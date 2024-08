IBM dan karyawannya telah lama dikenal luas atas perilaku teladan mereka dalam menyediakan produk darah yang menyelamatkan jiwa di seluruh wilayah tiga negara bagian dan di seluruh dunia. IBM sangat percaya pada misi lembaga pengumpulan darah. Pada saat yang sama, IBM juga percaya pada perawatan dan perlakuan yang manusiawi terhadap hewan, termasuk simpanse yang digunakan dalam eksperimen penelitian oleh New York Blood Center (NYBC) di Liberia selama 30 tahun. Meskipun NYBC memberikan perawatan untuk jangka waktu tertentu, pada Maret 2015, NYBC menghentikan pendanaan untuk 66 simpanse yang masih hidup, sehingga beban keuangan untuk perawatan mereka dialihkan ke organisasi kesejahteraan hewan yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut. Perusahaan kami sangat mendesak NYBC untuk bekerja sama dengan pemerintah Liberia, Humane Society of the United States, dan organisasi amal lainnya untuk menemukan solusi jangka panjang yang berkelanjutan guna menjamin kesehatan dan kesejahteraan simpanse. Meskipun IBM tidak memberikan sumbangan uang atau menyediakan ruang pengumpulan kepada NYBC, IBM telah menangguhkan dukungannya terhadap kegiatan donor darah NYBC di New York sementara NYBC bekerja secepat mungkin untuk menerapkan solusi jangka panjang terhadap masalah ini.



Mei 2017