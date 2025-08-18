ABBYY dan IBM watsonx.ai Orchestrate mengubah otomatisasi KYC pada skala perusahaan

Kecerdasan Buatan Otomatisasi bisnis

18 Agustus 2025

Penulis

Marlene Wolfgruber

AI Product Marketing Lead

Saat ini, ABBYY dan IBM memperluas kemitraan mereka untuk memberikan solusi yang mengutamakan kepatuhan bagi lembaga jasa keuangan dan asuransi yang menuntut ketepatan, kemampuan audit, dan ketangkasan operasional. Dengan menggabungkan AI Dokumen dan AI Proses yang canggih dari ABBYY dengan agen berbasis AI dari IBM watsonx.ai Orchestrate, kami mengubah seluruh proses Know Your Customer (KYC)—dari pengambilan dokumen hingga pemantauan kepatuhan—menjadi alur kerja yang transparan, dapat diskalakan, dan cerdas.

Ini lebih dari sekadar otomatisasi tugas. Ini adalah orkestrasi menyeluruh yang dinamis dengan insight risiko real-time bawaan.

Ikhtisar solusi dan proposisi nilai integrasi

KYC manual lambat, rawan kesalahan, dan mahal. Alat otomatisasi tradisional sering kali gagal dalam hal validasi lintas dokumen, kesiapan audit, dan kontrol proses real-time. Tim kepatuhan terus mengalami kesulitan dengan sistem yang terputus, sinyal risiko tidak jelas, dan tekanan peraturan yang meningkat.

ABBYY + IBM watsonx.ai Orchestrate mengubahnya. Dengan integrasi ini, institusi dapat merampingkan orientasi, mengurangi risiko penipuan, dan menegakkan kebijakan kepatuhan secara otomatis—didukung oleh AI yang memahami proses dan dokumen.

3 perbedaan utama dengan integrasi ABBYY + IBM 

  1. AI Dokumen ABBYY mengekstrak data terstruktur dari tagihan utilitas, laporan bank, dan dokumen pendaftaran lainnya—bahkan jika dokumen dipindai dengan buruk atau berbeda-beda di setiap negara.
  2. IBM watsonx.ai Orchestrate kemudian merutekan data bersih di seluruh alur kerja KYC—memvalidasi entri, meluncurkan tindak lanjut, dan mengintegrasikan langsung dengan platform kepatuhan internal.
  3. Kecerdasan Proses ABBYY memonitor setiap kasus, menangkap data operasional, dan mengidentifikasi pengecualian secara real-time. Jika ada masalah yang muncul—dokumentasi yang tidak ada, kesenjangan kepatuhan, atau pola yang mencurigakan—sistem akan memperingatkan tim yang tepat dan memicu tindakan agen korektif.

Setiap aktivitas dicatat. Setiap tindakan dapat dijelaskan. Setiap langkah dapat diaudit.

Cara kerja integrasi

Integrasi ABBYY+IBM watsonx Orchestrate memungkinkan institusi untuk:

  • Menyerap dan menyusun dokumen orientasi dalam skala besar dengan AI Dokumen ABBYY
  • Memicu berbagai langkah alur kerja cerdas melalui agen Orchestrate (misalnya pemeriksaan risiko, permintaan pengiriman ulang, eskalasi)
  • Terus monitor kesesuaian proses dengan AI Proses ABBYY
  • Menanggapi kesenjangan kepatuhan secara otomatis dengan memulai ulang, merutekan, atau memulihkan alur kerja
  • Memastikan keterlacakan penuh dan kesiapan audit di setiap interaksi KYC

ABBYY + IBM memberikan proposisi nilai utama 

  1. Melampaui otomatisasi ke kecerdasan yang diatur: Mulai pengambilan data hingga pelaksanaan keputusan, setiap langkah dikoordinasikan dan dimonitor—memastikan tidak ada yang lolos dari celah.
  2. Visibilitas risiko secara real-time: AI Proses ABBYY menampilkan kemacetan, penyimpangan kepatuhan, dan pengecualian secara proaktif—membantu Anda menyelesaikan masalah sebelum menjadi risiko.
  3. Kepatuhan, bawaan: Setiap langkah KYC dicatat, diukur, dan diselaraskan dengan persyaratan peraturan internal dan eksternal—sehingga Anda selalu siap untuk diaudit.
  4. Skalabilitas kelas perusahaan: Seiring bertambahnya volume orientasi, begitu pula sistem—tanpa mengorbankan pengawasan atau kinerja.

Manfaat bisnis dengan ABBYY + IBM

  1. Orientasi lebih cepat dengan langkah manual yang lebih sedikit
  2. Penurunan risiko kepatuhan melalui kontrol dan peringatan otomatis
  3. Peningkatan kesiapan audit dan transparansi tata kelola
  4. Biaya operasional yang lebih rendah melalui orkestrasi cerdas
  5. Peningkatan kepuasan pelanggan dengan waktu layanan yang lebih cepat

Aksinya dalam contoh penggunaan layanan keuangan dan asuransi

Penyedia asuransi global yang melakukan orientasi pemegang polis baru harus mengambil dokumen identitas, memvalidasi informasi, dan memastikan kepatuhan AML/KYC di berbagai yurisdiksi.

Dengan ABBYY + IBM:

  • Dokumen diambil dan disusun saat pengambilan
  • Agen pengatur memvalidasi detail dan meluncurkan langkah selanjutnya (misalnya, profil risiko)
  • AI Proses ABBYY memonitor penyimpangan atau penundaan pada alur kerja
  • Jika dokumentasi tidak ada atau muncul tanda risiko, sistem akan memberi tahu pelanggan dan melanjutkan alur kerja setelah masalah diselesaikan
  • Setiap tindakan dapat dilacak—mendukung kebijakan internal, audit peraturan, dan pelaporan eksternal

Hasilnya? Orientasi yang lebih aman dan lebih cepat dengan kepatuhan berkelanjutan.

Standar baru untuk otomatisasi KYC

Bersama-sama, ABBYY dan IBM menawarkan standar emas baru untuk otomatisasi KYC—dibangun untuk industri yang diatur di mana kepercayaan, transparansi, dan ketangkasan bersifat mutlak. Mulai dari penerimaan dokumen awal hingga monitor risiko yang sedang berlangsung, integrasi ini memberdayakan tim kepatuhan untuk bergeser dari reaktif menjadi proaktif—tanpa menambah kerumitan.

Dari hambatan pada proses hingga kecerdasan proses—KYC menjadi lebih cerdas.

Lihat aksi integrasi ini.

Minta demo khusus

Pelajari lebih lanjut tentang ABBYY

Pelajari lebih lanjut Minta demo Jelajahi lebih lanjut tentang ABBYY