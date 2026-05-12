Tingkatkan masa depan virtualisasi Anda dengan IBM® Cloud dan Red Hat

Hari ini, IBM® mengumumkan Red Hat OpenShift Virtualization Service di IBM® Cloud, Red Hat OpenShift Virtualization Service terkelola yang tersedia di IBM® Cloud.
Red Hat OpenShift Virtualization Service di IBM® Cloud disampaikan pada IBM® Cloud VPC Bare Metal server kelas enterprise. Layanan ini menyediakan lingkungan virtualisasi yang aman, stabil, dan dapat diprediksi yang dirancang untuk organisasi pertama VM yang menginginkan konsistensi operasional saat ini, dan jalur yang jelas dan fleksibel menuju kontainer, cloud-native dengan kemampuan yang selaras dengan AI di masa depan. Layanan ini umumnya tersedia pada 26 Juni 2026 dengan beta tertutup tersedia pada 1 Juni 2026.
Lingkungan virtualisasi berkembang dengan cepat. Meningkatnya biaya lisensi, perubahan vendor yang tiba-tiba, dan konsolidasi dalam platform lama telah membuat banyak perusahaan menilai kembali fondasi yang mereka gunakan untuk menjalankan mesin virtual yang sangat penting. Tim virtualisasi menghadapi tekanan yang lebih besar dari sebelumnya untuk memastikan stabilitas, kepatuhan, dan operasi yang dapat diprediksi—sambil menavigasi anggaran yang menyusut dan lingkungan yang semakin kompleks.
Di seluruh industri, para pemimpin teknologi menghadapi tantangan serupa:
Mesin virtual tetap penting untuk aplikasi seperti ERP, EHR, perbankan inti, analitik, dan sistem lini bisnis yang tidak dapat ditulis ulang dengan cepat. Apa yang dibutuhkan organisasi adalah lingkungan hypervisor yang stabil yang memungkinkan mereka menjalankan beban kerja saat ini sambil mengaktifkan opsi masa depan seperti pengembangan cloud-native, adopsi Kubernetes, otomatisasi DevOps dengan beban kerja AI di linimasa mereka.
Red Hat OpenShift Virtualization Service di IBM® Cloud memberikan hal ini: platform virtualisasi terkelola yang aman, siap perusahaan, dengan peta jalan jangka panjang yang dibangun di sekitar teknologi terbuka dan kemampuan jalur masa depan opsional.
Platform ini didukung oleh Red Hat OpenShift Virtualization (KubeVirt+KVM) dan diterapkan pada profil klaster khusus untuk VM yang dioptimalkan khusus untuk beban kerja virtualisasi. Desain ini mendukung:
IBM® menyediakan lingkungan sebagai layanan terkelola, memungkinkan klien untuk menerapkan mesin virtual segera tanpa konfigurasi tambahan. Ini adalah platform VM pertama, dengan jalur opsional untuk adopsi kontainer atau perkakas cloud native ketika tim memilih untuk menjelajahinya.
Ini menjadikannya pilihan ideal bagi organisasi yang mencari alternatif yang dapat diandalkan untuk hypervisor lama tanpa berkomitmen untuk mendesain ulang aplikasi penuh.
Layanan ini menggabungkan beberapa lapisan teknis yang bekerja sama untuk memberikan keandalan, konsistensi, dan kinerja yang dapat diprediksi.
1. Profil Klaster Khusus untuk Virtualisasi
Profil ini menghilangkan overhead berpusat kontainer dan tuning lingkungan untuk kepadatan VM, penjadwalan CPU, dan konsistensi jaringan. Ini menyerupai perilaku operasional hypervisor tradisional sambil mendapat manfaat dari orkestrasi Kubernetes.
2. Red Hat OpenShift Virtualization (KubeVirt + KVM)
KubeVirt mengintegrasikan VM tradisional ke dalam Kubernetes dengan memperlakukannya sebagai sumber daya khusus. Hasilnya adalah lapisan abstraksi terpadu di mana VM dan kontainer dapat dikelola secara konsisten melalui Kubernetes RBAC, jaringan OpenShift, dan CRD standar untuk operasi siklus hidup VM. Ini memberi tim VM kontrol yang lebih besar sambil mempertahankan kompatibilitas dengan alur kerja yang sudah mapan.
3. Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF)
Red Hat OpenShift Data Foundation menyediakan penyimpanan blok dan file yang sangat tersedia dan menangani data persisten untuk VM. Ini mendukung beban kerja stateful, snapshot dan kloning dan siklus peningkatan berdampak rendah. Ini memastikan pengalaman penyimpanan yang konsisten di seluruh siklus hidup.
4. Integrasi asli dengan layanan IBM Cloud
Layanan ini terhubung langsung dengan sistem tata kelola dan keamanan IBM® Cloud: IAM untuk identitas dan akses, Key Protect untuk manajemen kunci enkripsi, IBM® Cloud Monitoring and Logs untuk visibilitas menyeluruh, dan isolasi jaringan VPC untuk keamanan yang ditingkatkan. Integrasi ini dikelola, menghilangkan kebutuhan tim untuk mengorkestrasikan berbagai komponen ini sendiri.
1. Operasi terkelola menyederhanakan operasi hari ke-2
Salah satu aspek yang menantang dari platform virtualisasi adalah operasi hari ke-2: tambalan, peningkatan, remediasi, dan pemeliharaan kepatuhan. Model layanan terkelola IBM® menghilangkan sebagian besar overhead ini dengan menangani:
Ini memberi perusahaan lapisan virtualisasi yang stabil dan dapat diprediksi dan mengurangi “kebisingan” operasional yang sering menghabiskan tim infrastruktur. Platform IBM® Cloud didukung oleh SLA1 yang dijamin secara finansial 99,99%, membuatnya layak untuk beban kerja yang sensitif dan selalu aktif. Baca lebih lanjut di sini.
2. Jalur transisi VM‑ke-VM berisiko rendah
Bagi banyak organisasi, hambatan terbesar untuk mengadopsi platform baru adalah ketakutan akan kompleksitas migrasi. Layanan ini menyediakan alur kerja VM-ke-VM terstruktur yang dirancang untuk mengurangi gangguan dan mendukung transisi yang dapat diprediksi. Menggunakan alat migrasi Red Hat dan bantuan dari IBM® dan pakar Red Hat, organisasi dapat:
Hal ini memungkinkan tim untuk keluar dari hypervisor lama tanpa merancang ulang beban kerja, merestrukturisasi tim, atau menulis ulang proses operasi. Tujuannya adalah kontinuitas dan stabilitas selama transisi—bukan transformasi paksa.
3. Otomatisasi dan konsistensi tingkat armada
Seiring pertumbuhan perkebunan VM, kebutuhan akan manajemen dan otomatisasi terpusat menjadi sangat penting. Layanan ini mendukung skala berbasis otomatisasi menggunakan dua alat utama.
Platform Otomatisasi Ansible merampingkan manajemen siklus hidup dengan mengotomatiskan berbagai tugas seperti penyediaan VM, aplikasi kebijakan, penegakan konfigurasi, dan alur kerja pemeliharaan berulang. Dengan memungkinkan tim untuk menggunakan kembali playbook yang ada, ini mempertahankan investasi otomatisasi saat ini dan mempercepat konsistensi operasional. Melengkapi hal ini, Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization menyediakan tata kelola seluruh armada, visibilitas terpadu, kepatuhan berbasis kebijakan, dan pengoptimalan sumber daya di beberapa klaster. Bersama-sama, kemampuan ini memungkinkan perusahaan mengelola lingkungan VM skala besar dengan konsistensi, efisiensi, dan kontrol yang lebih besar.
4. Keamanan yang kuat untuk perusahaan dan beban kerja yang diatur
Keamanan dan tata kelola dibangun langsung ke dalam platform, dimulai dari penguatan di tingkat platform yang mencakup standar keamanan pemalut terbatas, VM yang berjalan tanpa hak akses root, pemisahan tugas yang diterapkan secara ketat, serta komunikasi terenkripsi di seluruh klaster. Ekosistem tata kelola IBM® Cloud semakin memperkuat fondasi ini melalui identitas terpadu dengan IAM, manajemen kunci yang aman dengan Key Protect, pencatatan dan pengamatan komprehensif untuk jejak audit, dan isolasi VPC untuk mempertahankan batas jaringan yang ketat. Selain itu, wilayah multizone IBM® Cloud menyediakan ketersediaan tinggi, pemisahan domain kesalahan, dan lapisan infrastruktur redundan, memberikan ketahanan yang dibutuhkan oleh industri dengan kebutuhan kepatuhan yang ketat seperti layanan keuangan, layanan kesehatan, pemerintah, dan telekomunikasi.
5. Berkembang sesuai linimasa Anda
Sementara layanan berfokus pada beban kerja VM, layanan ini juga menyediakan jalur fleksibel untuk memperkenalkan kontainer, praktik DevOps, perkakas asli Kubernetes, atau beban kerja AI. Organisasi dapat menjalankan VM hari ini dan memperluas ke Red Hat OpenShift on IBM® Cloud saat siap. Tim dapat:
Tidak ada penentuan waktu yang dipaksa—hanya jalur yang jelas dan didukung ketika bisnis menginginkannya.
Red Hat OpenShift Virtualization Service di IBM® Cloud memberi organisasi fondasi yang aman, dapat diprediksi, dan dikelola untuk lingkungan mesin virtual mereka. Ini memberikan jalur praktis menjauh dari platform virtualisasi lama dengan memungkinkan transisi VM‑ke-VM berisiko rendah, menstabilkan biaya, dan mengurangi beban operasional melalui operasi siklus hidup yang dikelola IBM dan dukungan SRE. Dengan keamanan kelas enterprise, kontrol kepatuhan, dan SLA yang didukung secara finansial 99,99%, platform ini dirancang untuk menjalankan beban kerja kritis dengan percaya diri.
Sama pentingnya, ini menawarkan fleksibilitas bagi tim untuk mengembangkan lingkungan mereka dari waktu ke waktu. Baik organisasi memilih untuk memperkenalkan kontainer, mengadopsi praktik DevOps, atau mengeksplorasi kemampuan siap AI, platform ini menyediakan jalur yang jelas dan opsional—tanpa memaksa perubahan sebelum bisnis siap.
Untuk perusahaan yang mencari stabilitas jangka panjang, pilihan teknologi terbuka, dan strategi virtualisasi siap masa depan yang tepercaya, Red Hat OpenShift Virtualization Service di IBM® Cloud memberikan fondasi yang kuat dan tangguh untuk mendukung prioritas hari ini dan ambisi masa depan.
Organisasi dapat memulai dengan percontohan, memvalidasi interoperabilitas atau bekerja dengan pakar IBM® dan Red Hat dalam perencanaan migrasi.