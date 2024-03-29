Pelajari cara menerapkan AI generatif untuk mendorong transformasi SDM dan bakat di seluruh organisasi Anda.
Mengapa AI generatif mengubah cara kita mendefinisikan pekerjaan dan menciptakan peluang baru dalam sumber daya manusia, pengembangan karier, dan pengalaman karyawan.
Cara menambah pekerjaan karyawan dengan AI generatif untuk menciptakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan membebaskan karyawan untuk berfokus pada pekerjaan bernilai lebih tinggi.
Cara mempersiapkan transformasi organisasi Anda sendiri.