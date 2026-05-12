Tingkatkan masa depan virtualisasi Anda dengan IBM® Cloud dan Red Hat

1. Operasi terkelola menyederhanakan operasi hari ke-2

Salah satu aspek yang menantang dari platform virtualisasi adalah operasi hari ke-2: tambalan, peningkatan, remediasi, dan pemeliharaan kepatuhan. Model layanan terkelola IBM® menghilangkan sebagian besar overhead ini dengan menangani:

Siklus hidup penuh operator OpenShift Virtualization

Peningkatan pesawat kontrol dan node

Penambalan keamanan berkelanjutan

Pemulihan kegagalan otomatis

Remediasi node pekerja

Pemantauan dan dukungan SRE 24/7

Ini memberi perusahaan lapisan virtualisasi yang stabil dan dapat diprediksi dan mengurangi “kebisingan” operasional yang sering menghabiskan tim infrastruktur. Platform IBM® Cloud didukung oleh SLA1 yang dijamin secara finansial 99,99%, membuatnya layak untuk beban kerja yang sensitif dan selalu aktif. Baca lebih lanjut di sini.

2. Jalur transisi VM‑ke-VM berisiko rendah

Bagi banyak organisasi, hambatan terbesar untuk mengadopsi platform baru adalah ketakutan akan kompleksitas migrasi. Layanan ini menyediakan alur kerja VM-ke-VM terstruktur yang dirancang untuk mengurangi gangguan dan mendukung transisi yang dapat diprediksi. Menggunakan alat migrasi Red Hat dan bantuan dari IBM® dan pakar Red Hat, organisasi dapat:

Menemukan dan menilai beban kerja

Mengonversi gambar VM dari platform lama

Memigrasikan VM secara bertahap atau sekaligus

Memvalidasi aplikasi sebelum cutover

Memelihara pola jaringan dan penyimpanan

Hal ini memungkinkan tim untuk keluar dari hypervisor lama tanpa merancang ulang beban kerja, merestrukturisasi tim, atau menulis ulang proses operasi. Tujuannya adalah kontinuitas dan stabilitas selama transisi—bukan transformasi paksa.

3. Otomatisasi dan konsistensi tingkat armada

Seiring pertumbuhan perkebunan VM, kebutuhan akan manajemen dan otomatisasi terpusat menjadi sangat penting. Layanan ini mendukung skala berbasis otomatisasi menggunakan dua alat utama.

Platform Otomatisasi Ansible merampingkan manajemen siklus hidup dengan mengotomatiskan berbagai tugas seperti penyediaan VM, aplikasi kebijakan, penegakan konfigurasi, dan alur kerja pemeliharaan berulang. Dengan memungkinkan tim untuk menggunakan kembali playbook yang ada, ini mempertahankan investasi otomatisasi saat ini dan mempercepat konsistensi operasional. Melengkapi hal ini, Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization menyediakan tata kelola seluruh armada, visibilitas terpadu, kepatuhan berbasis kebijakan, dan pengoptimalan sumber daya di beberapa klaster. Bersama-sama, kemampuan ini memungkinkan perusahaan mengelola lingkungan VM skala besar dengan konsistensi, efisiensi, dan kontrol yang lebih besar.

4. Keamanan yang kuat untuk perusahaan dan beban kerja yang diatur

Keamanan dan tata kelola dibangun langsung ke dalam platform, dimulai dari penguatan di tingkat platform yang mencakup standar keamanan pemalut terbatas, VM yang berjalan tanpa hak akses root, pemisahan tugas yang diterapkan secara ketat, serta komunikasi terenkripsi di seluruh klaster. Ekosistem tata kelola IBM® Cloud semakin memperkuat fondasi ini melalui identitas terpadu dengan IAM, manajemen kunci yang aman dengan Key Protect, pencatatan dan pengamatan komprehensif untuk jejak audit, dan isolasi VPC untuk mempertahankan batas jaringan yang ketat. Selain itu, wilayah multizone IBM® Cloud menyediakan ketersediaan tinggi, pemisahan domain kesalahan, dan lapisan infrastruktur redundan, memberikan ketahanan yang dibutuhkan oleh industri dengan kebutuhan kepatuhan yang ketat seperti layanan keuangan, layanan kesehatan, pemerintah, dan telekomunikasi.

5. Berkembang sesuai linimasa Anda

Sementara layanan berfokus pada beban kerja VM, layanan ini juga menyediakan jalur fleksibel untuk memperkenalkan kontainer, praktik DevOps, perkakas asli Kubernetes, atau beban kerja AI. Organisasi dapat menjalankan VM hari ini dan memperluas ke Red Hat OpenShift on IBM® Cloud saat siap. Tim dapat:

Menjalankan VM dan kontainer secara berdampingan

Menrerapkan GitOps dan CI/CD secara bertahap

Memanfaatkan infrastruktur yang digerakkan oleh AI

Memperkenalkan kemampuan cloud-native tanpa gangguan

Tidak ada penentuan waktu yang dipaksa—hanya jalur yang jelas dan didukung ketika bisnis menginginkannya.