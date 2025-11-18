Dua puluh tiga penawaran IBM® yang berbeda telah dianugerahi Penghargaan Pilihan Pembeli 2026 dari TrustRadius, sebuah pengakuan yang mencerminkan suara pelanggan kami dan nilai yang diberikan IBM® setiap hari.

Masukan klien, insight, dan interaksi membentuk cara kami berinovasi, membuat, dan menerapkan, memastikan bahwa setiap solusi IBM® tidak hanya memberikan kekuatan dan kinerja, tetapi juga partnership dan kepercayaan.