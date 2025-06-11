Pergeseran paradigma dalam integrasi data ada di sini: Memperkenalkan watsonx.data integration

11 Juni 2025
Hari ini, IBM memperkenalkan watsonx.data integration untuk membantu organisasi meningkatkan pengiriman data yang andal untuk analitik dan AI, sekaligus membebaskan tim data dari kendala pendekatan yang terbagi-bagi dan berfokus pada alat melalui satu bidang kontrol integrasi.
Strategi integrasi data yang dirancang dengan buruk dapat menghambat pengiriman data berkualitas tinggi, aman, dan sesuai, merusak analitik real-time, inisiatif AI, modernisasi gudang data, dan proyek strategis lainnya.
Seiring dengan meningkatnya volume saluran data, para insinyur data kesulitan dalam mengelola pertimbangan biaya, kinerja, dan kualitas. Mayoritas insinyur data menghabiskan 50% atau lebih dari waktu mereka hanya untuk memelihara saluran dan infrastruktur yang ada, dan 95% pemimpin TI melaporkan masalah integrasi menghambat adopsi AI.
Bisnis bergulat dengan siklus pergeseran paradigma penyimpanan data yang tiada henti. Perubahan yang tiada henti ini telah menyebabkan peningkatan jumlah alat integrasi data yang luar biasa, saluran data yang sulit dipertahankan, dan penurunan nilai jangka panjang pada aset data. Kekurangan talenta insinyur data dan ketidakmampuan untuk memanfaatkan kembali saluran yang sudah ada telah menyebabkan biaya dan utang teknis yang signifikan.
Bayangkan dunia di mana Anda tidak perlu menulis ulang saluran data setiap kali tren baru muncul, di mana logika bisnis dalam saluran data terpisah dari infrastruktur penyimpanan. Bayangkan sebuah pendekatan di mana Anda dapat membangun hasil bisnis tanpa harus memilih gaya integrasi (streaming real-time, batch ETL/ELT, atau replikasi). Mari kita hentikan tim data dari keharusan beralih konteks atau menyesuaikan persyaratan secara paksa ke dalam solusi khusus. Bagaimana jika insinyur data Anda memiliki fleksibilitas untuk bekerja dengan pengalaman penulisan pilihan mereka di semua pendekatan no-code, kode rendah, dan mengutamakan kode untuk memanfaatkan keterampilan yang ada dalam organisasi Anda dengan maksimal?
Dengan watsonx.data integration, IBM menawarkan bidang kontrol terpadu untuk membuat saluran yang dapat digunakan kembali yang terpisah dari satu gaya integrasi atau arsitektur penyimpanan, sehingga menghilangkan ketergantungan pada alat khusus. Ini adalah satu-satunya solusi integrasi data adaptif yang dirancang untuk mengurangi waktu yang dihabiskan untuk memelihara dan menulis ulang saluran lama dan menghilangkan penggunaan banyak alat sekaligus mengoptimalkan biaya dan kinerja.
watsonx.data integration dirancang untuk menawarkan beberapa manfaat dalam menjadikan strategi integrasi data Anda tetap relevan untuk masa depan:
watsonx.data integration memungkinkan organisasi untuk mengirimkan data siap AI dengan gaya integrasi apa pun melalui satu bidang kontrol integrasi data. Organisasi tidak lagi perlu terus-menerus menulis ulang saluran setiap kali terjadi pergeseran teknologi baru dan dapat mengadopsi masa depan pengiriman data yang fleksibel, efisien, dan andal. watsonx.data integration tersedia sebagai produk mandiri atau sebagai kemampuan terintegrasi dalam IBM watsonx.data untuk organisasi yang mencari integrasi data, data lakehouse, dan kemampuan kecerdasan data bersama-sama.
Ikuti webinar IBM ini secara langsung, di mana kami akan membahas bagaimana watsonx.data integration dapat memberdayakan tim data untuk meningkatkan pengiriman data untuk inisiatif AI dan analitik, atau pesan demo langsung untuk mendapatkan saran khusus tentang bagaimana watsonx.data integration dapat membantu organisasi Anda meminimalkan penggunaan banyak alat, mengurangi utang teknis, dan mengoptimalkan biaya serta kinerja pipeline data Anda. Bersama-sama, mari kita merombak batas-batas kemungkinan dengan integrasi data.
Pelajari bagaimana Anda dapat meningkatkan pengiriman data yang andal untuk mempercepat inovasi yang didukung AI dalam perusahaan Anda.