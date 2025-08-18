ABBYY dan IBM watsonx.ai Orchestrate mengubah otomatisasi KYC pada skala perusahaan

Saat ini, ABBYY dan IBM memperluas kemitraan mereka untuk memberikan solusi yang mengutamakan kepatuhan bagi lembaga jasa keuangan dan asuransi yang menuntut ketepatan, kemampuan audit, dan ketangkasan operasional. Dengan menggabungkan AI Dokumen dan AI Proses yang canggih dari ABBYY dengan agen berbasis AI dari IBM watsonx.ai Orchestrate, kami mengubah seluruh proses Know Your Customer (KYC)—dari pengambilan dokumen hingga pemantauan kepatuhan—menjadi alur kerja yang transparan, dapat diskalakan, dan cerdas.

Ini lebih dari sekadar otomatisasi tugas. Ini adalah orkestrasi menyeluruh yang dinamis dengan insight risiko real-time bawaan.