Wael El Chouwani, pemimpin Pasar Perangkat Lunak Keberlanjutan IBM, percaya bahwa memanfaatkan kekuatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung operasi bangunan yang berkelanjutan adalah hal yang paling penting. Solusi ini tidak hanya sejalan dengan komitmen kami terhadap keberlanjutan, tetapi juga menunjukkan potensi transformatif teknologi dalam menciptakan kota yang lebih cerdas, termasuk tujuan dalam berkelanjutan. Pada tahun 2023, IBM mempraktikkan hal ini dengan klien seperti The King Abdullah Financial District (KAFD).



Diciptakan dengan mempertimbangkan keberlanjutan, IBM dan KAFD bekerja sama dalam salah satu proyek real estat terbesar di dunia yang meraih sertifikasi LEED Platinum untuk pengembangan lingkungan hijau, akreditasi tertinggi dari U.S. Green Building Council. Dan Wael adalah bagian dari proyek ini.



Melalui kolaborasi kami dengan KAFD, dengan menggunakan kemampuan AI, karyawan IBM membantu mencapai operasi bangunan yang berkelanjutan dengan memungkinkan analisis data tingkat lanjut dan memanfaatkan algoritma machine learning untuk mengidentifikasi pola, anomali, dan peluang potensi penghematan energi. Berkat integrasi alat AI, KADF dapat mengoptimalkan penggunaan energi, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.



Integrasi kemampuan AI yang lancar memberdayakan KAFD untuk mencapai tujuan keberlanjutannya, menjadikannya contoh utama tentang bagaimana teknologi dapat memberdayakan bangunan berkelanjutan.



Baca lebih lanjut tentang King Abdullah Financial District (KAFD)