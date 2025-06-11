Pergeseran paradigma dalam integrasi data ada di sini: Memperkenalkan watsonx.data integration

Strategi integrasi data yang dirancang dengan buruk dapat menghambat pengiriman data berkualitas tinggi, aman, dan sesuai, merusak analitik real-time, inisiatif AI, modernisasi gudang data, dan proyek strategis lainnya.

Seiring dengan meningkatnya volume saluran data, para insinyur data kesulitan dalam mengelola pertimbangan biaya, kinerja, dan kualitas. Mayoritas insinyur data menghabiskan 50% atau lebih dari waktu mereka hanya untuk memelihara saluran dan infrastruktur yang ada, dan 95% pemimpin TI melaporkan masalah integrasi menghambat adopsi AI.

Bisnis bergulat dengan siklus pergeseran paradigma penyimpanan data yang tiada henti. Perubahan yang tiada henti ini telah menyebabkan peningkatan jumlah alat integrasi data yang luar biasa, saluran data yang sulit dipertahankan, dan penurunan nilai jangka panjang pada aset data. Kekurangan talenta insinyur data dan ketidakmampuan untuk memanfaatkan kembali saluran yang sudah ada telah menyebabkan biaya dan utang teknis yang signifikan.