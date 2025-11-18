Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

23 penawaran IBM® yang berbeda memenangkan TrustRadius 2026 Buyer's Choice Award

Penghargaan ini merupakan bukti kepercayaan klien kami terhadap solusi IBM®, yang mencerminkan komitmen kami untuk memberikan tidak hanya teknologi yang kuat tetapi juga pengalaman pelanggan yang mulus dan dapat dipercaya.

diterbitkan 18 November 2025
Rekan kerja di kantor dengan satu orang menyajikan dan menunjuk ke layar dengan bagan
By Chaitali Pramanik

Dua puluh tiga penawaran IBM® yang berbeda telah dianugerahi Penghargaan Pilihan Pembeli 2026 dari TrustRadius, sebuah pengakuan yang mencerminkan suara pelanggan kami dan nilai yang diberikan IBM® setiap hari.

Masukan klien, insight, dan interaksi membentuk cara kami berinovasi, membuat, dan menerapkan, memastikan bahwa setiap solusi IBM® tidak hanya memberikan kekuatan dan kinerja, tetapi juga partnership dan kepercayaan.

Apa yang diperlukan untuk menjadi pilihan pembeli

Setiap produk IBM yang menerima penghargaan ini harus memenuhi dua persyaratan: minimal 10 ulasan terverifikasi dalam periode 1 Januari–17 Oktober 2025, serta setidaknya 75% ulasan menilai IBM® unggul dalam Kemampuan, Nilai untuk Harga, atau Hubungan dengan Pelanggan.

Yang terakhir — Hubungan Pelanggan Terbaik — sangat berarti bagi kami. Penilaian ini mencerminkan persepsi nyata klien di seluruh pengalaman mereka, dari proses implementasi, janji penjualan, hingga keputusan apakah mereka akan kembali menggunakan IBM®. Itulah jenis masukan yang memotivasi kami untuk Lanjutkan berinovasi dan bertemu klien di tempat mereka berada.

Mengakui para pemenang

Pengakuan Pilihan Pembeli tahun ini mencakup beragam penawaran IBM®—di seluruh AI, otomatisasi, data dan analitik, hybrid cloud, dan keamanan—yang mencerminkan seberapa dalam kami berinvestasi dalam membantu bisnis bertransformasi dan berkembang.

Pemenang Penghargaan Pilihan Pembeli TrustRadius 2026

IBM® API Connect: Manajemen API

IBM® Apptio: Manajemen Bisnis Teknologi

IBM® Aspera on Cloud: Managed File Transfer (MFT)

IBM® Cloudability: Manajemen Biaya Cloud

IBM® Cloud Object Storage: Infrastruktur-sebagai-Layanan

IBM® Cognos Analytics: Intelijen Bisnis (BI)

IBM® Db2: Basis Data Relasional

IBM® Guardium: Keamanan Basis Data

IBM® Instana: Observabilitas

IBM® Maximo Application Suite: Enterprise Manajemen Aset

IBM® Planning Analytics: Manajemen Kinerja Perusahaan (CPM)

IBM® SevOne: Pemantauan Kinerja Jaringan

IBM® SPSS Statistics: Analisis Statistik

IBM® Storage FlashSystem: Penyimpanan Array Flash Enterprise

IBM® StreamSets: Pipeline Data

IBM® Targetprocess: Pengembangan yang Tangkas

IBM® Turbonomic: Cloud Management

IBM® Verify: Manajemen Identitas

IBM® watsonx.ai: Pengembangan AI

IBM® watsonx.data: Data Lakehouse

IBM® watsonx Code Assistant: Pembuatan Kode AI

IBM® watsonx Orchestrate: Pembangun Agen AI

IBM® webMethods: Integration Platform as a Service (iPaaS)

Terima kasih kepada klien kami

Kami amat menghargai setiap apresiasi yang diberikan, dan merasa bangga pada tim dan klien yang membuatnya terwujud. Kepercayaan dan kemitraan Anda mendorong inovasi kami dan menginspirasi kami untuk terus mendefinisikan kembali apa yang mungkin.

Inilah untuk membangun pengalaman yang lebih cerdas dan lebih terhubung bersama.

Baca Pemenang Penghargaan Pilihan Pembeli TrustRadius 2026

Chaitali Pramanik

Program Director, Client Reviews and Advocacy

IBM