Adobe dan IBM®: Memberikan pengalaman pelanggan didukung AI dan berbasis agen

Adobe dan IBM® berkomitmen untuk membantu pelanggan mewujudkan nilai penuh AI generatif dan AI agen dalam pemasaran, pembuatan konten, dan tata kelola merek.
Dengan membawa teknologi IBM® watsonx ke dalam Platform Pengalaman Adobe, pelanggan bersama IBM® dan Adobe dapat memberikan orkestrasi pengalaman pelanggan untuk mengoptimalkan titik kontak pemasaran sambil memastikan kepercayaan dan transparansi dalam konten yang mereka buat. Pada saat yang sama, Red Hat OpenShift memungkinkan untuk mengelola dan mengirimkan konten dan aset Platform Pengalaman pada infrastruktur hybrid pilihan klien, mendukung kelincahan yang diperlukan untuk lingkungan perusahaan yang sangat diatur dan kompleks.
Di Adobe Summit, kolaborasi ini semakin digarisbawahi oleh pengakuan industri. IBM® merasa terhormat menerima penghargaan Adobe Pengalaman Pelanggan Orkestrasi AI Teknologi Partner of the Year 2026 untuk IBM® watsonx. Penghargaan ini mencerminkan kekuatan kemitraan kami dengan Adobe dan komitmen bersama kami untuk memberikan pengalaman pelanggan yang inovatif dan didukung AI dalam skala besar.
Di Adobe Summit, IBM® menunjukkan bagaimana kami berkolaborasi lebih jauh dengan Adobe untuk mempersonalisasi konten, komunikasi, dan pengalaman dalam skala besar untuk membuat pemasaran lebih relevan bagi konsumen dari sebelumnya—tanpa mengorbankan tata kelola, transparansi, atau kontrol.
IBM® dan Adobe bermitra untuk menghadirkan tingkat kecerdasan, tata kelola, dan efisiensi operasional baru ke Platform Pengalaman Adobe untuk membuka alur kerja berbasis agen Kelas Enterprise yang dibuat untuk perusahaan.
Dengan mengintegrasikan IBM® watsonx ke dalam aplikasi Pengalaman Platform, pemasar memperoleh kemampuan untuk mengelola dan mengatur model pembelajaran mesin prediktif, LLM, dan agen dengan transparansi tingkat perusahaan—memastikan bahwa insight yang digunakan untuk mengoptimalkan perjalanan, memahami maksud pelanggan, dan memandu keputusan pengeluaran tetap dapat dipercaya dan dapat dijelaskan.
Memberikan kepercayaan dalam skala besar adalah dasar dari pendekatan ini. IBM® watsonx.governance menyediakan kemampuan untuk melacak seluruh siklus hidup model, standarisasi bagaimana kinerja, keadilan, dan konten dievaluasi. IBM® dan Adobe bersama-sama menjelajahi alat yang didukung‑LLM untuk memungkinkan perusahaan menerapkan solusi Adobe dan IBM® dan mengorkestrasikan pengalaman pelanggan di mana pun arsitektur mereka menuntut - memungkinkan pengalaman AI tepercaya di seluruh lingkungan hybrid tanpa mengorbankan tata kelola.
Alur kerja berbasis agen dan AI juga memiliki potensi besar bagi perusahaan di luar domain pemasaran. IBM® dan Adobe telah berkolaborasi untuk membuat kekuatan Adobe Experience Platform Agent Orchestrator dan agen AI tersedia untuk digunakan dalam Agent Catalog dari watsonx Orchestrate. Pelanggan IBM® dapat mengakses Agen Pemasaran Adobe langsung dari katalog untuk memanfaatkan kecerdasan pengalaman pelanggan Adobe bersama agen perusahaan lain dan alat pilihan mereka. Versi beta Adobe Marketing Agent akan tersedia melalui Agent Catalog pada tanggal 30 April 2026.
IBM® melanjutkan kemitraan dengan Adobe untuk memperkuat nilai kemampuan agen bawaan mereka dengan meningkatkan agen Adobe dengan sumber data pihak pertama dan ketiga dalam cara yang dapat diskalakan dan teratur menggunakan watsonx.data. Agen memberikan nilai paling besar ketika mereka memiliki konteks yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas mereka. Namun, menyediakan konteks itu secara fleksibel dan efisien sulit tanpa fondasi data perusahaan yang diatur dengan baik dan terindeks. Memberikan kepercayaan dalam skala besar tidak hanya membutuhkan model yang kuat, tetapi juga data berkualitas tinggi yang diatur.
Ketika AI diperkuat oleh data yang mendorongnya, IBM® membantu bisnis membuka nilai penuh dari data perusahaan mereka yang ada dalam melayani AI dan alur kerja berbasis agen—memastikan data terpadu, akurat, dan digunakan secara bertanggung jawab untuk mendorong hasil yang lebih baik
IBM® Consulting membantu klien memodernisasi operasi pemasaran mereka dengan menghubungkan ekosistem data, sistem, keputusan, konten, dan alur kerja mereka ke dalam model operasi yang kohesif dan mendukung AI. Dengan menggabungkan teknologi kelas dunia Adobe dengan keahlian IBM® dalam AI tepercaya untuk perusahaan, organisasi dapat membuka nilai penuh dari AI agen di seluruh pemasaran, pembuatan konten, dan tata kelola merek.
Dengan pengalaman mendalam dalam merancang dan menerapkan pengalaman yang diatur oleh AI menyeluruh dengan cepat, IBM® Consulting berfokus pada membangun sistem—bukan titik sentuh terisolasi—di mana agen cerdas, alur kerja otomatis, dan proses lintas fungsi beroperasi secara sinkron. Pendekatan kami mengantisipasi kebutuhan pelanggan, mengoordinasikan tindakan di seluruh tim yang berbeda, dan menghilangkan gesekan yang disebabkan oleh fungsi yang tersilo. Memanfaatkan Power® platform Adobe, IBM Consulting memungkinkan merek untuk memberikan pengalaman yang lebih adaptif, terhubung, dan sadar konteks yang mempercepat hasil yang diinginkan.
IBM® menerapkan kemampuan yang sama secara internal, mentransformasi organisasi pemasaran global mereka dengan merancang ulang alur kerja, memodernisasi rantai pasokan konten, dan mengintegrasikan proses berbasis‑AI dalam skala besar. Transformasi langsung IBM® Marketing menunjukkan bagaimana Adobe dan IBM® membantu klien membangun model operasi pemasaran berbasis AI yang memberikan produktivitas lebih tinggi, output yang lebih cepat, biaya operasional yang lebih rendah, dan pengalaman pelanggan yang lebih personal untuk mendorong pertumbuhan bisnis.