proses bisnis, organisasi membutuhkan lebih dari pemantauan AI, mereka membutuhkan kepercayaan diri, kontrol, dan akuntabilitas.
Dengan Agen AI dan Observabilitas LLM, IBM Instana membantu tim:
Agen AI dan Observabilitas LLM sekarang tersedia di pratinjau publik.
