ABBYY dan IBM watsonx.ai Orchestrate mengubah otomatisasi KYC pada skala perusahaan

18 Agustus 2025
Saat ini, ABBYY dan IBM memperluas kemitraan mereka untuk memberikan solusi yang mengutamakan kepatuhan bagi lembaga jasa keuangan dan asuransi yang menuntut ketepatan, kemampuan audit, dan ketangkasan operasional. Dengan menggabungkan AI Dokumen dan AI Proses yang canggih dari ABBYY dengan agen berbasis AI dari IBM watsonx.ai Orchestrate, kami mengubah seluruh proses Know Your Customer (KYC)—dari pengambilan dokumen hingga pemantauan kepatuhan—menjadi alur kerja yang transparan, dapat diskalakan, dan cerdas.
Ini lebih dari sekadar otomatisasi tugas. Ini adalah orkestrasi menyeluruh yang dinamis dengan insight risiko real-time bawaan.
KYC manual lambat, rawan kesalahan, dan mahal. Alat otomatisasi tradisional sering kali gagal dalam hal validasi lintas dokumen, kesiapan audit, dan kontrol proses real-time. Tim kepatuhan terus mengalami kesulitan dengan sistem yang terputus, sinyal risiko tidak jelas, dan tekanan peraturan yang meningkat.
ABBYY + IBM watsonx.ai Orchestrate mengubahnya. Dengan integrasi ini, institusi dapat merampingkan orientasi, mengurangi risiko penipuan, dan menegakkan kebijakan kepatuhan secara otomatis—didukung oleh AI yang memahami proses dan dokumen.
Setiap aktivitas dicatat. Setiap tindakan dapat dijelaskan. Setiap langkah dapat diaudit.
Integrasi ABBYY+IBM watsonx Orchestrate memungkinkan institusi untuk:
Penyedia asuransi global yang melakukan orientasi pemegang polis baru harus mengambil dokumen identitas, memvalidasi informasi, dan memastikan kepatuhan AML/KYC di berbagai yurisdiksi.
Dengan ABBYY + IBM:
Hasilnya? Orientasi yang lebih aman dan lebih cepat dengan kepatuhan berkelanjutan.
Bersama-sama, ABBYY dan IBM menawarkan standar emas baru untuk otomatisasi KYC—dibangun untuk industri yang diatur di mana kepercayaan, transparansi, dan ketangkasan bersifat mutlak. Mulai dari penerimaan dokumen awal hingga monitor risiko yang sedang berlangsung, integrasi ini memberdayakan tim kepatuhan untuk bergeser dari reaktif menjadi proaktif—tanpa menambah kerumitan.
Dari hambatan pada proses hingga kecerdasan proses—KYC menjadi lebih cerdas.
Lihat aksi integrasi ini.