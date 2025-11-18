Setiap produk IBM yang menerima penghargaan ini harus memenuhi dua persyaratan: minimal 10 ulasan terverifikasi dalam periode 1 Januari–17 Oktober 2025, serta setidaknya 75% ulasan menilai IBM® unggul dalam Kemampuan, Nilai untuk Harga, atau Hubungan dengan Pelanggan.
Yang terakhir — Hubungan Pelanggan Terbaik — sangat berarti bagi kami. Penilaian ini mencerminkan persepsi nyata klien di seluruh pengalaman mereka, dari proses implementasi, janji penjualan, hingga keputusan apakah mereka akan kembali menggunakan IBM®. Itulah jenis masukan yang memotivasi kami untuk Lanjutkan berinovasi dan bertemu klien di tempat mereka berada.