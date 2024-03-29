Manfaatkan AI untuk transformasi SDM dan talenta

Pelajari cara menerapkan AI generatif untuk mendorong transformasi SDM dan bakat di seluruh organisasi Anda.
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Ilustrasi proses AI yang mewakili transformasi bakat

Poin penting buku panduan

75%
para pemimpin bisnis yang disurvei percaya bahwa keunggulan kompetitif akan bergantung pada siapa yang memiliki AI generatif paling canggih.

69 juta
peran pekerjaan baru dapat tercipta dengan mengadopsi AI dan teknologi lainnya.

46%
para pemimpin bisnis yang disurvei percaya kesiapan organisasi yang tidak memadai adalah penghalang utama untuk adopsi AI generatif.
Apa yang ada di dalamnya
Insight

Mengapa AI generatif mengubah cara kita mendefinisikan pekerjaan dan menciptakan peluang baru dalam sumber daya manusia, pengembangan karier, dan pengalaman karyawan.
Manfaat

Cara menambah pekerjaan karyawan dengan AI generatif untuk menciptakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan membebaskan karyawan untuk berfokus pada pekerjaan bernilai lebih tinggi.
Rekomendasi

Cara mempersiapkan transformasi organisasi Anda sendiri.
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