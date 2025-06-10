18 produk Perangkat Lunak IBM memenangkan TrustRadius 2025 Top Rated Awards

10 Juni 2025
Dedikasi IBM untuk mengutamakan klien terus menjadi kekuatan pendorong di balik kesuksesannya, termasuk namun tidak terbatas pada penghargaan industri seperti ini. Hari ini, kami dengan bangga mengumumkan bahwa 18 produk perangkat lunak IBM telah meraih TrustRadius 2025 Top Rated Awards di berbagai kategori.
TrustRadius adalah platform kecerdasan pembeli untuk teknologi bisnis. Informasi produk yang lengkap, insight pelanggan yang mendalam, dan diskusi rekan memungkinkan pembeli untuk membuat keputusan dengan percaya diri.
“Mendapatkan Top Rated Award berarti vendor memiliki kepuasan pelanggan yang sangat baik dan kredibilitas yang terbukti. "Hal ini sepenuhnya didasarkan pada ulasan dan pendapatan pelanggan," kata Becky Susko, Manajer Program Pemasaran Penghargaan di TrustRadius.
Top Rated Awards merupakan pengakuan industri untuk produk teknologi B2B dan hanya diberikan kepada produk yang:
Masukan positif dari pelanggan dan penghargaan seperti ini adalah bukti bahwa IBM memberikan solusi untuk memecahkan sejumlah masalah paling mendesak di dunia — solusi yang diberikan kepada klien di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan masa depan dan hari ini.
Apakah Anda menggunakan produk kami?