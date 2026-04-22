Adobe dan IBM®: Memberikan pengalaman pelanggan didukung AI dan berbasis agen

Dengan membawa teknologi IBM® watsonx ke dalam Platform Pengalaman Adobe, pelanggan bersama IBM® dan Adobe dapat memberikan orkestrasi pengalaman pelanggan untuk mengoptimalkan titik kontak pemasaran sambil memastikan kepercayaan dan transparansi dalam konten yang mereka buat. Pada saat yang sama, Red Hat OpenShift memungkinkan untuk mengelola dan mengirimkan konten dan aset Platform Pengalaman pada infrastruktur hybrid pilihan klien, mendukung kelincahan yang diperlukan untuk lingkungan perusahaan yang sangat diatur dan kompleks.

Di Adobe Summit, kolaborasi ini semakin digarisbawahi oleh pengakuan industri. IBM® merasa terhormat menerima penghargaan Adobe Pengalaman Pelanggan Orkestrasi AI Teknologi Partner of the Year 2026 untuk IBM® watsonx. Penghargaan ini mencerminkan kekuatan kemitraan kami dengan Adobe dan komitmen bersama kami untuk memberikan pengalaman pelanggan yang inovatif dan didukung AI dalam skala besar.

Di Adobe Summit, IBM® menunjukkan bagaimana kami berkolaborasi lebih jauh dengan Adobe untuk mempersonalisasi konten, komunikasi, dan pengalaman dalam skala besar untuk membuat pemasaran lebih relevan bagi konsumen dari sebelumnya—tanpa mengorbankan tata kelola, transparansi, atau kontrol.