Mengembangkan AI agen untuk produktivitas dan otomatisasi cerdas di IBM Z

IBM® Z RAG Agent menghadirkan kemampuan baru untuk mendukung penalaran yang lebih cerdas, konteks yang lebih mendalam, dan cakupan informasi yang lebih luas, termasuk multi-hop reasoning, Context Accumulation, dan pencarian web.

Dengan penalaran multi-hop

Pertanyaan yang kompleks secara otomatis dipecah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah diselesaikan. Agen menjawab setiap langkah secara mandiri, lalu menyintesis seluruh hasilnya menjadi satu rekomendasi akhir. Misalnya, jika Anda bertanya, “Bagaimana saya dapat mengurangi biaya aplikasi COBOL sekaligus meningkatkan kelincahan dan mempersiapkan integrasi Cloud Integration?”, agen akan menguraikan pertanyaan tersebut menjadi beberapa aspek, seperti faktor pendorong, opsi modernisasi, dan integrasi Cloud Integration, kemudian menyatukannya menjadi jawaban yang jelas.

Dengan akumulasi konteks

Agen dapat melakukan beberapa pencarian secara internal dengan menggunakan penalaran adaptif sebelum memberikan jawaban. Selama proses tersebut, agen mengumpulkan informasi sambil menyempurnakan permintaan dan membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik sebelum menyusun respons. Misalnya, pertanyaan mengenai bahasa yang didukung oleh suatu produk dapat memicu pencarian tambahan untuk setiap bahasa yang disebutkan dalam hasil pencarian awal, sehingga agen dapat memberikan rincian yang lebih lengkap mengenai tingkat dukungannya.

Dengan pencarian web

Tersedia opsi untuk mengonfigurasi Agen ZRAG agar memperluas cakupan pencarian. Dengan demikian, ketika informasi tidak tersedia dalam konten yang telah diserap atau bersifat sensitif terhadap waktu, agen dapat melengkapi dokumentasi internal IBM® Z dengan sumber eksternal yang tepercaya. Misalnya, jika Anda bertanya, “Apa pengumuman terbaru tentang IBM® z16?“, agen dapat melengkapi pengetahuan internal dengan insight terkini.

Intinya? Agen tidak hanya mengambil informasi, tetapi juga menggabungkan pengetahuan dari berbagai hasil pencarian, melakukan penalaran terhadap pertanyaan yang kompleks, serta melampaui korpus RAG jika diperlukan untuk memberikan jawaban yang lebih lengkap.