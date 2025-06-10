18 produk Perangkat Lunak IBM memenangkan TrustRadius 2025 Top Rated Awards

Kecerdasan Buatan Komputasi dan server Otomatisasi IT

10 Juni 2025

Penulis

Chaitali Pramanik

Program Director, Client Reviews and Advocacy

IBM

Dedikasi IBM untuk mengutamakan klien terus menjadi kekuatan pendorong di balik kesuksesannya, termasuk namun tidak terbatas pada penghargaan industri seperti ini. Hari ini, kami dengan bangga mengumumkan bahwa 18 produk perangkat lunak IBM telah meraih TrustRadius 2025 Top Rated Awards di berbagai kategori.

Menunjukkan pengakuan industri untuk produk teknologi B2B

TrustRadius adalah platform kecerdasan pembeli untuk teknologi bisnis. Informasi produk yang lengkap, insight pelanggan yang mendalam, dan diskusi rekan memungkinkan pembeli untuk membuat keputusan dengan percaya diri.

“Mendapatkan Top Rated Award berarti vendor memiliki kepuasan pelanggan yang sangat baik dan kredibilitas yang terbukti. "Hal ini sepenuhnya didasarkan pada ulasan dan pendapatan pelanggan," kata Becky Susko, Manajer Program Pemasaran Penghargaan di TrustRadius.

Top Rated Awards merupakan pengakuan industri untuk produk teknologi B2B dan hanya diberikan kepada produk yang:

  • Mendapatkan lebih dari 10 ulasan baru dalam 12 bulan terakhir
  • Mendapatkan trScore 7,5 atau lebih tinggi dari ulasan
  • Menangkap 0,5% dari volume lalu lintas kategori

18 produk IBM pemenang berbagai kategori

  1. IBM API Connect: API Management
  2. IBM Apptio: Manajemen Bisnis Teknologi
  3. IBM Aspera on Cloud: Migrasi Cloud, Managed File Transfer (MFT)
  4. IBM Blueworks Live: Manajemen Proses Bisnis (BPM), Manajemen Arsitektur Perusahaan
  5. IBM Cloudability: Migrasi Cloud, Manajemen SaaS, Manajemen Biaya Cloud
  6. IBM Cognos Analytics:  Kecerdasan Bisnis Tumpukan Penuh, Data Preparation, Penemuan dan Visualisasi Data, Kecerdasan Bisnis 
  7. IBM Db2: Basis Data Relasional, Basis Data sebagai Layanan (DBaaS), Gudang Data, Gudang Data Cloud
  8. IBM Guardium: Keamanan Basis Data, Analitik Keamanan
  9. IBM Instana: Manajemen Kinerja Aplikasi (APM), Pemantauan Infrastruktur TI , Observabilitas, Pemantauan Kubernetes
  10. IBM MaaS360: Mobile Device Management (MDM), Manajemen Titik Akhir Terpadu (UEM)
  11. IBM Maximo Application Suite: Manajemen Aset Perusahaan, Manajemen Layanan TI (ITSM), Sistem Manajemen Pemeliharaan Komputerisasi (CMMS)
  12. IBM Planning Analytics: Analitik Tenaga Kerja, Manajemen Kinerja Korporat, Anggaran & Perkiraan, Perencanaan dan Analisis Keuangan
  13. IBM SPSS Statistics: Analitik Prediktif, Analitik Statistik
  14. IBM Storage FlashSystems: Penyimpanan Flash Array Perusahaan
  15. IBM Targetprocess: Pengembangan yang Tangkas, Tujuan dan Hasil Utama (OKR), Manajemen Produk
  16. IBM watsonx.ai: AI Generatif Perusahaan, Machine Learning, MLOps
  17. IBM watsonx.data: Data Lakehouse
  18. IBM watsonx Orchestrate: Asisten Virtual Cerdas, Chatbot AI

Memenuhi kebutuhan masa depan dan saat ini

Masukan positif dari pelanggan dan penghargaan seperti ini adalah bukti bahwa IBM memberikan solusi untuk memecahkan sejumlah masalah paling mendesak di dunia — solusi yang diberikan kepada klien di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan masa depan dan hari ini.

Apakah Anda menggunakan produk kami?

Bagikan masukan Anda di sini

