Mengembangkan AI agen untuk produktivitas dan otomatisasi cerdas di IBM Z

IBM® Lanjutkan mendorong batas-batas inovasi AI untuk IBM® Z dengan pengenalan IBM® watsonx Assistant untuk Z v3.3.
Saat ini, berbagai tim menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memperluas kumpulan talenta sekaligus memenuhi ekspektasi produktivitas yang terus meningkat. IBM® watsonx Assistant for Z dirancang khusus untuk menjawab tantangan ini dengan memungkinkan pengguna dari berbagai tingkat pengalaman berinteraksi melalui agen AI yang cerdas dan berbasis percakapan, sehingga membuat platform lebih mudah diakses, lebih efisien, dan lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan.
Rilis terbaru IBM® watsonx Assistant for Z v3.3 menghadirkan berbagai kemampuan baru yang dirancang untuk menyederhanakan operasi perusahaan, meningkatkan produktivitas, dan membantu organisasi memperluas penerapan AI secara lebih efektif di seluruh lingkungan yang kritis.
Rilis ini mencakup berbagai peningkatan yang berfokus pada fleksibilitas penerapan, orkestrasi, dukungan model AI, infrastruktur inferensi, dan transformasi pengetahuan.
Kemampuan dan peningkatan baru meliputi:
Berbagai peningkatan berikut membantu organisasi menyederhanakan operasi, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat adopsi AI di seluruh lingkungan IBM® Z.
Dukungan multi-penyewaanan memungkinkan organisasi menerapkan instance layanan khusus dengan isolasi, tata kelola, dan fleksibilitas operasional yang kuat. Fitur ini memungkinkan setiap instance dikonfigurasi, dikelola, dan diskalakan secara independen untuk memenuhi kebutuhan yang unik, baik untuk departemen internal maupun lingkungan pengembangan dan produksi yang terpisah.
Misalnya, perusahaan seperti IBM® dapat menerapkan beberapa instance IBM® watsonx Assistant for Z, yang masing-masing memiliki kumpulan pengguna, data, dan konfigurasi yang berbeda. Setiap instance dapat disesuaikan dengan departemen, wilayah, unit bisnis, atau lingkungan tertentu, seperti pengembangan, pengujian, dan produksi. Pendekatan ini memungkinkan setiap tim menangani contoh penggunaan spesifik mereka sambil tetap mempertahankan pemisahan beban kerja dan tata kelola yang konsisten. Dengan memberikan fleksibilitas penerapan yang lebih besar, dukungan multi-penyewaanan membantu tim berinovasi lebih cepat sekaligus mengurangi risiko dan menyederhanakan administrasi.
Lapisan orkestrasi terpadu yang memahami maksud pengguna, mengumpulkan konteks yang relevan, dan secara dinamis meneruskan permintaan ke agen atau alat yang sesuai membantu organisasi menyederhanakan interaksi AI, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pengambilan keputusan.
Pengguna kini dapat mengajukan pertanyaan kepada Z Assistant, seperti, “Berikan status sistem saat ini beserta potensi masalah yang ada.” Orkestrator pusat kemudian akan merutekan permintaan tersebut ke agen yang relevan—misalnya IBM® Z OMEGAMON Insights Agent, CICS Agent, atau IMS Agent—untuk memberikan informasi yang diminta kepada pengguna.
Rilis ini memperkenalkan dukungan untuk Granite 4.1 dengan Spyre, yang memungkinkan inferensi lebih cepat dan lebih efisien sekaligus mempertahankan keamanan serta lokalitas data perusahaan yang sensitif. Pelanggan yang menjalankan model mereka di x86 dapat terus menggunakan Llama 3.3-70B-Instruct. Secara keseluruhan, peningkatan ini memberikan organisasi akses ke model AI canggih yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mendukung pengalaman berbasis AI yang lebih maju.
Rilis ini memperkenalkan server inferensi AI baru yang disediakan melalui Red Hat AI Inference Server (RHAIIS) dan AI Optimizer for Z. Arsitektur yang diperbarui ini menggabungkan perutean cerdas dan kontrol terpusat di IBM® Z dengan kemampuan penyajian model berkinerja tinggi, sehingga menciptakan fondasi yang lebih fleksibel dan dapat diskalakan untuk beban kerja AI perusahaan. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sekaligus memungkinkan tata kelola yang konsisten di seluruh lingkungan AI hybrid. Dengan mengembangkan arsitektur inferensi, organisasi dapat mendukung kebutuhan AI yang terus berkembang dengan lebih baik sambil tetap mempertahankan pengawasan dan kontrol operasional.
Melalui berbagai penyempurnaan pada IBM® Z Workload Scheduler Insights Agent, agen kini mendukung pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan khusus IBM® Z Workload Scheduler. Peningkatan ini menyempurnakan penyaringan informasi terkait pekerjaan berdasarkan kriteria operasional serta mempercepat waktu respons.
Permintaan kini didukung berdasarkan berbagai kriteria filter, seperti nilai status, nama workstation, dan nama pekerjaan. Pengguna dapat menampilkan pekerjaan yang mengalami kesalahan, semua pekerjaan yang diawali dengan OCON, pekerjaan yang berjala pada workstation CPU1, maupun pekerjaan dalam job stream XYZ. Selain itu, permintaan yang memanfaatkan basis pengetahuan IBM® Z Workload Scheduler yang telah diserap kini dapat mengajukan pertanyaan seperti, “Apa arti status pekerjaan pada job XYZ? Dan “Apa arti parameter CPBPLIM?“
Selain itu, agen mendukung penggunaan terminologi khusus mainframe. Misalnya, Anda dapat menggunakan istilah “aplikasi“ alih-alih “job stream“. Peningkatan ini membantu tim operasional mengakses informasi penjadwalan yang relevan dengan lebih cepat serta memperoleh visibilitas yang lebih baik terhadap aktivitas beban kerja.
IBM® Z RAG Agent menghadirkan kemampuan baru untuk mendukung penalaran yang lebih cerdas, konteks yang lebih mendalam, dan cakupan informasi yang lebih luas, termasuk multi-hop reasoning, Context Accumulation, dan pencarian web.
Dengan penalaran multi-hop
Pertanyaan yang kompleks secara otomatis dipecah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah diselesaikan. Agen menjawab setiap langkah secara mandiri, lalu menyintesis seluruh hasilnya menjadi satu rekomendasi akhir. Misalnya, jika Anda bertanya, “Bagaimana saya dapat mengurangi biaya aplikasi COBOL sekaligus meningkatkan kelincahan dan mempersiapkan integrasi Cloud Integration?”, agen akan menguraikan pertanyaan tersebut menjadi beberapa aspek, seperti faktor pendorong, opsi modernisasi, dan integrasi Cloud Integration, kemudian menyatukannya menjadi jawaban yang jelas.
Dengan akumulasi konteks
Agen dapat melakukan beberapa pencarian secara internal dengan menggunakan penalaran adaptif sebelum memberikan jawaban. Selama proses tersebut, agen mengumpulkan informasi sambil menyempurnakan permintaan dan membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik sebelum menyusun respons. Misalnya, pertanyaan mengenai bahasa yang didukung oleh suatu produk dapat memicu pencarian tambahan untuk setiap bahasa yang disebutkan dalam hasil pencarian awal, sehingga agen dapat memberikan rincian yang lebih lengkap mengenai tingkat dukungannya.
Dengan pencarian web
Tersedia opsi untuk mengonfigurasi Agen ZRAG agar memperluas cakupan pencarian. Dengan demikian, ketika informasi tidak tersedia dalam konten yang telah diserap atau bersifat sensitif terhadap waktu, agen dapat melengkapi dokumentasi internal IBM® Z dengan sumber eksternal yang tepercaya. Misalnya, jika Anda bertanya, “Apa pengumuman terbaru tentang IBM® z16?“, agen dapat melengkapi pengetahuan internal dengan insight terkini.
Intinya? Agen tidak hanya mengambil informasi, tetapi juga menggabungkan pengetahuan dari berbagai hasil pencarian, melakukan penalaran terhadap pertanyaan yang kompleks, serta melampaui korpus RAG jika diperlukan untuk memberikan jawaban yang lebih lengkap.
Untuk membantu organisasi mengeksplorasi kemampuan AI dengan lebih cepat, IBM® watsonx Assistant for Z v3.3 memperkenalkan Lightweight Deployment Configuration untuk lingkungan proof of concept. Opsi penerapan ini memungkinkan pelanggan mengevaluasi berbagai kemampuan dalam lingkungan terkendali mereka sendiri dengan memanfaatkan pengetahuan perusahaan serta agen yang telah dibangun sebelumnya. Organisasi dapat menyerap informasi kepemilikan, berinteraksi dengan data pelanggan, dan memperoleh insight kontekstual secara real-time, sehingga membantu mempercepat proses eksperimen dan validasi berbagai contoh penggunaan AI.
Agen AI memberikan nilai terbesar ketika dapat mengakses pengetahuan terstruktur yang berkualitas tinggi. Namun, sebagian besar pengetahuan organisasi masih berada dalam format yang sulit diproses oleh sistem RAG. Dek presentasi, transkrip rapat, PDF, dan rekaman video sering kali mengandung insight penting, tetapi sifatnya yang tidak terstruktur membatasi akurasi pengambilan serta menyulitkan AI dalam menemukan dan menyajikan informasi yang relevan.
Knowledge Transformer adalah layanan yang didukung AI yang mengubah konten tidak terstruktur—vtt, mp4, ppt, pdf, docx, txt, md—menjadi dokumen Markdown terstruktur dan taksonomi yang dioptimalkan untuk sistem RAG. Dengan meningkatkan kepadatan pengetahuan dan presisi kontekstual, layanan ini memungkinkan agen AI memberikan respons yang jauh lebih akurat. Misalnya, sesi teknis berdurasi 90 menit yang direkam dalam bentuk video beserta slide dapat berisi konsep-konsep utama, contoh kode, dan keputusan arsitektur. Knowledge Transformer mengekstrak seluruh informasi tersebut, lalu menyusunnya menjadi dokumen Markdown terstruktur dengan bagian-bagian yang jelas serta taksonomi yang mudah ditelusuri.
Ketika diserap ke dalam IBM® ZRAG, konten yang telah ditransformasikan dapat memberikan akurasi pengambilan yang jauh lebih tinggi, sehingga memungkinkan penyajian jawaban yang lebih tepat, yang tidak dapat dihasilkan dari format aslinya.
IBM® Project Polaris akan memperkenalkan pengalaman pengguna z/OS generasi berikutnya yang lebih sederhana dan dirancang sesuai kebutuhan para profesional mainframe di awal karier mereka. Solusi ini menghadirkan integrasi mendalam dengan watsonx Assistant for Z serta menyediakan panduan tingkat ahli dan rekomendasi kontekstual untuk membantu pengguna bekerja dengan lebih efisien dan percaya diri.
IBM® watsonx Assistant for Z v3.3 diharapkan tersedia secara umum mulai 26 Juni 2026.
Rilis terbaru ini menghadirkan berbagai inovasi baru yang akan membawa kemampuan AI agentic Anda ke tingkat berikutnya. Dengan kemajuan dalam orkestrasi, fleksibilitas penerapan, dukungan model AI, dan transformasi pengetahuan, Anda dapat menyederhanakan kompleksitas, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat pencapaian hasil, sambil tetap mempertahankan keamanan, tata kelola, dan keandalan yang diharapkan dari lingkungan IBM® Z.
Sederhanakan alur kerja Anda, otomatiskan tugas, dan dapatkan insight yang lebih mendalam mengenai operasional Anda dengan IBM® watsonx Assistant for Z. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang IBM® watsonx Assistant for Z, kunjungi halaman produk IBM® atau hubungi perwakilan IBM® Anda.
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